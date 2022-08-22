Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Сепси

20' Бэлан Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Филип Иоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет Университатя

15' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

13' Пырвулеску Пауль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

11' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Сепси

10' Филип Иоан из команды Университатя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

10' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Родригес Хонатан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Университатя

5' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Пырвулеску Пауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля