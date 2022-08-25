Стадион: Tynecastle Park
0'
18' Желтая карточкаГрант Джордж
33' Желтая карточкаКонде Шейк
42' Желтая карточкаРоулес Кай
47' Желтая карточкаШенклэнд Лоуренс
54' Вторая желтая карточкаГрант Джордж
69' Желтая карточкаХорншу Марк
0:1
80' ГолРонер Фабиан
90'+5
Ход матча
18'
33'
42'
47'
54'
69'
80'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
15
Роулес
Кай
17
Форрест
Алан
19
Кокран
Алекс
18
Маккей
Барри
10
Бойс
Лайам
25
Бреше
Янник
28
Метс
Кароль
17
Конде
Шейк
18
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Роулес КайЗащитник
- Защитник
-
17 Форрест АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кокран АлексПолузащитник
-
18 Маккей БарриНападающий
- Нападающий
-
10 Бойс ЛайамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нилсон ЛьюисЗащитник
-
21 Сиббик ТобиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсон Робби
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Афдияй ДонисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
-
39 Гогия АкакийПолузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
История личных встреч
Хартс
Цюрих
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шенклэнд Лоуренс
|1 (1)
|0.5
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|2
|0.5
|Ронер Фабиан
|1
|0.25
|Герреро Адрия
|1
|0.25
|Ньонто Вильфред
|1
|0.25
|Сантини Иван
|1
|0.25
|Джемаили Блерим
|1
|0.25
|Тосин Айегун
|1
|0.25
|Маркезано Антонио
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Хартс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Джордж
|1
|1
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Смит Майкл
|1
|0
|Сиббик Тоби
|1
|0
|Роулес Кай
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорншу Марк
|2
|0
|Камбери Линдрит
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
|Конде Шейк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хартс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Селтик - Хартс 2:0 Цюрих - Хартс 2:1 Хартс - Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан - Хартс 1:1
Хартс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Сток Сити 2:1 Престон Норт Энд - Хартс 2:1 Хартс - Кроули Таун 2:2 Транмир - Хартс 1:2 Bonnyrigg Rose - Хартс 0:5 Ист Файф - Хартс 0:7 Европа - Хартс 0:4 Рейнджерс - Хартс 2:0 Хартс - Рейнджерс 1:3 Мазеруэлл - Хартс 2:1 Селтик - Хартс 4:1 Хартс - Росс Каунти 0:0 Данди Юнайтед - Хартс 2:3 Хартс - Хиберниан 2:1 Хартс - Хиберниан 3:1
Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0
Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2
Прогнозы на матч Хартс 0:1 Цюрих
Исход игры
Хартс
28.7% (33)
Ничья
49.6% (57)
Цюрих
21.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
47.75% (53)
Меньше
52.25% (58)
Обе команды забьют
Да
90.99% (101)
Нет
9.01% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (48)
2:1 Хартс
20.9% (24)
1:2 Цюрих
16.5% (19)
2:2 Ничья
6.1% (7)
1:0 Хартс
5.2% (6)
0:1 Цюрих
1.7% (2)
2:0 Хартс
1.7% (2)
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