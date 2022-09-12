Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 4067
0'
1:0
9' ГолЛонвейк Джастин
2:0
20' ГолИбрагим Саид
45' Undefined phrase: football_event_Йенсен Магнус
47' Желтая карточкаИбрагим Саид
47' Желтая карточкаСигурдарсон Арон
71' Желтая карточкаГрот Джей-Рой
79' Желтая карточкаГомес Джеймс
83' Желтая карточкаДжаст Элайджа
83' Желтая карточкаГроннинг Йеппе
2:1
90' ГолЙенсен Магнус
90'+5
Ход матча
9'
1:0
20'
2:0
45'
47'
47'
71'
79'
83'
83'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
26
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
-
26 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Виборг
Хорсенс
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|3
|0.33
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.22
|Лонвейк Джастин
|2
|0.22
|Леманс Клинт
|2
|0.22
|Бех Тобиас
|2
|0.22
|Ибрагим Саид
|1
|0.11
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.11
|Лауритсен Мадс
|1
|0.11
|Бундгаард Оливер
|1
|0.11
|Мортимер Нилс
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусонда Лубамба
|2
|0.22
|Anders Jacobsen II
|2
|0.22
|Йенсен Магнус
|2
|0.22
|Сигурдарсон Арон
|2 (2)
|0.22
|Thomas Santos
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
|Крузе Давид
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|3
|0
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Грот Джей-Рой
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Киилерик Мальте
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Геммер Йонас
|1
|0
|Сигурдарсон Арон
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Thomas Santos
|1
|0
|Джаст Элайджа
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
2
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
33%
1
50%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
5
33%
4
50%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3
Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0
Хорсенс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0
Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|2.
|Раннерс
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Виборг
|9
|6
|0
|3
|15 - 11
|18
|4.
|Силькеборг
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|5.
|Орхус
|9
|4
|1
|4
|11 - 9
|13
|6.
|Копенгаген
|9
|4
|0
|5
|16 - 15
|12
|7.
|Хорсенс
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|8.
|Митьюлланд
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|9.
|Брондбю
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Оденсе
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|11.
|Ольборг
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|12.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Силькеборг
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Брондбю
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Хорсенс
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Орхус
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|9.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ольборг
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|12.
|Митьюлланд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Силькеборг
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|5.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|6.
|Орхус
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|9.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Ольборг
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
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|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|6 (1)
|Оденсе
|Кадри Башким
|4 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|4 (1)
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Виборг
|Ибрагим Саид
|3
|Брондбю
|Васс Даниэль
|3