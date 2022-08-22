  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя
0:0
Первый тайм: 44'
Сепси
0'
29' Желтая карточка
Паун Николае

Ход матча

29'
 
Паун Николае

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя
Ничья
Сепси
3.70
3.15
2.17
Все Коэффициенты
33
Andrei
Gorcea
24
Ромеро
Роберто
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
22
Пырвулеску
Пауль
94
Бик
Овидиу
52
Пирес
Ромарио
16
Филип
Иоан
27
Кипчу
Александру
9
Бэлан
Адриан
7
Эли
Лопес
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
5
Родригес
Хонатан
II
6
Паун
Николае
77
Аганович
Аднан
21
Бэрбуц
Кристиан
99
Рондон
Марио
8
Георге
Ион
Университатя
Сепси

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 2 0.5
Филип Иоан 0 0
Пирес Ромарио 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 1 0.25
Аганович Аднан 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бричаг Марьюс 2 0
Илие Флорин 0 1
Кипчу Александру 1 0
Эли Лопес 1 0
Пициан Андрей 1 0
Пурече Флориан 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 3 0
Бэрбуц Кристиан 2 0
Рондон Марио 1 0
Матей Космин 1 0
Ниняй Бранислав 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Cristiano Bergodi 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1
ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0
Сепси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3
Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Университатя Крайова 6 3 1 2 5 - 5 10
3. Рапид Бухарест 4 3 0 1 4 - 2 9
4. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Арджеш 4 2 0 2 5 - 5 6
6. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Волунтари 3 1 1 1 4 - 2 4
10. Сепси 0:0 4 0 4 0 1 - 1 4
11. УТА Арад 4 1 1 2 2 - 5 4
12. Вииторул Констанца 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Миовени 4 0 1 3 3 - 7 1
15. Университатя 0:0 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Университатя Крайова 4 2 0 2 2 - 4 6
3. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Волунтари 2 1 1 0 3 - 0 4
5. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
7. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Вииторул Констанца 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Сепси 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Университатя 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. Петролул Плоешти 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Арджеш 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Сепси 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
8. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
10. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
12. УТА Арад 3 0 1 2 0 - 4 1
13. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Университатя 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 34'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Denis Ispas ослабляет давление, выбив мяч.
  • 33'
    Сепси контролирует мяч.
  • 33'
    Университатя пытается что-то создать.
  • 33'
    Сепси контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cluj Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Университатя
    Ничья
    Сепси
    3.70
    3.15
    2.17
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Университатя 0:0 Сепси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Университатя
    Сепси
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     