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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Аполлон
1:1
Второй тайм: 58'
Олимпиакос
0'
1:0
18' Гол
Янга Рангело
1:1
29' Гол
Ин-Бом Хван

Ход матча

18'
Янга Рангело
1:0
29'
1:1
Ин-Бом Хван
(Рябчук Олег)
46'
Онгенда Эрвин
Антонио Владимиро
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 4 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 120
Аполлон 4.2% (5)
X 25.8% (31)
Олимпиакос 70% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Олимпиакос
4.46
3.58
2.29
Все Коэффициенты
Новости
26
Йованович
Александар
II
19
Кабрал
Эуклидес
5
Пейбернес
Матьё
22
Роберж
Валентин
24
Хаммас
Амин
23
Антонио
Владимиро
25
Кириаку
Хараламбос
77
Коль
Исраэль
9
Питтас
Яннис
32
Янга
Рангело
28
Дигин
Николя
1
Вацлик
Томаш
26
Пипа
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
8
Малонг
Кунде
97
Ранджелович
Лазар
33
Ин-Бом
Хван
10
Синкернагель
Филип
11
Эль-Араби
Юссеф
Аполлон
4-4-2
Олимпиакос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 1 1
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 1 0.33
Синкернагель Филип 1 0.33
Ин-Бом Хван 1 0.33
Камара Агибу 1 0.33
Вальбуэна Матьё 0 0
Масурас Гиоргос 0 0
Рябчук Олег 0 0

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Вила Янн 1 0
Манолас Костас 1 0
Вацлик Томаш 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Малонг Кунде 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0
Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ин-Бом Хван бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Янга Рангело бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 120
Аполлон 4.2% (5)
X 25.8% (31)
Олимпиакос 70% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Олимпиакос
4.46
3.58
2.29
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Аполлон 1:1 Олимпиакос онлайн

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Прогнозы на матч Аполлон 1:1 Олимпиакос

Исход игры
Аполлон
4.2% (5)
Ничья
25.8% (31)
Олимпиакос
70% (84)
Тотал 2.5
Больше
38.74% (43)
Меньше
61.26% (68)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
1:2 Олимпиакос
32.5% (39)
1:1 Ничья
20% (24)
0:1 Олимпиакос
19.2% (23)
0:2 Олимпиакос
12.5% (15)
1:0 Аполлон
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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