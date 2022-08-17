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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Юргорден
0:0
Первый тайм: 2'
АПОЭЛ
0'
Прогнозы 113
Юргорден 67.3% (76)
X 16.8% (19)
АПОЭЛ 15.9% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
АПОЭЛ
4.00
6.10
6.80
Все Коэффициенты
Новости
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
9
Радетинац
Харис
27
Белек
Вид
14
Шебаке
Иссам
2
Каро
Андреас
15
Креспо
Хосе
3
Феррари
Франко
7
Эфрем
Георгиос
8
Даушвили
Муртаз
70
Костадинов
Георги
20
Далсью
19
Элиа
Мариос
77
Ндонгаля
Дьемерси
Юргорден
4-3-3
АПОЭЛ
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 4 1
Эдвардсен Виктор 2 (1) 0.5
Финнделл Хампус 2 0.5
Банда Эммануэль 1 0.25
Хиен Исак 1 0.25
Радетинац Харис 0 0
Эрикссон Магнус 0 0
Юханссон Петр 0 0
Экдаль Хьяльмар 0 0
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эфрем Георгиос 2 0.5
Шебаке Иссам 1 0.25

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардсен Виктор 2 0
Радетинац Харис 1 0
Шуллер Расмус 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0
Хиен Исак 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эфрем Георгиос 2 0
Даушвили Муртаз 1 0
Белек Вид 1 0
Костадинов Георги 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Теодору Димитрис 1 0
Маркиньос XXIII 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3
Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0
Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stockholms Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Юргорден 67.3% (76)
X 16.8% (19)
АПОЭЛ 15.9% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
АПОЭЛ
4.00
6.10
6.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Юргорден 0:0 АПОЭЛ онлайн

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Прогнозы на матч Юргорден 0:0 АПОЭЛ

Исход игры
Юргорден
67.3% (76)
Ничья
16.8% (19)
АПОЭЛ
15.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
35.78% (39)
Меньше
64.22% (70)
Обе команды забьют
Да
51.38% (56)
Нет
48.62% (53)
Популярный счёт
1:0 Юргорден
23% (26)
2:1 Юргорден
20.4% (23)
2:0 Юргорден
17.7% (20)
1:1 Ничья
15.9% (18)
1:2 АПОЭЛ
8.8% (10)
0:2 АПОЭЛ
2.7% (3)
3:1 Юргорден
2.7% (3)
0:1 АПОЭЛ
1.8% (2)
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