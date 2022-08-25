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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Хартс
0:1
Конец матча
Цюрих
0'
18' Желтая карточка
Грант Джордж
33' Желтая карточка
Конде Шейк
42' Желтая карточка
Роулес Кай
47' Желтая карточка
Шенклэнд Лоуренс
54' Вторая желтая карточка
Грант Джордж
69' Желтая карточка
Хорншу Марк
0:1
80' Гол
Ронер Фабиан
90'+5

Ход матча

18'
Грант Джордж
 
33'
 
Конде Шейк
42'
Роулес Кай
 
46'
 
Хорншу Марк
Конде Шейк
46'
 
Ньонто Вильфред
Афдияй Донис
47'
Шенклэнд Лоуренс
 
54'
Грант Джордж
 
63'
 
Тосин Айегун
Вьюнник Богдан
63'
Peter Haring
Бойс Лайам
 
64'
Джиннелли Джош
Форрест Алан
 
69'
 
Хорншу Марк
78'
Сиббик Тоби
Кингсли Стивен
 
79'
 
Ронер Фабиан
Маркезано Антонио
80'
0:1
Ронер Фабиан
(Ньонто Вильфред)
84'
Connor Smith2
Девлин Кэмерон
 
90'
 
Алити Фидан
Герреро Адрия

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 115
Хартс 28.7% (33)
X 49.6% (57)
Цюрих 21.7% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гордон
Крейг
2
Смит
Майкл
15
Роулес
Кай
3
Кингсли
Стивен
17
Форрест
Алан
14
Девлин
Кэмерон
7
Грант
Джордж
19
Кокран
Алекс
18
Маккей
Барри
9
Шенклэнд
Лоуренс
10
Бойс
Лайам
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
28
Метс
Кароль
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
17
Конде
Шейк
8
Сельнес
Оле
10
Маркезано
Антонио
18
Афдияй
Донис
20
Вьюнник
Богдан
Хартс
3-4-3
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Хартс
Цюрих

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 1 (1) 0.5
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 2 0.5
Ронер Фабиан 1 0.25
Герреро Адрия 1 0.25
Ньонто Вильфред 1 0.25
Сантини Иван 1 0.25
Джемаили Блерим 1 0.25
Тосин Айегун 1 0.25
Маркезано Антонио 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Джордж 1 1
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Смит Майкл 1 0
Сиббик Тоби 1 0
Роулес Кай 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорншу Марк 2 0
Камбери Линдрит 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Афдияй Донис 1 0
Герреро Адрия 1 0
Конде Шейк 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хартс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Селтик - Хартс 2:0 Цюрих - Хартс 2:1 Хартс - Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан - Хартс 1:1
Хартс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Сток Сити 2:1 Престон Норт Энд - Хартс 2:1 Хартс - Кроули Таун 2:2 Транмир - Хартс 1:2 Bonnyrigg Rose - Хартс 0:5 Ист Файф - Хартс 0:7 Европа - Хартс 0:4 Рейнджерс - Хартс 2:0 Хартс - Рейнджерс 1:3 Мазеруэлл - Хартс 2:1 Селтик - Хартс 4:1 Хартс - Росс Каунти 0:0 Данди Юнайтед - Хартс 2:3 Хартс - Хиберниан 2:1 Хартс - Хиберниан 3:1
Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0
Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Роулес Кай получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Cheick Conde получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Грант Джордж получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tynecastle Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Хартс 28.7% (33)
    X 49.6% (57)
    Цюрих 21.7% (25)
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    Прогнозы на матч Хартс 0:1 Цюрих

    Исход игры
    Хартс
    28.7% (33)
    Ничья
    49.6% (57)
    Цюрих
    21.7% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.75% (53)
    Меньше
    52.25% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    90.99% (101)
    Нет
    9.01% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.7% (48)
    2:1 Хартс
    20.9% (24)
    1:2 Цюрих
    16.5% (19)
    2:2 Ничья
    6.1% (7)
    1:0 Хартс
    5.2% (6)
    0:1 Цюрих
    1.7% (2)
    2:0 Хартс
    1.7% (2)
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