Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Ибрагим Саид нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Команда Виборг играла лучше в этом тайме.

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

45' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Хорсенс отменен из-за положения "вне игры".

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

45' Сигурдарсон Арон из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Хорсенс

42' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Хорсенс

41' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Оливер Бундгар Кристенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Хорошую попытку сделал Anton Gaaei. Удар в створ, но вратарь начеку

38' Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Хорсенс

33' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

30' Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

27' Йенсен Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Киилерик Мальте из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Джеймс Гомес выиграл воздушное противоборство у Anton Gaaei.

26' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Хорсенс

24' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Виборг

20' Г О О О О Л - Ибрагим Саид первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

20' Джеймс Гомес успешно блокирует удар.

20' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Виборг

19' Томас Сантос из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Сигурдарсон Арон из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

13' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Хорсенс

10' Удар от ворот произведет Хорсенс

9' Грот Джей-Рой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Сигурдарсон Арон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

7' Грот Джей-Рой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Ибрагим Саид нанес удар головой, но Матей Делак спокойно отбил мяч.

6' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Виборг

3' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

1' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хорсенс начинает с центра поля