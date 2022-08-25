Стадион: Альянц
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
10
Демир
Юсуф
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
29
Gabriel
Isik
28
Lars
Traber
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Gabriel IsikЗащитник
-
28 Lars TraberЗащитник
-
23 Ульрих ДариоЗащитник
-
47 Fabio FehrЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Чанде ДжионВратарь
-
13 Иодис КевинЗащитник
- Защитник
-
17 Рис ЙоэльПолузащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Mangiarratti
История личных встреч
Рапид Вена
Вадуц
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|2 (1)
|0.33
|Дрёйф Ферди
|2
|0.33
|Кюн Николас
|1
|0.17
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.17
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Кривак Рене
|0
|0
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сасере Франклин
|3
|0.5
|Чичек Тунахан
|2
|0.33
|Ульрих Дарио
|1
|0.17
|Зуттер Мануэль
|1
|0.17
|Гассер Седрик
|1
|0.17
|Fabio Fehr
|0
|0
|Добрас Кристиан
|0
|0
|Гаич Милан II
|0
|0
|Elmin Rastoder
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеич Алекса
|4
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Демир Юсуф
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоссо Райан
|2
|1
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Сасере Франклин
|2
|0
|Бюхель Бенджамин
|1
|0
|Зуттер Мануэль
|1
|0
|Хаслер Николас
|1
|0
|Добрас Кристиан
|1
|0
|Gabriel Isik
|1
|0
|Гассер Седрик
|1
|0
|Anes Omerovic
|1
|0
|Lars Traber
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
1
17%
1
13%
91-120
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1
Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1
Вадуц
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3
Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0
Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Вадуц
Исход игры
Рапид Вена
97.3% (108)
Ничья
2.7% (3)
Вадуц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
46.36% (51)
Нет
53.64% (59)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
36.9% (41)
2:0 Рапид Вена
32.4% (36)
1:0 Рапид Вена
14.4% (16)
3:1 Рапид Вена
6.3% (7)
3:0 Рапид Вена
3.6% (4)
1:1 Ничья
1.8% (2)
4:0 Рапид Вена
1.8% (2)
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