Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti
1:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолМораис Жуниор
27' Желтая карточкаГригоре Драгош
50' Желтая карточкаОтеле Филип
50' Желтая карточкаБатха Идриз
70' Желтая карточкаХоджалари Эрион
73' Вторая желтая карточкаБатха Идриз
84' Желтая карточкаДуганджич Марко
88' Желтая карточкаКиндриш Андрей
90' Желтая карточкаОня Рэзван
90'+4
Ход матча
17'
1:0
27'
46'
50'
50'
70'
73'
84'
88'
90'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
19
Батха
Идриз
31
Исак
Дамьян
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
История личных встреч
Рапид Бухарест
УТА Арад
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antonio Sefer
|2
|0.5
|Мораис Жуниор II
|1
|0.25
|Ионицэ Александру II
|1
|0.25
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каскини Баутиста
|1
|0.25
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0.25
|Жобелло Уэсли
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|2
|1
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Ионицэ Александру II
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|3
|1
|Добреску Михай
|1
|1
|Каскини Баутиста
|2
|0
|Ходжалари Эрион
|2
|0
|Киндриш Андрей
|2
|0
|Бенга Александру
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Эрико
|1
|0
|Отеле Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2
УТА Арад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0
Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 УТА Арад - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Университатя Крайова
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|3.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Арджеш
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|УТА Арад
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Сепси
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Университатя
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Университатя Крайова
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|3.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Волунтари
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|Петролул Плоешти
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|УТА Арад
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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