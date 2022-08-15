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Румыния: Суперлига


Стадион:
Волунтари
0:0
Первый тайм: 21'
Сепси
0'

Ход матча

18'
 
Бэрбуц Кристиан
Матей Космин

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
Сепси
3.80
3.02
2.20
Все Коэффициенты
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
7
Алийи
Насер
18
Тавареш
Элдер
6
Дроппа
Лукаш
14
Лопеш
Марселу
11
Флоря
Даниэль
77
Немец
Адам
33
Никзули
Роланд
45
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
5
Родригес
Хонатан
II
6
Паун
Николае
13
Матей
Космин
90
Головфка
Кэтэлин
9
Тудорие
Александру
77
Аганович
Аднан
Волунтари
Сепси

История личных встреч

Волунтари
Сепси

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 2 0.67
Лопеш Марселу 1 0.33
Флоря Даниэль 1 0.33
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 1 0.33
Аганович Аднан 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дроппа Лукаш 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Рикардинью XI 1 0
Мелеке Ульрих 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэрбуц Кристиан 2 0
Рондон Марио 1 0
Матей Космин 1 0
Ниняй Бранислав 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Паун Николае 1 0
Cristiano Bergodi 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1
Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1
Сепси
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1
Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 3 1 1 5 - 4 10
2. Петролул Плоешти 3 2 1 0 3 - 1 7
3. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
4. Рапид Бухарест 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
6. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Волунтари 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
9. УТА Арад 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Сепси 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
11. Арджеш 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Вииторул Констанца 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Миовени 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Университатя 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 0 1 2 - 3 6
2. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Волунтари 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
4. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
6. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сепси 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Сепси 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
8. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
10. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Университатя 2 0 0 2 2 - 5 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: Волунтари: 37%, Сепси: 63%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 15'
      Чоботарю Денис из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 15'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Армаш Игорь ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 14'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Cristian Costin из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 12'
      Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Rares Ispas ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      11'
      Флоря Даниэль из команды Волунтари подал угловой справа.
    • 11'
      Rares Ispas из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Волунтари: 32%, Сепси: 68%.
    • 10'
      Тудорие Александру нанес удар головой, но Mihai Popa спокойно отбил мяч.
    • 10'
      Головфка Кэтэлин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Rares Ispas из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Митря Богдан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Немец Адам
    • 8'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 7'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 7'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Сепси контролирует мяч.
    • 5'
      Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Волунтари: 25%, Сепси: 75%.
    • 4'
      Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Аганович Аднан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 4'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Волунтари контролирует мяч.
    • 2'
      Сепси начинает контратаку
    • 2'
      Рикардинью XI из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Сепси контролирует мяч.
    • 1'
      Тудорие Александру пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сепси начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Волунтари
    Ничья
    Сепси
    3.80
    3.02
    2.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Волунтари 0:0 Сепси онлайн

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