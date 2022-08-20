Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
19
Батха
Идриз
31
Исак
Дамьян
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
История личных встреч
Рапид Бухарест
УТА Арад
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antonio Sefer
|2
|0.67
|Ионицэ Александру II
|1
|0.33
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каскини Баутиста
|1
|0.33
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0.33
|Жобелло Уэсли
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|1
|1
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Ионицэ Александру II
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Добреску Михай
|1
|1
|Батха Идриз
|2
|0
|Каскини Баутиста
|2
|0
|Бенга Александру
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Эрико
|1
|0
|Ходжалари Эрион
|1
|0
|Киндриш Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2
УТА Арад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0
Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 УТА Арад - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Университатя Крайова
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|3.
|Рапид Бухарест
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|4.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Арджеш
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|УТА Арад
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|10.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Сепси
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Университатя
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|2.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Волунтари
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Рапид Бухарест
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|УТА Арад
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|Петролул Плоешти
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|УТА Арад
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|9.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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