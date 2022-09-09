Стадион: Элланд Роуд
Отложен
История личных встреч
Лидс
Ноттингем Форест
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
21 матч
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|4
|0.67
|Синистерра Луис
|2
|0.33
|Харрисон Джек
|1
|0.17
|Ааронсон Бренден
|1
|0.17
|Рока Марк
|1
|0.17
|Эйлинг Люк
|0
|0
|Стрёйк Паскаль
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|2 (1)
|0.33
|Куйяте Шейку
|1
|0.17
|Авонийи Тайво
|1
|0.17
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джисс Марш
|1
|1
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Кристенсен Расмус
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Синистерра Луис
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккена Скотт
|3
|0
|Уорролл Джо
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Уильямс Неко
|2
|0
|Куйяте Шейку
|1
|0
|Кук Стив
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Деннис Эммануэль
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
75%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
3
27%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1
Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3
Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 9
|9
|9.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 18
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|19.
|Эвертон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 15
|3
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 11
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|1
|1
|2.
|Фулхэм
|Митрович Александар
|6
|1
|0
|3.
|Брентфорд
|Тони Айвен
|5
|1
|2
|4.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|5
|0
|0
|5.
|Лидс
|Морено Родриго
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|0
|2.
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|4
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|4
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|3
|0
|5.
|Фулхэм
|Рид Бобби
|3
|0
Прогнозы на матч Лидс - Ноттингем Форест
Исход игры
Лидс
85.7% (30)
Ничья
11.4% (4)
Ноттингем Форест
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
77.14% (27)
Меньше
22.86% (8)
Обе команды забьют
Да
82.86% (29)
Нет
17.14% (6)
Популярный счёт
2:1 Лидс
65.7% (23)
1:0 Лидс
11.4% (4)
1:1 Ничья
5.7% (2)
2:0 Лидс
5.7% (2)
2:2 Ничья
5.7% (2)
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