Стадион: Стокгольм
0'
1:0
9' ГолЭдвардсен Виктор
37' Желтая карточкаШебаке Иссам
45' Желтая карточкаШуллер Расмус
2:0
54' ГолЭкдаль Хьяльмар
3:0
65' ГолВикхейм Густав
71' Вторая желтая карточкаШуллер Расмус
76' Желтая карточкаРадетинац Харис
84' Желтая карточкаЗеттерстрем Якоб Видель
85' Желтая карточкаАндерссон Элиас
88' Желтая карточкаЭкдаль Хьяльмар
90' Красная карточкаКреспо Хосе
90'+6
Ход матча
9'
37'
45'
54'
65'
71'
76'
84'
85'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 14
-
6 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
49 Владение мячом, % 51
18
Хиен
Исак
10
Асоро
Йоэль
27
Белек
Вид
14
Шебаке
Иссам
15
Креспо
Хосе
20
Далсью
19
Элиа
Мариос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Августи Софронис
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асоро Йоэль
|4
|0.8
|Эдвардсен Виктор
|3 (1)
|0.6
|Финнделл Хампус
|2
|0.4
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0.2
|Викхейм Густав
|1
|0.2
|Банда Эммануэль
|1
|0.2
|Хиен Исак
|1
|0.2
|Радетинац Харис
|0
|0
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эфрем Георгиос
|2
|0.4
|Шебаке Иссам
|1
|0.2
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|2
|1
|Радетинац Харис
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Финнделл Хампус
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эфрем Георгиос
|2
|0
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Креспо Хосе
|0
|1
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3
Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0
Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1
Прогнозы на матч Юргорден 3:0 АПОЭЛ
Исход игры
Юргорден
67.3% (76)
Ничья
16.8% (19)
АПОЭЛ
15.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
35.78% (39)
Меньше
64.22% (70)
Обе команды забьют
Да
51.38% (56)
Нет
48.62% (53)
Популярный счёт
1:0 Юргорден
23% (26)
2:1 Юргорден
20.4% (23)
2:0 Юргорден
17.7% (20)
1:1 Ничья
15.9% (18)
1:2 АПОЭЛ
8.8% (10)
0:2 АПОЭЛ
2.7% (3)
3:1 Юргорден
2.7% (3)
0:1 АПОЭЛ
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!