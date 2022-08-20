Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Црепуля Любян не смог попасть в створ ударом издали

84' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Джейсон Папо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Оооо... вот это был удар! Джейсон Папо должен был забить с этой позиции.

78' Хорошую попытку сделал Джейсон Папо. Удар в створ, но вратарь начеку

78' Мэцан Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Antonio Sefer решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Ходжалари Эрион получил желтую карточку от судьи

69' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Матч возобновлен

66' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

65' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Ходжалари Эрион наказан за толчок Джейсон Папо

61' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Оооо... вот это был удар! Джейсон Папо должен был забить с этой позиции.

59' Хорошую попытку сделал Джейсон Папо. Удар в створ, но вратарь начеку

59' Джейсон Папо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Судья свистит. Киндриш Андрей атаковал сзади соперника. Это Джейсон Папо заработал своей команде штрафной

55' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Тактическая замена. Ионицэ Александру II уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

52' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Рефери не любит споров - именно за это Батха Идриз сейчас получил желтую

50' Рефери не любит споров - именно за это Отеле Филип сейчас получил желтую

48' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

47' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля