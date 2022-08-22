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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя
0:1
Конец матча
Сепси
0'
27' Желтая карточка
Паун Николае
42' Желтая карточка
Пырвулеску Пауль
44' Желтая карточка
Митря Богдан
51' Желтая карточка
Ромеро Роберто
0:1
52' Гол
Рондон Марио
90' Вторая желтая карточка
Паун Николае
90'+5
33
Andrei
Gorcea
24
Ромеро
Роберто
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
22
Пырвулеску
Пауль
94
Бик
Овидиу
52
Пирес
Ромарио
16
Филип
Иоан
27
Кипчу
Александру
9
Бэлан
Адриан
7
Эли
Лопес
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
5
Родригес
Хонатан
II
6
Паун
Николае
77
Аганович
Аднан
21
Бэрбуц
Кристиан
99
Рондон
Марио
8
Георге
Ион
Университатя
Сепси

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 2 0.5
Филип Иоан 0 0
Пирес Ромарио 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 1 0.25
Тудорие Александру 1 0.25
Аганович Аднан 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бричаг Марьюс 2 0
Илие Флорин 0 1
Пырвулеску Пауль 1 0
Кипчу Александру 1 0
Эли Лопес 1 0
Пициан Андрей 1 0
Ромеро Роберто 1 0
Пурече Флориан 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 3 1
Бэрбуц Кристиан 2 0
Рондон Марио 1 0
Матей Космин 1 0
Ниняй Бранислав 1 0
Митря Богдан 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Cristiano Bergodi 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1
ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0
Сепси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3
Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Университатя Крайова 6 3 1 2 5 - 5 10
3. Рапид Бухарест 4 3 0 1 4 - 2 9
4. Волунтари 1:0 4 2 1 1 5 - 2 7
5. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Сепси 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Арджеш 4 2 0 2 5 - 5 6
8. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
11. УТА Арад 4 1 1 2 2 - 5 4
12. Вииторул Констанца 0:1 4 0 3 1 1 - 2 3
13. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Миовени 4 0 1 3 3 - 7 1
15. Университатя 4 0 0 4 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Университатя Крайова 4 2 0 2 2 - 4 6
3. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Волунтари 1:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
7. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Вииторул Констанца 0:1 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Университатя 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. Петролул Плоешти 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Сепси 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арджеш 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Волунтари 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Вииторул Констанца 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
11. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
13. УТА Арад 3 0 1 2 0 - 4 1
14. Миовени 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Университатя 2 0 0 2 2 - 5 0
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