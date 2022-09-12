Оооо... вот это был удар! Pablo Ibanez должен был забить с этой позиции.

Лазаро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Монкайола Хон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Тактическая замена. Largie Ramazani уходит с поля и его заменяет Марко Милованович I

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Монкайола Хон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Монкайола Хон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Портильо Франсиско навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Тактическая замена. Брашанац Дарко уходит с поля и его заменяет Pablo Ibanez

84' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Гомес Мойсес получил желтую карточку от судьи

80' Гомес Мойсес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Abdessamad Ezzalzouli нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Abdessamad Ezzalzouli оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Бабич Срджян получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Тактическая замена. Будимир Анте уходит с поля и его заменяет Abdessamad Ezzalzouli

72' Бабич Срджян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Будимир Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Авила Эсекьель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Оооо... вот это был удар! Авила Эсекьель должен был забить с этой позиции.

71' Хорошую попытку сделал Авила Эсекьель . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Осасуна

71' Тактическая замена. Робертоне Лукас уходит с поля и его заменяет Лазаро

70' Удар от ворот произведет Осасуна

69' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Альмерия

68' Arnau Puigmal навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Arnau Puigmal из команды Альмерия разыграл угловой с правого угла.

67' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновится спорным мячом

65' Ох, нехорошо это выглядит. Туре Эль Билал получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Туре Эль Билал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

63' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

63' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Авила Эсекьель из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

55' Оооо... вот это был удар! Авила Эсекьель должен был забить с этой позиции.

55' Хорошую попытку сделал Авила Эсекьель . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Будимир Анте создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Удар от ворот произведет Осасуна

50' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Сегодняшная посещаемость составляет 12397 болельщиков

48' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Брашанац Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Альмерия

46' Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Arnau Puigmal