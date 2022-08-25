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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
АИК
0:1
Конец матча
Словацко
0'
19' Желтая карточка
Травник Михал
71' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
74' Желтая карточка
Калабишка Ян
0:1
76' Гол
Синявский Василий
90'+3
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
10
Бауи
Набиль
26
Айяри
Ясин
34
Ринг
Эрик
11
Гвидетти
Йон
1
Нгуиэн
Филип
23
Райнберк
Петр
6
Хофманн
Станислав
3
Кадлец
Михал
19
Калабишка
Ян
28
Даничек
Властимил
10
Травник
Михал
20
Гавлик
Марек
11
Петржела
Милан
17
Мигалик
Ондржей
7
Хольцер
Даниель
АИК
4-2-3-1
Словацко
4-3-3

История личных встреч

АИК
Словацко

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Себастьян 1 0.17
Мендес Юсафат 1 0.17
Гвидетти Йон 1 0.17
Стефанелли Николас 1 0.17
Бьорнстрем Аксель 1 0.17
Айяри Ясин 1 0.17
Папаяннопулос Сотирис 0 0
Оума Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синявский Василий 2 1
Петржела Милан 1 0.5
Райнберк Петр 1 0.5
Калабишка Ян 0 0
Хольцер Даниель 0 0
Шашинка Ондржей 0 0
Когут Михал 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оума Эрик 3 0
Ларссон Себастьян 2 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Коллинс Шичендже 2 0
Бауи Набиль 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Милошевич Александер 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Бьорнстрем Аксель 1 0
Ринг Эрик 1 0
Ахмед Амар 1 0
Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Травник Михал 2 0
Калабишка Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1
Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0
Словацко
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1
Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0 Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0 Словацко - Тренчин 2:0 Словацко - Спарта Прага 3:1 Словацко - Градец Кралове 3:0 Спарта Прага - Словацко 1:2 Славия Прага - Словацко 3:0 Словацко - Баник Острава 3:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      19'
      Травник Михал получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    АИК 77.1% (84)
    X 17.4% (19)
    Словацко 5.5% (6)
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    Прогнозы на матч АИК 0:1 Словацко

    Исход игры
    АИК
    77.1% (84)
    Ничья
    17.4% (19)
    Словацко
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.86% (48)
    Меньше
    55.14% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    58.88% (63)
    Нет
    41.12% (44)
    Популярный счёт
    2:1 АИК
    33% (36)
    1:0 АИК
    22% (24)
    1:1 Ничья
    15.6% (17)
    2:0 АИК
    15.6% (17)
    1:2 Словацко
    4.6% (5)
    3:0 АИК
    1.8% (2)
    3:1 АИК
    1.8% (2)
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