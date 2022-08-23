  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
АПОЭЛ
3:2
Конец матча
Юргорден
0'
2' Желтая карточка
Блум Данни
1:0
7' Гол
Маглица Антун
10' Желтая карточка
Шебаке Иссам
2:0
23' Гол
Блум Данни
24' Желтая карточка
Теодору Димитрис
31' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
36' Желтая карточка
Ндонгаля Дьемерси
53' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
55' Желтая карточка
Сабович Бесард
2:1
69' Гол
Андерссон Элиас
72' Желтая карточка
Маглица Антун
3:1
74' Гол
Маркиньос XXIII
75' Желтая карточка
Костадинов Георги
3:2
90' Гол
Асоро Йоэль
90' Желтая карточка
Асоро Йоэль
90' Желтая карточка
Вилер Христос
90' Желтая карточка
Каро Андреас
90' Желтая карточка
Эрикссон Магнус
90'+7

Ход матча

2'
Блум Данни
 
7'
Маглица Антун
(Вильяфаньес Лукас)
1:0
10'
Шебаке Иссам
 
23'
Блум Данни
2:0
24'
Теодору Димитрис
 
31'
 
Эдвардсен Виктор
36'
Ндонгаля Дьемерси
 
53'
Вильяфаньес Лукас
 
55'
 
Сабович Бесард
65'
Вилер Христос
Феррари Франко
 
65'
Маркиньос XXIII
Ндонгаля Дьемерси
 
69'
2:1
Андерссон Элиас
(Викхейм Густав)
71'
 
Асоро Йоэль
Эдвардсен Виктор
72'
Маглица Антун
 
74'
Маркиньос XXIII
(Сарфо Кингсли)
3:1
75'
Костадинов Георги
 
79'
Теодору Димитрис
Далсью
 
84'
 
Даниэльссон Маркус
Финнделл Хампус
84'
 
Банда Эммануэль
Викхейм Густав
90'
 
Бенгтссон Пьер
Андерссон Элиас
90'
3:2
Асоро Йоэль
(Зеттерстрем Якоб Видель)
90'
 
Асоро Йоэль
90'
Элиа Мариос
Шебаке Иссам
 
90'
Вилер Христос
 
90'
Каро Андреас
 
90'
 
Эрикссон Магнус

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 16
  • 9 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 128
АПОЭЛ 52.3% (67)
X 26.6% (34)
Юргорден 21.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
27
Белек
Вид
14
Шебаке
Иссам
2
Каро
Андреас
70
Костадинов
Георги
3
Феррари
Франко
44
Сарфо
Кингсли
20
Далсью
10
Вильяфаньес
Лукас
77
Ндонгаля
Дьемерси
9
Маглица
Антун
17
Блум
Данни
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
14
Сабович
Бесард
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
АПОЭЛ
4-2-1-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

АПОЭЛ
Юргорден

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эфрем Георгиос 2 0.33
Блум Данни 1 0.17
Маглица Антун 1 0.17
Шебаке Иссам 1 0.17
Маркиньос XXIII 1 0.17
Вильяфаньес Лукас 0 0
Сарфо Кингсли 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 5 0.83
Эдвардсен Виктор 3 (1) 0.5
Финнделл Хампус 2 0.33
Викхейм Густав 1 0.17
Андерссон Элиас 1 0.17
Экдаль Хьяльмар 1 0.17
Банда Эммануэль 1 0.17
Хиен Исак 1 0.17
Радетинац Харис 0 0
Эрикссон Магнус 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шебаке Иссам 3 0
Эфрем Георгиос 2 0
Костадинов Георги 2 0
Теодору Димитрис 2 0
Креспо Хосе 0 1
Даушвили Муртаз 1 0
Белек Вид 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вилер Христос 1 0
Каро Андреас 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 2 1
Эдвардсен Виктор 3 0
Радетинац Харис 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 2 0
Эрикссон Магнус 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Хиен Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
15
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
17%
2
13%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1
АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2
Юргорден
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1
Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Ндонгаля Дьемерси получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Эдвардсен Виктор получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Димитрис Теодору получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    АПОЭЛ 52.3% (67)
    X 26.6% (34)
    Юргорден 21.1% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч АПОЭЛ 3:2 Юргорден онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч АПОЭЛ 3:2 Юргорден

    Исход игры
    АПОЭЛ
    52.3% (67)
    Ничья
    26.6% (34)
    Юргорден
    21.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (46)
    Меньше
    59.65% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (80)
    Нет
    29.82% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.6% (34)
    2:1 АПОЭЛ
    22.7% (29)
    1:0 АПОЭЛ
    14.1% (18)
    1:2 Юргорден
    10.9% (14)
    2:0 АПОЭЛ
    9.4% (12)
    0:2 Юргорден
    1.6% (2)
    0:1 Юргорден
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     