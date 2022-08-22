Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Сепси

47' Кипчу Александру из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Игрок из команды Университатя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

44' Митря Богдан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Бэрбуц Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Хорошую попытку сделал Аганович Аднан . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Паун Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Сепси

40' Ромеро Роберто из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

38' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Сепси

34' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Игрок из команды Университатя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Сепси

27' Паун Николае получил желтую карточку от судьи

27' Судья начинает матч

27' Матч прерван

26' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Удар от ворот произведет Сепси

21' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Сепси

20' Бэлан Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Филип Иоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет Университатя

15' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

13' Пырвулеску Пауль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

11' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Сепси

10' Филип Иоан из команды Университатя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

10' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Родригес Хонатан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Университатя

5' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Пырвулеску Пауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля