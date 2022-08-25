Стадион: Альянц
0:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаЧичек Тунахан
0:1
22' ГолЧичек Тунахан
26' Желтая карточкаСасере Франклин
31' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
35' Красная карточкаВиммер Кевин
54' Желтая карточкаЗуттер Мануэль
57' Желтая карточкаШик Торстен
60' Желтая карточкаКершбаум Роман
69' Желтая карточкаКверфельд Леопольд
90'+4
Ход матча
17'
22'
0:1
26'
35'
54'
57'
60'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 7
-
17 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
10
Демир
Юсуф
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
29
Gabriel
Isik
28
Lars
Traber
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Gabriel IsikЗащитник
-
28 Lars TraberЗащитник
-
23 Ульрих ДариоЗащитник
-
47 Fabio FehrЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Чанде ДжионВратарь
-
13 Иодис КевинЗащитник
- Защитник
-
17 Рис ЙоэльПолузащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Mangiarratti
История личных встреч
Рапид Вена
Вадуц
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|2 (1)
|0.33
|Дрёйф Ферди
|2
|0.33
|Кюн Николас
|1
|0.17
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.17
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Кривак Рене
|0
|0
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сасере Франклин
|3
|0.5
|Чичек Тунахан
|3
|0.5
|Ульрих Дарио
|1
|0.17
|Зуттер Мануэль
|1
|0.17
|Гассер Седрик
|1
|0.17
|Fabio Fehr
|0
|0
|Добрас Кристиан
|0
|0
|Гаич Милан II
|0
|0
|Elmin Rastoder
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеич Алекса
|4
|0
|Шик Торстен
|3
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Виммер Кевин
|0
|1
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Демир Юсуф
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Кверфельд Леопольд
|1
|0
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоссо Райан
|2
|1
|Сасере Франклин
|3
|0
|Зуттер Мануэль
|2
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Бюхель Бенджамин
|1
|0
|Чичек Тунахан
|1
|0
|Хаслер Николас
|1
|0
|Добрас Кристиан
|1
|0
|Gabriel Isik
|1
|0
|Гассер Седрик
|1
|0
|Anes Omerovic
|1
|0
|Lars Traber
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
1
17%
1
11%
91-120
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1
Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1
Вадуц
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3
Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0
Прогнозы на матч Рапид Вена 0:1 Вадуц
Исход игры
Рапид Вена
97.3% (108)
Ничья
2.7% (3)
Вадуц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
46.36% (51)
Нет
53.64% (59)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
36.9% (41)
2:0 Рапид Вена
32.4% (36)
1:0 Рапид Вена
14.4% (16)
3:1 Рапид Вена
6.3% (7)
3:0 Рапид Вена
3.6% (4)
1:1 Ничья
1.8% (2)
4:0 Рапид Вена
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!