Стадион: Джи Эс Пи
0'
2' Желтая карточкаБлум Данни
1:0
7' ГолМаглица Антун
10' Желтая карточкаШебаке Иссам
2:0
23' ГолБлум Данни
24' Желтая карточкаТеодору Димитрис
31' Желтая карточкаЭдвардсен Виктор
36' Желтая карточкаНдонгаля Дьемерси
53' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
55' Желтая карточкаСабович Бесард
2:1
69' ГолАндерссон Элиас
72' Желтая карточкаМаглица Антун
3:1
74' ГолМаркиньос XXIII
75' Желтая карточкаКостадинов Георги
3:2
90' ГолАсоро Йоэль
90' Желтая карточкаАсоро Йоэль
90' Желтая карточкаВилер Христос
90' Желтая карточкаКаро Андреас
90' Желтая карточкаЭрикссон Магнус
90'+7
Ход матча
2'
7'
10'
23'
2:0
24'
31'
55'
69'
72'
74'
3:1
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
9 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
27
Белек
Вид
14
Шебаке
Иссам
20
Далсью
17
Блум
Данни
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
АПОЭЛ
Юргорден
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эфрем Георгиос
|2
|0.33
|Блум Данни
|1
|0.17
|Маглица Антун
|1
|0.17
|Шебаке Иссам
|1
|0.17
|Маркиньос XXIII
|1
|0.17
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Сарфо Кингсли
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асоро Йоэль
|5
|0.83
|Эдвардсен Виктор
|3 (1)
|0.5
|Финнделл Хампус
|2
|0.33
|Викхейм Густав
|1
|0.17
|Андерссон Элиас
|1
|0.17
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0.17
|Банда Эммануэль
|1
|0.17
|Хиен Исак
|1
|0.17
|Радетинац Харис
|0
|0
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Теодору Димитрис
|2
|0
|Креспо Хосе
|0
|1
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вилер Христос
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|2
|1
|Эдвардсен Виктор
|3
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Финнделл Хампус
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
15
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
17%
2
13%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1
АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2
Юргорден
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1
Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0
Прогнозы на матч АПОЭЛ 3:2 Юргорден
Исход игры
АПОЭЛ
52.3% (67)
Ничья
26.6% (34)
Юргорден
21.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (46)
Меньше
59.65% (68)
Обе команды забьют
Да
70.18% (80)
Нет
29.82% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.6% (34)
2:1 АПОЭЛ
22.7% (29)
1:0 АПОЭЛ
14.1% (18)
1:2 Юргорден
10.9% (14)
2:0 АПОЭЛ
9.4% (12)
0:2 Юргорден
1.6% (2)
0:1 Юргорден
1.6% (2)
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