Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Судье надоело, что Mihai Aioani тянет время и он наказал его горчичником

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Рэдуц Михай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Рэдуц Михай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Рэдуц Михай нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

85' Лопеш Марселу из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Тактическая замена. Cristian Costin уходит с поля и его заменяет Doru Cristian Andrei

84' Рикардинью XI из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Mihai Popa делает важнейший сейв!

82' Алибек Денис пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

82' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Рефери не любит споров - именно за это Торже Андрей-Габриэль сейчас получил желтую

80' Г О О О О О Л - Ларие Йонуц из команды Вииторул Констанца забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Mihai Popa прыгнул не в ту сторону.

79' После проверки VAR судья не изменил решения - Вииторул Констанца пробьет пенальти!

79' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

77' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Mihai Popa делает важнейший сейв!

77' Торже Андрей-Габриэль пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

75' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

71' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Cristian Costin пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

69' Матч возобновлен

67' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Флоря Даниэль из команды Волунтари наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

66' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Волунтари

66' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Лопеш Марселу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Волунтари

63' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Волунтари

62' Артян Андрей не смог попасть в створ ударом издали

62' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

59' Алийи Насер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Cristian Costin из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

55' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

53' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Питу Алекси получил желтую карточку от судьи

52' Удар от ворот произведет Волунтари

52' Торже Андрей-Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

51' Алибек Денис пробил со штрафного прямо в стенку

49' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' ШТАНГА! Так было близко к голу - Алибек Денис нанес удар в каркас ворот!

48' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Тактическая замена. Морар Влад уходит с поля и его заменяет Луи Мунтяну