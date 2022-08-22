Стадион: Центральный (Овидиу)
2:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолМатрикарди Патрисио
1:1
46' ГолАлибек Денис
52' Желтая карточкаПиту Алекси
2:1
80' ПенальтиЛарие Йонуц
81' Желтая карточкаТорже Андрей-Габриэль
90' Желтая карточкаРикардинью
90' Желтая карточкаАйоани Михай
90' Желтая карточкаАлибек Денис
90' Желтая карточкаАрмаш Игорь
90'+7
Ход матча
24'
46'
1:1
52'
68'
80'
2:1
90'
90'
90'
90'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
18
Артян
Андрей
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
80
Питу
Алекси
10
Морар
Влад
71
Попа
Михай
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
18 Артян АндрейЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питу АлексиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Морар ВладНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Andrei Borza
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
-
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Вииторул Констанца
Волунтари
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
20 матчей
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|1
|0.25
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.25
|Морар Влад
|1 (1)
|0.25
|Артян Андрей
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|2
|0.5
|Флоря Даниэль
|1
|0.25
|Лопеш Марселу
|1
|0.25
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.25
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Алибек Денис
|2
|0
|Попеску Михай
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Кики Давид
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рикардинью XI
|3
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Дроппа Лукаш
|1
|0
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Мелеке Ульрих
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8
Волунтари
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1
Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Университатя Крайова
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|3.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Арджеш
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Сепси
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Волунтари
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|12.
|УТА Арад
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Университатя
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Университатя Крайова
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Волунтари
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|Петролул Плоешти
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Сепси
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|УТА Арад
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|13.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров