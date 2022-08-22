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Румыния: Суперлига


Стадион:
Вииторул Констанца
0:1
Первый тайм: 27'
Волунтари
0'
0:1
24' Гол
Флоря Даниэль

Ход матча

24'
0:1
Флоря Даниэль

Владение мячом

12
Айоани
Михай
18
Артян
Андрей
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
16
Неделку
Драгош
6
Балута
Тудор
7
Алибек
Денис
80
Питу
Алекси
11
Торже
Андрей-Габриэль
10
Морар
Влад
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
3
Мелеке
Ульрих
6
Дроппа
Лукаш
7
Алийи
Насер
11
Флоря
Даниэль
77
Немец
Адам
14
Лопеш
Марселу
Вииторул Констанца
Волунтари

История личных встреч

Вииторул Констанца
Волунтари

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

20 матчей

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
С
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морар Влад 1 (1) 0.25
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 2 0.5
Лопеш Марселу 1 0.25
Флоря Даниэль 1 0.25
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 2 0
Попеску Михай 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Алибек Денис 1 0
Младен Себастьян 1 0
Кики Давид 1 0
Неделку Драгош 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Питу Алекси 1 0
Балута Тудор 1 0
Георге Хаджи 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикардинью XI 2 0
Дроппа Лукаш 1 0
Матрикарди Патрисио 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Мелеке Ульрих 1 0
Roberto Voican 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8
Волунтари
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1
Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Университатя Крайова 6 3 1 2 5 - 5 10
3. Рапид Бухарест 4 3 0 1 4 - 2 9
4. Волунтари 1:0 4 2 1 1 5 - 2 7
5. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Сепси 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Арджеш 4 2 0 2 5 - 5 6
8. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
11. УТА Арад 4 1 1 2 2 - 5 4
12. Вииторул Констанца 0:1 4 0 3 1 1 - 2 3
13. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Миовени 4 0 1 3 3 - 7 1
15. Университатя 4 0 0 4 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Университатя Крайова 4 2 0 2 2 - 4 6
3. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Волунтари 1:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
7. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Вииторул Констанца 0:1 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Университатя 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. Петролул Плоешти 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Сепси 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арджеш 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Волунтари 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Вииторул Констанца 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
11. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
13. УТА Арад 3 0 1 2 0 - 4 1
14. Миовени 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Университатя 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 26'
    Команда Волунтари забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 25'
    Контроль мяча: Вииторул Констанца: 58%, Волунтари: 42%.
  • 25'
    Mihai Aioani плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Флоря Даниэль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 24'
    Mihai Aioani ошибается в защите.
  • Угловой
    24'
    Алийи Насер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 23'
    Алийи Насер бьет со штрафного в створ, но Mihai Aioani держит все под контролем
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    Вииторул Констанца
    Волунтари
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