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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023


Стадион: Зрители: 4067
Виборг
2:1
Конец матча
Хорсенс
0'
1:0
9' Гол
Лонвейк Джастин
2:0
20' Гол
Ибрагим Саид
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Йенсен Магнус
47' Желтая карточка
Ибрагим Саид
47' Желтая карточка
Сигурдарсон Арон
71' Желтая карточка
Грот Джей-Рой
79' Желтая карточка
Гомес Джеймс
83' Желтая карточка
Джаст Элайджа
83' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе
2:1
90' Гол
Йенсен Магнус
90'+5

Ход матча

9'
Лонвейк Джастин
(Грот Джей-Рой)
1:0
20'
Ибрагим Саид
2:0
45'
 
Йенсен Магнус
46'
 
Джанус Драчманн
Крузе Давид
46'
 
Джаст Элайджа
Samson Iyede
47'
Ибрагим Саид
 
47'
 
Сигурдарсон Арон
65'
Мортимер Нилс
Ибрагим Саид
 
67'
 
Геммер Йонас
Опондо Мозес
67'
 
Лассен Миккель
Мусонда Лубамба
71'
Грот Джей-Рой
 
77'
 
Макиенок Симон
Сигурдарсон Арон
78'
Mendes Elias2
Лонвейк Джастин
 
78'
Сёндергаард Мадс
Леманс Клинт
 
79'
 
Гомес Джеймс
83'
 
Джаст Элайджа
83'
Гроннинг Йеппе
 
90'
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
 
90'
2:1
Йенсен Магнус
(Thomas Santos)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
11
Грот
Джей-Рой
8
Лонвейк
Джастин
1
Делач
Матей
3
Йенсен
Магнус
4
Киилерик
Мальте
21
Гомес
Джеймс
18
Thomas
Santos
24
Мусонда
Лубамба
11
Сигурдарсон
Арон
6
Опондо
Мозес
23
Крузе
Давид
26
Samson
Iyede
9
Anders
Jacobsen
II
Виборг
4-3-3
Хорсенс
3-5-2

История личных встреч

Виборг
Хорсенс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
5:4
СДП
1:0
СДП
3:0
СД
1:2
СД
2:4
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ТМС
1:3
ПД
1:0
ПД
0:1
К
1:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 3 0.33
Соренсен Кристиан I 2 0.22
Лонвейк Джастин 2 0.22
Леманс Клинт 2 0.22
Бех Тобиас 2 0.22
Ибрагим Саид 1 0.11
Гроннинг Йеппе 1 0.11
Лауритсен Мадс 1 0.11
Бундгаард Оливер 1 0.11
Мортимер Нилс 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Гааей Антон 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусонда Лубамба 2 0.22
Anders Jacobsen II 2 0.22
Йенсен Магнус 2 0.22
Сигурдарсон Арон 2 (2) 0.22
Thomas Santos 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0
Крузе Давид 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 3 0
Лауритсен Мадс 1 1
Гроннинг Йеппе 2 0
Грот Джей-Рой 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Леманс Клинт 1 0
Бонде Якуб 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Залетел Жан 1 0
Бех Тобиас 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Магнус 4 0
Мусонда Лубамба 3 0
Киилерик Мальте 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Геммер Йонас 1 0
Сигурдарсон Арон 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Thomas Santos 1 0
Джаст Элайджа 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
2
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
33%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
4
50%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3
Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0
Хорсенс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0
Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 9 6 2 1 15 - 8 20
2. Раннерс 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Виборг 9 6 0 3 15 - 11 18
4. Силькеборг 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Орхус 9 4 1 4 11 - 9 13
6. Копенгаген 9 4 0 5 16 - 15 12
7. Хорсенс 9 3 2 4 8 - 10 11
8. Митьюлланд 9 2 4 3 16 - 16 10
9. Брондбю 9 3 1 5 10 - 15 10
10. Оденсе 9 3 1 5 10 - 17 10
11. Ольборг 9 2 3 4 8 - 11 9
12. Люнгбю 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Силькеборг 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Хорсенс 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Орхус 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
9. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ольборг 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
6. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 5 1 1 3 2 - 4 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Оденсе Кадри Башким 4 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Виборг Ибрагим Саид 3
Брондбю Васс Даниэль 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Грот Джей-Рой из команды Виборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Виборг вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Виборг: 60%, Хорсенс: 40%.
  • 94'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Томас Сантос сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    93'
    ГОООООЛ - Йенсен Магнус Хорсенс забивает ударом головой
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    • 86'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 86'
      Контроль мяча: Виборг: 61%, Хорсенс: 39%.
    • 86'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Грот Джей-Рой создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      85'
      Геммер Йонас из команды Хорсенс заходит слишком далеко, он валит Элиас.
    • 85'
      Гроннинг Йеппе успешно блокирует удар.
    • 85'
      Геммер Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Желтая карточка
      83'
      Судья подбегает и показывает Гроннинг Йеппе из команды Виборг отложенную желтую карточку за фол.
    • Желтая карточка
      83'
      Джаст Элайджа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      83'
      Судья сигнализирует, что Джаст Элайджа из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Элиас
    • 83'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Макиенок Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 83'
      Лассен Миккель из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 83'
      Джеймс Гомес выиграл воздушное противоборство у Грот Джей-Рой.
    • 82'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 81'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 81'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 81'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 81'
      Мортимер Нилс нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 81'
      Контроль мяча: Виборг: 62%, Хорсенс: 38%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 80'
      Шанс! Грот Джей-Рой из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 80'
      Сёндергаард Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 80'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      79'
      Джеймс Гомес получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      79'
      Джеймс Гомес из команды Хорсенс заходит слишком далеко, он валит Грот Джей-Рой.
    • 79'
      Бонде Якуб выиграл воздушное противоборство у Йенсен Магнус.
    • 77'
      Лассен Миккель из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Контроль мяча: Виборг: 62%, Хорсенс: 38%.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 75'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      75'
      Томас Сантос из команды Хорсенс разыграл угловой с правого угла.
    • 75'
      Залетел Жан успешно блокирует удар.
    • 75'
      Йенсен Магнус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 74'
      Лассен Миккель из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 74'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 74'
      Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 72'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Желтая карточка
      71'
      Грот Джей-Рой получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что Грот Джей-Рой из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Джеймс Гомес
    • 71'
      Виборг начинает контратаку
    • 71'
      Бюрги Николас успешно блокирует удар.
    • 71'
      Джаст Элайджа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 71'
      Грот Джей-Рой из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      71'
      Джанус Драчманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 71'
      Контроль мяча: Виборг: 62%, Хорсенс: 38%.
    • 70'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Матч возобновлен
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Лонвейк Джастин из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Джеймс Гомес
    • 68'
      Йенсен Магнус выиграл воздушное противоборство у Anton Gaaei.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 67'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 67'
      Тактическая замена. Мусонда Лубамба уходит с поля и его заменяет Лассен Миккель
    • 67'
      Тактическая замена. Опондо Мозес уходит с поля и его заменяет Геммер Йонас
    • 66'
      Контроль мяча: Виборг: 64%, Хорсенс: 36%.
    • 66'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 65'
      Опондо Мозес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      65'
      Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Мортимер Нилс
    • 65'
      Джанус Драчманн успешно блокирует удар.
    • 64'
      Бонде Якуб нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 64'
      Anton Gaaei выиграл воздушное противоборство у Джаст Элайджа.
    • 64'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • 63'
      Хорошую попытку сделал Томас Сантос. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 62'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 62'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 61'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 61'
      Йенсен Магнус выиграл воздушное противоборство у Бюрги Николас.
    • 61'
      Джеймс Гомес из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Виборг: 64%, Хорсенс: 36%.
    • 59'
      Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Опондо Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 59'
      Сегодняшная посещаемость составляет 4067 болельщиков
    • 58'
      Залетел Жан нанес удар головой, но Матей Делак спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      58'
      Леманс Клинт из команды Виборг подал угловой справа.
    • 58'
      Опондо Мозес успешно блокирует удар.
    • 57'
      Ибрагим Саид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 57'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Хорошую попытку сделал Андерс К. Якобсен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 56'
      Хорсенс начинает контратаку
    • 55'
      Леманс Клинт пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем
    • 54'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 54'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 51'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Контроль мяча: Виборг: 65%, Хорсенс: 35%.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Леманс Клинт из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Джеймс Гомес
    • 50'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 50'
      Бонде Якуб нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 50'
      Леманс Клинт из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      48'
      Джеймс Гомес задерживает мяч рукой
    • 48'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      47'
      Сигурдарсон Арон получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      47'
      Ибрагим Саид получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 47'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 47'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 46'
      Шанс! Андерс К. Якобсен из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
    • 46'
      Мусонда Лубамба из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Тактическая замена. Samson Iyede уходит с поля и его заменяет Джаст Элайджа
    • 46'
      Тактическая замена. Крузе Давид уходит с поля и его заменяет Джанус Драчманн
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Команда Виборг играла лучше в этом тайме.
    • 45'
      Контроль мяча: Виборг: 65%, Хорсенс: 35%.
    • Офсайд
      45'
      Йенсен Магнус из команды Хорсенс в офсайде
    • 45'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 45'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Хорсенс отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      45'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О О Л! Хорсенс забивает! Йенсен Магнус отличился.
    • 45'
      Сигурдарсон Арон из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      44'
      Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Андерс К. Якобсен
    • 44'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Оливер Бундгар Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Андерс К. Якобсен.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 42'
      Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 41'
      Грот Джей-Рой из команды Виборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 41'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Виборг: 62%, Хорсенс: 38%.
    • 39'
      Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Опондо Мозес успешно блокирует удар.
    • 38'
      Оливер Бундгар Кристенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 38'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Anton Gaaei. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Йенсен Магнус из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Лонвейк Джастин
    • 37'
      Бонде Якуб выиграл воздушное противоборство у Опондо Мозес.
    • 37'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Контроль мяча: Виборг: 60%, Хорсенс: 40%.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 35'
      Залетел Жан выиграл воздушное противоборство у Сигурдарсон Арон.
    • 33'
      Йенсен Магнус из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 32'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 32'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Йенсен Магнус из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Томас Сантос из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Виборг: 61%, Хорсенс: 39%.
    • 29'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Сигурдарсон Арон из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Бонде Якуб
    • 28'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Офсайд
      27'
      Йенсен Магнус из команды Хорсенс в офсайде
    • Описание гола
      27'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      27'
      ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Андерс К. Якобсен рано отмечает, но гол будет отменен!
    • 27'
      Йенсен Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Киилерик Мальте из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Джеймс Гомес выиграл воздушное противоборство у Anton Gaaei.
    • 26'
      Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 26'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 25'
      Контроль мяча: Виборг: 56%, Хорсенс: 44%.
    • 24'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Андерс К. Якобсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Бюрги Николас
    • 23'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Ибрагим Саид первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 20'
      Джеймс Гомес успешно блокирует удар.
    • 20'
      Грот Джей-Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Виборг: 57%, Хорсенс: 43%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 19'
      Андерс К. Якобсен из команды Хорсенс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 19'
      Томас Сантос из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Андерс К. Якобсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Бюрги Николас успешно блокирует удар.
    • 17'
      Йенсен Магнус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Сигурдарсон Арон из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Samson Iyede из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Залетел Жан
    • 15'
      Контроль мяча: Виборг: 57%, Хорсенс: 43%.
    • 15'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Киилерик Мальте из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 11'
      Томас Сантос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Контроль мяча: Виборг: 55%, Хорсенс: 45%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 10'
      Грот Джей-Рой из команды Виборг попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 10'
      Киилерик Мальте ошибается в защите.
    • 9'
      Лонвейк Джастин сделал ключевой пас для гола!
    • 9'
      Грот Джей-Рой сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О О Л - Лонвейк Джастин из команды Виборг легко посылает мяч в пустые ворота левой! Лонвейк Джастин легко с этим справился!
    • 9'
      Грот Джей-Рой создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Виборг начинает контратаку
    • 8'
      Гроннинг Йеппе из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Бонде Якуб из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Сигурдарсон Арон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Контроль мяча: Виборг: 60%, Хорсенс: 40%.
    • 7'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Грот Джей-Рой создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      7'
      Леманс Клинт из команды Виборг подал угловой справа.
    • 6'
      Киилерик Мальте из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Делач Матей делает важнейший сейв!
    • 6'
      Ибрагим Саид нанес удар головой, но Матей Делак спокойно отбил мяч.
    • 6'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Крузе Давид из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 3'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Опондо Мозес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Киилерик Мальте выиграл воздушное противоборство у Грот Джей-Рой.
    • 2'
      Киилерик Мальте из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Хорсенс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виборг 2:1 Хорсенс онлайн

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