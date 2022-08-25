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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Рапид Вена
0:1
Конец матча
Вадуц
0'
17' Желтая карточка
Чичек Тунахан
0:1
22' Гол
Чичек Тунахан
26' Желтая карточка
Сасере Франклин
31' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
35' Красная карточка
Виммер Кевин
54' Желтая карточка
Зуттер Мануэль
57' Желтая карточка
Шик Торстен
60' Желтая карточка
Кершбаум Роман
69' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
90'+4

Ход матча

17'
 
Чичек Тунахан
22'
0:1
Чичек Тунахан
(Fabio Fehr)
26'
 
Сасере Франклин
31'
Хофманн Максимилиан
 
35'
Виммер Кевин
 
39'
Кверфельд Леопольд
Грайль Патрик
 
46'
 
Зуттер Мануэль
Чичек Тунахан
46'
Martin Moormann
Хофманн Максимилиан
 
54'
 
Зуттер Мануэль
57'
Шик Торстен
 
60'
Кершбаум Роман
 
65'
Циммерманн Бернхард
Дрёйф Ферди
 
65'
Кюн Николас
Демир Юсуф
 
66'
 
Anthony Goelzer
Fabio Fehr
69'
Кверфельд Леопольд
 
73'
 
Фоссо Райан
Добрас Кристиан
79'
 
Джокич Деян
Хаслер Николас
80'
 
Anes Omerovic
Сасере Франклин
86'
Пеич Алекса
Кершбаум Роман
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 7
  • 17 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 111
Рапид Вена 97.3% (108)
X 2.7% (3)
Вадуц 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
20
Хофманн
Максимилиан
6
Виммер
Кевин
23
Ауэр
Йонас
10
Демир
Юсуф
5
Кершбаум
Роман
24
Грайль
Патрик
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Бюхель
Бенджамин
24
Гассер
Седрик
29
Gabriel
Isik
28
Lars
Traber
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
77
Добрас
Кристиан
14
Гаич
Милан
II
4
Хаслер
Николас
27
Сасере
Франклин
10
Чичек
Тунахан
Рапид Вена
4-3-2-1
Вадуц
3-4-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Вадуц

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 2 (1) 0.33
Дрёйф Ферди 2 0.33
Кюн Николас 1 0.17
Бургшталлер Гвидо 1 0.17
Ауэр Йонас 0 0
Демир Юсуф 0 0
Кривак Рене 0 0
Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сасере Франклин 3 0.5
Чичек Тунахан 3 0.5
Ульрих Дарио 1 0.17
Зуттер Мануэль 1 0.17
Гассер Седрик 1 0.17
Fabio Fehr 0 0
Добрас Кристиан 0 0
Гаич Милан II 0 0
Elmin Rastoder 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 4 0
Шик Торстен 3 0
Косцельник Мартин 2 0
Грюлль Марко 2 0
Виммер Кевин 0 1
Хофманн Максимилиан 1 0
Кершбаум Роман 1 0
Кюн Николас 1 0
Демир Юсуф 1 0
Освальд Мориц 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Кверфельд Леопольд 1 0
Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоссо Райан 2 1
Сасере Франклин 3 0
Зуттер Мануэль 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Бюхель Бенджамин 1 0
Чичек Тунахан 1 0
Хаслер Николас 1 0
Добрас Кристиан 1 0
Gabriel Isik 1 0
Гассер Седрик 1 0
Anes Omerovic 1 0
Lars Traber 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
1
17%
1
11%
91-120

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1
Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1
Вадуц
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3
Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0
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    Прогнозы 111
    Рапид Вена 97.3% (108)
    X 2.7% (3)
    Вадуц 0% (0)
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    Прогнозы на матч Рапид Вена 0:1 Вадуц

    Исход игры
    Рапид Вена
    97.3% (108)
    Ничья
    2.7% (3)
    Вадуц
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    46.36% (51)
    Нет
    53.64% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Рапид Вена
    36.9% (41)
    2:0 Рапид Вена
    32.4% (36)
    1:0 Рапид Вена
    14.4% (16)
    3:1 Рапид Вена
    6.3% (7)
    3:0 Рапид Вена
    3.6% (4)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
    4:0 Рапид Вена
    1.8% (2)
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