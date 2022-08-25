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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Олимпиакос
1:0
Первый тайм: 11'
Аполлон

Ход матча

2'
Масурас Гиоргос
(Рябчук Олег)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 114
Олимпиакос 96.5% (110)
X 1.8% (2)
Аполлон 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Аполлон
1.52
8.68
7.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Вацлик
Томаш
26
Пипа
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
8
Малонг
Кунде
6
М'Вила
Янн
19
Масурас
Гиоргос
33
Ин-Бом
Хван
10
Синкернагель
Филип
11
Эль-Араби
Юссеф
26
Йованович
Александар
II
35
Харис
Мавриас
5
Пейбернес
Матьё
22
Роберж
Валентин
24
Хаммас
Амин
36
Шахар
Идо
77
Коль
Исраэль
23
Антонио
Владимиро
9
Питтас
Яннис
28
Дигин
Николя
90
Хенти
Эзекиэль
Олимпиакос
4-2-3-1
Аполлон
4-2-2-2

История личных встреч

Олимпиакос
Аполлон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 1 0.33
Синкернагель Филип 1 0.33
Ин-Бом Хван 1 0.33
Камара Агибу 1 0.33
Вальбуэна Матьё 0 0
Масурас Гиоргос 0 0
Рябчук Олег 0 0
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 1 1

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хассан Ахмед 1 0
М'Вила Янн 1 0
Манолас Костас 1 0
Вацлик Томаш 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Малонг Кунде 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1
Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2
Аполлон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0
Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2
  • Первый тайм
  • 8'
    Антонио прошёл вперёд по правому флангу, но передачи к штрафной площади сделать не смог.
  • 6'
    Гости забрали мяч и контролируют его у центрального круга.
  • Угловой
    4'
    Гости исполнили угловой удар. Пейбернес выбил мяч от ворот.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МАСУРАС!!! Рябчук слева воспользовался ошибкой Хариса, ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр, где Масурас в касание поразил ворота.
  • 2'
    "Олимпиакос" играет в красно-белой форме, "Аполлон1" - в синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Караискакисе"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы, в котором сыграют греческий «Олимпиакос» и кипрский «Аполлон». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskakis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Олимпиакос 1:0 Аполлон

Исход игры
Олимпиакос
96.5% (111)
Ничья
1.7% (2)
Аполлон
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
30.63% (34)
Нет
69.37% (77)
Популярный счёт
2:0 Олимпиакос
41.7% (48)
2:1 Олимпиакос
21.7% (25)
1:0 Олимпиакос
20% (23)
3:0 Олимпиакос
5.2% (6)
3:1 Олимпиакос
5.2% (6)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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