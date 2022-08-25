Первый тайм

8' Антонио прошёл вперёд по правому флангу, но передачи к штрафной площади сделать не смог.

6' Гости забрали мяч и контролируют его у центрального круга.

4' Гости исполнили угловой удар. Пейбернес выбил мяч от ворот.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МАСУРАС!!! Рябчук слева воспользовался ошибкой Хариса, ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр, где Масурас в касание поразил ворота.

2' "Олимпиакос" играет в красно-белой форме, "Аполлон1" - в синей.