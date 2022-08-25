Стадион: Караискакис
1:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
26
Пипа
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
24
Хаммас
Амин
36
Шахар
Идо
77
Коль
Исраэль
28
Дигин
Николя
- Основной состав
- Вратарь
-
26 ПипаЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корберан Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Олимпиакос
Аполлон
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.33
|Синкернагель Филип
|1
|0.33
|Ин-Бом Хван
|1
|0.33
|Камара Агибу
|1
|0.33
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Масурас Гиоргос
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янга Рангело
|1
|1
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хассан Ахмед
|1
|0
|М'Вила Янн
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Вацлик Томаш
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1
Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2
Аполлон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0
Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2
Прогнозы на матч Олимпиакос 1:0 Аполлон
Исход игры
Олимпиакос
96.5% (111)
Ничья
1.7% (2)
Аполлон
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
30.63% (34)
Нет
69.37% (77)
Популярный счёт
2:0 Олимпиакос
41.7% (48)
2:1 Олимпиакос
21.7% (25)
1:0 Олимпиакос
20% (23)
3:0 Олимпиакос
5.2% (6)
3:1 Олимпиакос
5.2% (6)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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