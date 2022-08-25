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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Хартс
0:0
Первый тайм: 12'
Цюрих
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 115
Хартс 28.7% (33)
X 49.6% (57)
Цюрих 21.7% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хартс
Ничья
Цюрих
2.97
3.52
3.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Гордон
Крейг
2
Смит
Майкл
15
Роулес
Кай
3
Кингсли
Стивен
17
Форрест
Алан
14
Девлин
Кэмерон
7
Грант
Джордж
19
Кокран
Алекс
18
Маккей
Барри
9
Шенклэнд
Лоуренс
10
Бойс
Лайам
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
28
Метс
Кароль
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
17
Конде
Шейк
8
Сельнес
Оле
10
Маркезано
Антонио
18
Афдияй
Донис
20
Вьюнник
Богдан
Хартс
3-4-3
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Хартс
Цюрих

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 1 (1) 1
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 2 0.67
Герреро Адрия 1 0.33
Сантини Иван 1 0.33
Джемаили Блерим 1 0.33
Тосин Айегун 1 0.33
Ньонто Вильфред 1 0.33
Маркезано Антонио 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Майкл 1 0
Сиббик Тоби 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбери Линдрит 2 0
Хорншу Марк 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Афдияй Донис 1 0
Герреро Адрия 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хартс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Селтик - Хартс 2:0 Цюрих - Хартс 2:1 Хартс - Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан - Хартс 1:1
Хартс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Сток Сити 2:1 Престон Норт Энд - Хартс 2:1 Хартс - Кроули Таун 2:2 Транмир - Хартс 1:2 Bonnyrigg Rose - Хартс 0:5 Ист Файф - Хартс 0:7 Европа - Хартс 0:4 Рейнджерс - Хартс 2:0 Хартс - Рейнджерс 1:3 Мазеруэлл - Хартс 2:1 Селтик - Хартс 4:1 Хартс - Росс Каунти 0:0 Данди Юнайтед - Хартс 2:3 Хартс - Хиберниан 2:1 Хартс - Хиберниан 3:1
Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0
Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tynecastle Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Хартс 28.7% (33)
X 49.6% (57)
Цюрих 21.7% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хартс
Ничья
Цюрих
2.97
3.52
3.20
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Хартс 0:0 Цюрих онлайн

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Прогнозы на матч Хартс 0:0 Цюрих

Исход игры
Хартс
28.7% (33)
Ничья
49.6% (57)
Цюрих
21.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
47.75% (53)
Меньше
52.25% (58)
Обе команды забьют
Да
90.99% (101)
Нет
9.01% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (48)
2:1 Хартс
20.9% (24)
1:2 Цюрих
16.5% (19)
2:2 Ничья
6.1% (7)
1:0 Хартс
5.2% (6)
0:1 Цюрих
1.7% (2)
2:0 Хартс
1.7% (2)
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