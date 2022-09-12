Стадион: Хуэгос Медитерранеос Зрители: 12397
0'
5' Желтая карточкаГарсия Давид
0:1
28' ГолАвила Эсекьель
45' Undefined phrase: football_event_Гарсия Рубен
81' Желтая карточкаГомес Мойсес
90'+9
Ход матча
5'
28'
0:1
45'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 10
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
23
Саму
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджянЗащитник
- Защитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Рохас КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
2 Кайки
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Альмерия
Осасуна
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
19 матчей
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Умар Садик
|2
|0.4
|Рамазани Ларжи
|2
|0.4
|Эгуарас Иниго
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
|Робертоне Лукас
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|3 (1)
|0.6
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.4
|Гарсия Рубен
|1
|0.2
|Кике Гарсия
|1 (1)
|0.2
|Брашанац Дарко
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Абдессамад Эззалзули
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайки
|3
|0
|Баптистао Лео
|2
|0
|Саму Гарсия
|2
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Де ла Ос Сесар
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Пуигмаль Арнау
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Унаи Гарсия
|3
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Торро Лукас
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2
Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1 Альмерия - Жирона 0:1
Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1
Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|4.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|15.
|Альмерия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Севилья
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|19.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|14.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|6 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|4 (1)
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 2
|Райо Вальекано
|Лежён Флорьян
|1 2
Прогнозы на матч Альмерия 0:1 Осасуна
Исход игры
Альмерия
20.6% (26)
Ничья
50% (63)
Осасуна
29.4% (37)
Тотал 2.5
Больше
23.48% (27)
Меньше
76.52% (88)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (54)
1:2 Осасуна
15.9% (20)
1:0 Альмерия
13.5% (17)
0:1 Осасуна
8.7% (11)
2:1 Альмерия
4% (5)
0:0 Ничья
4% (5)
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