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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Юргорден
3:0
Конец матча
АПОЭЛ
0'
1:0
9' Гол
Эдвардсен Виктор
37' Желтая карточка
Шебаке Иссам
45' Желтая карточка
Шуллер Расмус
2:0
54' Гол
Экдаль Хьяльмар
3:0
65' Гол
Викхейм Густав
71' Вторая желтая карточка
Шуллер Расмус
76' Желтая карточка
Радетинац Харис
84' Желтая карточка
Зеттерстрем Якоб Видель
85' Желтая карточка
Андерссон Элиас
88' Желтая карточка
Экдаль Хьяльмар
90' Красная карточка
Креспо Хосе
90'+6

Ход матча

9'
Эдвардсен Виктор
(Радетинац Харис)
1:0
37'
 
Шебаке Иссам
45'
Шуллер Расмус
 
46'
 
Вильяфаньес Лукас
Даушвили Муртаз
54'
Экдаль Хьяльмар
(Финнделл Хампус)
2:0
60'
Викхейм Густав
Асоро Йоэль
 
65'
Викхейм Густав
(Андерссон Элиас)
3:0
66'
 
Теодору Димитрис
Эфрем Георгиос
66'
 
Блум Данни
Элиа Мариос
71'
Шуллер Расмус
 
75'
 
Маркиньос XXIII
Ндонгаля Дьемерси
75'
Даниэльссон Маркус
Радетинац Харис
 
76'
Сабович Бесард
Эдвардсен Виктор
 
76'
Радетинац Харис
 
84'
Зеттерстрем Якоб Видель
 
84'
 
Маглица Антун
Далсью
85'
Андерссон Элиас
 
88'
Экдаль Хьяльмар
 
88'
Банда Эммануэль
Финнделл Хампус
 
90'
 
Креспо Хосе

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 14
  • 6 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 113
Юргорден 67.3% (76)
X 16.8% (19)
АПОЭЛ 15.9% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
9
Радетинац
Харис
27
Белек
Вид
14
Шебаке
Иссам
2
Каро
Андреас
15
Креспо
Хосе
3
Феррари
Франко
7
Эфрем
Георгиос
8
Даушвили
Муртаз
70
Костадинов
Георги
20
Далсью
19
Элиа
Мариос
77
Ндонгаля
Дьемерси
Юргорден
4-3-3
АПОЭЛ
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 4 0.8
Эдвардсен Виктор 3 (1) 0.6
Финнделл Хампус 2 0.4
Экдаль Хьяльмар 1 0.2
Викхейм Густав 1 0.2
Банда Эммануэль 1 0.2
Хиен Исак 1 0.2
Радетинац Харис 0 0
Эрикссон Магнус 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эфрем Георгиос 2 0.4
Шебаке Иссам 1 0.2

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 2 1
Радетинац Харис 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 2 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Хиен Исак 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эфрем Георгиос 2 0
Шебаке Иссам 2 0
Креспо Хосе 0 1
Даушвили Муртаз 1 0
Белек Вид 1 0
Костадинов Георги 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Теодору Димитрис 1 0
Маркиньос XXIII 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
2
15%
1
33%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3
Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0
Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Шебаке Иссам получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Эдвардсен Виктор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stockholms Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Юргорден 67.3% (76)
    X 16.8% (19)
    АПОЭЛ 15.9% (18)
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    Прогнозы на матч Юргорден 3:0 АПОЭЛ

    Исход игры
    Юргорден
    67.3% (76)
    Ничья
    16.8% (19)
    АПОЭЛ
    15.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.78% (39)
    Меньше
    64.22% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    51.38% (56)
    Нет
    48.62% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Юргорден
    23% (26)
    2:1 Юргорден
    20.4% (23)
    2:0 Юргорден
    17.7% (20)
    1:1 Ничья
    15.9% (18)
    1:2 АПОЭЛ
    8.8% (10)
    0:2 АПОЭЛ
    2.7% (3)
    3:1 Юргорден
    2.7% (3)
    0:1 АПОЭЛ
    1.8% (2)
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