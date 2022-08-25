Стадион: Френдс Арена
0'
19' Желтая карточкаТравник Михал
71' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
74' Желтая карточкаКалабишка Ян
0:1
76' ГолСинявский Василий
90'+3
Ход матча
19'
74'
76'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
10
Бауи
Набиль
26
Айяри
Ясин
34
Ринг
Эрик
11
Гвидетти
Йон
19
Калабишка
Ян
20
Гавлик
Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ахмед АмарПолузащитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
-
30 Атола ГенриНападающий
- Нападающий
-
-
14 Hadi Noori
-
Главный тренер: Peter Wennberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Калабишка ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гавлик МарекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Борек ИржиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Томич МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Когут МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Козак ЛиборНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Martin Svedik
История личных встреч
АИК
Словацко
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Себастьян
|1
|0.17
|Мендес Юсафат
|1
|0.17
|Гвидетти Йон
|1
|0.17
|Стефанелли Николас
|1
|0.17
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0.17
|Айяри Ясин
|1
|0.17
|Папаяннопулос Сотирис
|0
|0
|Оума Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
Словацко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синявский Василий
|2
|1
|Петржела Милан
|1
|0.5
|Райнберк Петр
|1
|0.5
|Калабишка Ян
|0
|0
|Хольцер Даниель
|0
|0
|Шашинка Ондржей
|0
|0
|Когут Михал
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оума Эрик
|3
|0
|Ларссон Себастьян
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Коллинс Шичендже
|2
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Милошевич Александер
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Ахмед Амар
|1
|0
Словацко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Травник Михал
|2
|0
|Калабишка Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1
Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0
Словацко
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1
Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0 Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0 Словацко - Тренчин 2:0 Словацко - Спарта Прага 3:1 Словацко - Градец Кралове 3:0 Спарта Прага - Словацко 1:2 Славия Прага - Словацко 3:0 Словацко - Баник Острава 3:1
Прогнозы на матч АИК 0:1 Словацко
Исход игры
АИК
77.1% (84)
Ничья
17.4% (19)
Словацко
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.86% (48)
Меньше
55.14% (59)
Обе команды забьют
Да
58.88% (63)
Нет
41.12% (44)
Популярный счёт
2:1 АИК
33% (36)
1:0 АИК
22% (24)
1:1 Ничья
15.6% (17)
2:0 АИК
15.6% (17)
1:2 Словацко
4.6% (5)
3:0 АИК
1.8% (2)
3:1 АИК
1.8% (2)
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