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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Пяст
1:0
Первый тайм: 39'
Сталь Мелец
0'
1:0
22' Гол
Вильчек Камиль

Ход матча

22'
Вильчек Камиль
1:0
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Сталь Мелец
3.65
5.10
5.20
Все Коэффициенты
26
Плах
Франтишек
37
Райнер
Константин
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
77
Пырка
Аркадиуш
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
92
Кадзиор
Дамиан
24
Хэйтли
Том
6
Храпек
Михал
18
Вильчек
Камиль
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
22
Бараускас
Доминикас
24
Вольски
Мацей
23
Гетингер
Крыстян
99
Said
Hamulic
32
Гербовски
Фридерик
18
Piotr
Wlazlo
7
Доманьски
Мацей
11
Лебедински
Миколай
Пяст
3-5-2
Сталь Мелец
5-4-1

История личных встреч

Пяст
Сталь Мелец

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
0:2
Э
2:1
К
1:1
Э
3:2
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 1 0.2
Феликс Хорхе 1 0.2
Кадзиор Дамиан 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доманьски Мацей 4 (1) 0.67
Said Hamulic 2 0.33
Piotr Wlazlo 2 0.33
Касперкевич Аркадиуш 1 0.17
Лебедински Миколай 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Маж Пшемыслав 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 2 0
Райнер Константин 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Гук Томаш 1 0
Катранис Александрос 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Fabian Hiszpanski 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Bartosz Mrozek 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
100%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0
Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1
Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 6 5 1 0 18 - 5 16
2. Легия 6 3 2 1 9 - 7 11
3. Радомьяк Радом 6 3 2 1 9 - 7 11
4. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Сталь Мелец 0:1 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Краковия 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Шлёнск 6 2 3 1 5 - 5 9
8. Заглембе Любин 6 2 2 2 3 - 4 8
9. Гурник Забже 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Видзев Лодзь 6 2 1 3 7 - 7 7
12. Корона Кельце 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Ягеллония 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Пяст 1:0 5 2 0 3 2 - 5 6
15. Варта Познань 6 2 0 4 4 - 9 6
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
17. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Медзь 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Сталь Мелец 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Пяст 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
17. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Радомьяк Радом 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Варта Познань 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
6. Сталь Мелец 0:1 4 2 0 2 7 - 5 6
7. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Корона Кельце 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Пяст 1:0 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Вильчек Камиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Сталь Мелец
3.65
5.10
5.20
Все Коэффициенты
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