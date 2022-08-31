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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Ракув
1:0
Конец матча
Погонь Щецин
0'
17' Желтая карточка
Кун Патрик
32' Желтая карточка
Раковитан Богдан
35' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
45' Желтая карточка
Захович Лука
1:0
55' Гол
Вдовяк Матеуш
81' Желтая карточка
Иви Лопес
86' Желтая карточка
Форнальчик Мариуш
88' Желтая карточка
Леонардо Родригес
88' Желтая карточка
Пясецки Фабиан
90' Желтая карточка
Бичахчян Ваан
90' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
90'+6
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
23
Кун
Патрик
66
Папаниколау
Яннис
55
Чиж
Шимон
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Ракув
3-4-2-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Ракув
Погонь Щецин

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
0:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 2 0.33
Вдовяк Матеуш 2 0.33
Пясецки Фабиан 2 0.33
Гутковский Владислав 1 0.17
Кочергин Владислав 1 0.17
Сореску Деян 1 0.17
Иви Лопес 1 (1) 0.17
Тудор Фран 0 0
Чиж Шимон 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмквист Понтус 2 0.29
Гросицки Камил 2 0.29
Захович Лука 2 0.29
Бичахчян Ваан 2 0.29
Дабровски Дамьян 1 0.14
Ленговски Матеуш 1 0.14
Салес Жеан Карлос 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раковитан Богдан 4 0
Иви Лопес 2 0
Тудор Фран 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Арсенич Зоран 2 0
Кун Патрик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Сореску Деян 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бичахчян Ваан 3 0
Стипица Данте 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Цех Бенедикт 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Дабровски Дамьян 1 0
Захович Лука 1 0
Малец Мариуш 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
4
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
33%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
4
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2
Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0
Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
2. Легия 7 4 2 1 10 - 7 14
3. Ракув 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Погонь Щецин 7 4 1 2 11 - 7 13
5. Радомьяк Радом 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Краковия 7 3 1 3 8 - 6 10
7. Видзев Лодзь 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Корона Кельце 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Сталь Мелец 7 3 1 3 10 - 10 10
10. Варта Познань 7 3 0 4 6 - 9 9
11. Шлёнск 7 2 3 2 6 - 9 9
12. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
14. Заглембе Любин 7 2 2 3 3 - 7 8
15. Пяст 6 2 0 4 5 - 6 6
16. Лех 5 1 1 3 3 - 7 4
17. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Лехия Гданьск 5 1 0 4 5 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
2. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
4. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Краковия 4 2 0 2 5 - 3 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
8. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
10. Сталь Мелец 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Лех 4 1 0 3 2 - 6 3
14. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
15. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Радомьяк Радом 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
9. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
11. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Ракув 2 1 0 1 4 - 2 3
13. Погонь Щецин 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
15. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
16. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
17. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Захович Лука получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Дабровски Дамьян получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Богдан Раковитан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Кун Патрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ракув 1:0 Погонь Щецин онлайн

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