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Румыния: Суперлига


Стадион:
Рапид Бухарест
0:0
Первый тайм: 17'
УТА Арад
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
УТА Арад
2.05
3.25
4.90
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
4
Црепуля
Любян
10
Ионицэ
Александру
II
7
Antonio
Sefer
45
Дуганджич
Марко
9
Костаче
Ионуц
33
Балауру
Драгош
15
Вукчевич
Марко
4
Бенга
Александру
6
Киндриш
Андрей
22
Ходжалари
Эрион
19
Батха
Идриз
31
Исак
Дамьян
7
Отеле
Филип
5
Каскини
Баутиста
11
Жобелло
Уэсли
17
Постолаки
Вирджилиу
Рапид Бухарест
УТА Арад

История личных встреч

Рапид Бухарест
УТА Арад

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1ГБ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ЛIГЛ
1:2
ЛI
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 2 0.67
Ионицэ Александру II 1 0.33
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каскини Баутиста 1 0.33
Постолаки Вирджилиу 1 0.33
Жобелло Уэсли 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 1 1
Кяйт Маттиас 2 0
Сэпунару Кристиан 1 0
Ионицэ Александру II 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Добреску Михай 1 1
Батха Идриз 2 0
Каскини Баутиста 2 0
Бенга Александру 1 0
Матей Флорентин 1 0
Эрико 1 0
Ходжалари Эрион 1 0
Киндриш Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2
УТА Арад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0
Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 УТА Арад - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Университатя Крайова 6 3 1 2 5 - 5 10
3. Рапид Бухарест 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
4. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Арджеш 4 2 0 2 5 - 5 6
6. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
9. УТА Арад 0:0 4 1 2 1 2 - 4 5
10. Волунтари 3 1 1 1 4 - 2 4
11. Вииторул Констанца 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Сепси 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Миовени 4 0 1 3 3 - 7 1
15. Университатя 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 0 2 2 - 4 6
2. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Волунтари 2 1 1 0 3 - 0 4
4. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Рапид Бухарест 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7. УТА Арад 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Вииторул Констанца 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. Петролул Плоешти 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рапид Бухарест 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Арджеш 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
8. УТА Арад 0:0 3 0 2 1 0 - 3 2
9. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
11. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Университатя 2 0 0 2 2 - 5 0
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    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    УТА Арад
    2.05
    3.25
    4.90
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