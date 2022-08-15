Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
0'
Ход матча
Владение мячом
71
Попа
Михай
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Волунтари
Сепси
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|2
|0.67
|Лопеш Марселу
|1
|0.33
|Флоря Даниэль
|1
|0.33
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|1
|0.33
|Аганович Аднан
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дроппа Лукаш
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Мелеке Ульрих
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1
Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1
Сепси
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1
Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|2.
|Петролул Плоешти
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Волунтари
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|УТА Арад
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Сепси
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Миовени
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Университатя
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|2.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Волунтари
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Миовени
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сепси
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Сепси
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров