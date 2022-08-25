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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 10'
Вадуц
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 111
Рапид Вена 97.3% (108)
X 2.7% (3)
Вадуц 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Вадуц
1.50
5.00
7.50
Все Коэффициенты
Новости
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
20
Хофманн
Максимилиан
6
Виммер
Кевин
23
Ауэр
Йонас
10
Демир
Юсуф
5
Кершбаум
Роман
24
Грайль
Патрик
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Бюхель
Бенджамин
24
Гассер
Седрик
29
Gabriel
Isik
28
Lars
Traber
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
77
Добрас
Кристиан
14
Гаич
Милан
II
4
Хаслер
Николас
27
Сасере
Франклин
10
Чичек
Тунахан
Рапид Вена
4-3-2-1
Вадуц
3-4-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Вадуц

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 2 (1) 0.33
Дрёйф Ферди 2 0.33
Кюн Николас 1 0.17
Бургшталлер Гвидо 1 0.17
Ауэр Йонас 0 0
Демир Юсуф 0 0
Кривак Рене 0 0
Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сасере Франклин 3 0.5
Чичек Тунахан 2 0.33
Ульрих Дарио 1 0.17
Зуттер Мануэль 1 0.17
Гассер Седрик 1 0.17
Fabio Fehr 0 0
Добрас Кристиан 0 0
Гаич Милан II 0 0
Elmin Rastoder 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 4 0
Шик Торстен 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Грюлль Марко 2 0
Кюн Николас 1 0
Демир Юсуф 1 0
Освальд Мориц 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоссо Райан 2 1
Ульрих Дарио 2 0
Сасере Франклин 2 0
Бюхель Бенджамин 1 0
Зуттер Мануэль 1 0
Хаслер Николас 1 0
Добрас Кристиан 1 0
Gabriel Isik 1 0
Гассер Седрик 1 0
Anes Omerovic 1 0
Lars Traber 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
1
17%
1
13%
91-120

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1
Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1
Вадуц
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3
Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Рапид Вена 97.3% (108)
X 2.7% (3)
Вадуц 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Вадуц
1.50
5.00
7.50
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Новости
Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 Вадуц онлайн

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Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Вадуц

Исход игры
Рапид Вена
97.3% (108)
Ничья
2.7% (3)
Вадуц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
46.36% (51)
Нет
53.64% (59)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
36.9% (41)
2:0 Рапид Вена
32.4% (36)
1:0 Рапид Вена
14.4% (16)
3:1 Рапид Вена
6.3% (7)
3:0 Рапид Вена
3.6% (4)
1:1 Ничья
1.8% (2)
4:0 Рапид Вена
1.8% (2)
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