Стадион: Пяст
4:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолВильчек Камиль
43' Желтая карточкаХрапек Михал
2:0
50' ГолВильчек Камиль
3:0
55' ГолВильчек Камиль
68' Желтая карточкаКатранис Александрос
69' Желтая карточкаКасперкевич Аркадиуш
69' Желтая карточкаМатрас Матеуш
4:0
73' ГолКадзиор Дамиан
90'+1
Ход матча
23'
1:0
43'
50'
55'
3:0
69'
73'
4:0
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Said HamulicПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
-
59 Ващук БогданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
-
-
88 Adrian Sobon
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Пяст
Сталь Мелец
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|3
|0.6
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.2
|Феликс Хорхе
|1
|0.2
|Храпек Михал
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.67
|Said Hamulic
|2
|0.33
|Piotr Wlazlo
|2
|0.33
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.17
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|3
|0
|Катранис Александрос
|2
|0
|Райнер Константин
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Fabian Hiszpanski
|1
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Bartosz Mrozek
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
40%
4
40%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0
Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1
Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|2.
|Легия
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|8.
|Заглембе Любин
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|9.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Видзев Лодзь
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Ягеллония
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Пяст
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|15.
|Варта Познань
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|17.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|12.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|17.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Варта Познань
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|6.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Корона Кельце
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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