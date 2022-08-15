Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Сепси имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Флоря Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Немец Адам из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Удар от ворот произведет Сепси

42' Немец Адам пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

40' Удар от ворот произведет Волунтари

39' Удар от ворот произведет Сепси

39' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Mihai Popa делает важнейший сейв!

39' Хорошую попытку сделал Аганович Аднан . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Чоботарю Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

35' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Mihai Popa ошибается в защите.

35' Бэрбуц Кристиан нанес удар головой, но Mihai Popa спокойно отбил мяч.

34' Головфка Кэтэлин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

33' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Паун Николае тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Аганович Аднан пробует нанести удар издали, но Mihai Popa ловит мяч

31' Тудорие Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Головфка Кэтэлин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Паун Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

28' Аганович Аднан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Волунтари

20' Удар от ворот произведет Волунтари

19' Аганович Аднан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Матей Космин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Удар от ворот произведет Волунтари

15' Чоботарю Денис из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Cristian Costin из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Тудорие Александру нанес удар головой, но Mihai Popa спокойно отбил мяч.

10' Rares Ispas из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Волунтари

7' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Аганович Аднан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Рикардинью XI из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Тудорие Александру пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля