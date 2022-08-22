Стадион: Клуж Арена
0:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
29'
Владение мячом
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
94
Бик
Овидиу
16
Филип
Иоан
27
Rares
Ispas
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Erik Lincar
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|2
|0.5
|Филип Иоан
|0
|0
|Пирес Ромарио
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|1
|0.25
|Аганович Аднан
|0
|0
Карточки
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Илие Флорин
|0
|1
|Кипчу Александру
|1
|0
|Эли Лопес
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1
ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0
Сепси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3
Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Университатя Крайова
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|3.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Арджеш
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Сепси
|0:0
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|11.
|УТА Арад
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Университатя
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Университатя Крайова
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|3.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Волунтари
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Сепси
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Университатя
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|Петролул Плоешти
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Сепси
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|УТА Арад
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Университатя
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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