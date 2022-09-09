  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Лидс
 
Отложен
Ноттингем Форест

История личных встреч

Лидс
Ноттингем Форест

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

21 матч

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
4:2
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
0:2
Ч
2:0
Ч
3:1
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
4:2
Ч
2:1
Ч
3:7
Ч
0:4
Ч
4:1
Ч
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 4 0.67
Синистерра Луис 2 0.33
Харрисон Джек 1 0.17
Ааронсон Бренден 1 0.17
Рока Марк 1 0.17
Эйлинг Люк 0 0
Стрёйк Паскаль 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.33
Куйяте Шейку 1 0.17
Авонийи Тайво 1 0.17
Гиббс-Уайт Морган 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джисс Марш 1 1
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Кристенсен Расмус 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Клих Матеуш 1 0
Льоренте Диего 1 0
Рока Марк 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Синистерра Луис 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккена Скотт 3 0
Уорролл Джо 3 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Уильямс Неко 2 0
Куйяте Шейку 1 0
Кук Стив 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Деннис Эммануэль 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
75%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1
Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3
Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 15 - 9 9
9. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Фулхэм Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Ньюкасл Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Борнмут Заявка 6 2 1 3 5 - 18 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18. Ноттингем Форест Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
19. Эвертон Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
20. Лестер Заявка 6 0 1 5 8 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брентфорд Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
9. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Вулверхэмптон Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Ноттингем Форест Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
18. Эвертон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
7. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Борнмут Заявка 3 1 0 2 3 - 15 3
10. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Фулхэм Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 3 0 0 3 5 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10 1 1
2. Фулхэм Митрович Александар 6 1 0
3. Брентфорд Тони Айвен 5 1 2
4. Тоттенхэм Кейн Гарри 5 0 0
5. Лидс Морено Родриго 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Борнмут Смит Адам 4 0
2. Фулхэм Пальинья Жоау 4 0
3. Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 4 0
4. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 3 0
5. Фулхэм Рид Бобби 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 47 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 35
Лидс 85.7% (30)
X 11.4% (4)
Ноттингем Форест 2.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Ноттингем Форест
1.79
4.60
4.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
Где смотреть матч Лидс - Ноттингем Форест онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Лидс - Ноттингем Форест

Исход игры
Лидс
85.7% (30)
Ничья
11.4% (4)
Ноттингем Форест
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
77.14% (27)
Меньше
22.86% (8)
Обе команды забьют
Да
82.86% (29)
Нет
17.14% (6)
Популярный счёт
2:1 Лидс
65.7% (23)
1:0 Лидс
11.4% (4)
1:1 Ничья
5.7% (2)
2:0 Лидс
5.7% (2)
2:2 Ничья
5.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лидс
Ноттингем Форест
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 