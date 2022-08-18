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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Аполлон
1:1
Конец матча
Олимпиакос
0'
1:0
18' Гол
Янга Рангело
1:1
29' Гол
Ин-Бом Хван
83' Желтая карточка
Хассан Ахмед
90' Желтая карточка
Де ла Фуэнте Конрад
90'+10

Ход матча

18'
Янга Рангело
1:0
29'
1:1
Ин-Бом Хван
(Рябчук Олег)
46'
Онгенда Эрвин
Антонио Владимиро
 
60'
Шахар Идо
Янга Рангело
 
60'
Ба Эль-Хаджи
Кириаку Хараламбос
 
66'
 
Камара Агибу
Ин-Бом Хван
67'
 
Хассан Ахмед
Эль-Араби Юссеф
75'
Хенти Эзекиэль
Дигин Николя
 
79'
 
Де ла Фуэнте Конрад
Синкернагель Филип
80'
 
Врусаи Мариус
Ранджелович Лазар
83'
 
Хассан Ахмед
90'
 
Малонг Кунде
90'
 
Де ла Фуэнте Конрад
90'
 
Бухалакис Андреас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 0
  • 4 Офсайды 5
  • 18 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 120
Аполлон 4.2% (5)
X 25.8% (31)
Олимпиакос 70% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
26
Йованович
Александар
II
19
Кабрал
Эуклидес
5
Пейбернес
Матьё
22
Роберж
Валентин
24
Хаммас
Амин
23
Антонио
Владимиро
25
Кириаку
Хараламбос
77
Коль
Исраэль
9
Питтас
Яннис
32
Янга
Рангело
28
Дигин
Николя
1
Вацлик
Томаш
26
Пипа
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
8
Малонг
Кунде
97
Ранджелович
Лазар
33
Ин-Бом
Хван
10
Синкернагель
Филип
11
Эль-Араби
Юссеф
Аполлон
4-4-2
Олимпиакос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 1 1
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 1 0.33
Синкернагель Филип 1 0.33
Ин-Бом Хван 1 0.33
Камара Агибу 1 0.33
Вальбуэна Матьё 0 0
Масурас Гиоргос 0 0
Рябчук Олег 0 0

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хассан Ахмед 1 0
М'Вила Янн 1 0
Манолас Костас 1 0
Вацлик Томаш 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Малонг Кунде 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0
Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ин-Бом Хван бьет в цель!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Аполлон 4.2% (5)
    X 25.8% (31)
    Олимпиакос 70% (84)
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    Где смотреть матч Аполлон 1:1 Олимпиакос онлайн

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    Прогнозы на матч Аполлон 1:1 Олимпиакос

    Исход игры
    Аполлон
    4.2% (5)
    Ничья
    25.8% (31)
    Олимпиакос
    70% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.74% (43)
    Меньше
    61.26% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Олимпиакос
    32.5% (39)
    1:1 Ничья
    20% (24)
    0:1 Олимпиакос
    19.2% (23)
    0:2 Олимпиакос
    12.5% (15)
    1:0 Аполлон
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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