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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион: Зрители: 12397
Альмерия
0:1
Конец матча
Осасуна
0'
5' Желтая карточка
Гарсия Давид
0:1
28' Гол
Авила Эсекьель
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Гарсия Рубен
81' Желтая карточка
Гомес Мойсес
90'+9

Ход матча

5'
 
Гарсия Давид
28'
0:1
Авила Эсекьель
(Гарсия Рубен)
45'
 
Гарсия Рубен
46'
Портильо Франсиско
Эгуарас Иниго
 
46'
Пуигмаль Арнау
Эмбарба Адриан
 
60'
Туре Эль Билал
Соуза Диего
 
71'
Лазаро
Робертоне Лукас
 
73'
 
Монкайола Хон
Гарсия Рубен
73'
 
Абдессамад Эззалзули
Будимир Анте
74'
 
Кике Гарсия
Авила Эсекьель
81'
 
Гомес Мойсес
85'
 
Ибаньес Пабло
Брашанац Дарко
89'
 
Барха Энрике
Гомес Мойсес
90'
Марко Милованович
Рамазани Ларжи
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 10
  • 2 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Альмерия 20.6% (26)
X 50% (63)
Осасуна 29.4% (37)
+1
выиграет Осасуна, со счетом 1:2
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
15
Акиеме
Серхио
23
Саму
Гарсия
4
Эгуарас
Иниго
7
Рамазани
Ларжи
5
Робертоне
Лукас
10
Эмбарба
Адриан
11
Соуза
Диего
II
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
8
Брашанац
Дарко
6
Торро
Лукас
9
Авила
Эсекьель
14
Гарсия
Рубен
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
Альмерия
4-2-3-1
Осасуна
4-2-3-1

История личных встреч

Альмерия
Осасуна

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

КК
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
П
1:2
П
0:1
КК
1:1
КК
1:3
П
3:2
П
0:0
П
1:0
П
2:0
П
2:1
П
3:1
ПД
2:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умар Садик 2 0.4
Рамазани Ларжи 2 0.4
Эгуарас Иниго 0 0
Посо Алехандро 0 0
Робертоне Лукас 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 3 (1) 0.6
Орос Аймар 2 (1) 0.4
Гарсия Рубен 1 0.2
Кике Гарсия 1 (1) 0.2
Брашанац Дарко 0 0
Пенья Рубен 0 0
Абдессамад Эззалзули 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 3 0
Баптистао Лео 2 0
Саму Гарсия 2 0
Эгуарас Иниго 2 0
Де ла Ос Сесар 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Эмбарба Адриан 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Пуигмаль Арнау 1 0
Марко Милованович I 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Унаи Гарсия 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Гомес Мойсес 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Торро Лукас 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Орос Аймар 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2
Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1 Альмерия - Жирона 0:1
Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1
Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 15 - 5 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
3. Бетис Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
4. Осасуна Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
5. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 1 10
6. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Реал Сосьедад Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Жирона Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Валенсия Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
13. Мальорка Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
15. Альмерия Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Севилья Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
19. Эльче Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
20. Кадис Заявка 5 0 0 5 0 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Вальядолид Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Севилья Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Сельта Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
14. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Бетис Иглесиас Борха 6 (1)
Реал Мадрид Бензема Карим 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Осасуна вырывает победу
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Альмерия: 61%, Осасуна: 39%.
  • 99'
    Унаи Гарсия из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    99'
    Лазаро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Гарсия Давид III из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Оооо... вот это был удар! Pablo Ibanez должен был забить с этой позиции.
  • 98'
    Pablo Ibanez пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez ловит мяч
  • 98'
    Монкайола Хон из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Альмерия
  • 97'
    Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 96'
    Туре Эль Билал нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.
  • 96'
    Лазаро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mediterraneo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Альмерия 20.6% (26)
    X 50% (63)
    Осасуна 29.4% (37)
    +1
    выиграет Осасуна, со счетом 1:2
    Да
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Альмерия 0:1 Осасуна онлайн

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    Прогнозы на матч Альмерия 0:1 Осасуна

    Исход игры
    Альмерия
    20.6% (26)
    Ничья
    50% (63)
    Осасуна
    29.4% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.48% (27)
    Меньше
    76.52% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.9% (54)
    1:2 Осасуна
    15.9% (20)
    1:0 Альмерия
    13.5% (17)
    0:1 Осасуна
    8.7% (11)
    2:1 Альмерия
    4% (5)
    0:0 Ничья
    4% (5)
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