Стадион: Stadion Rakow
1:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаКун Патрик
32' Желтая карточкаРаковитан Богдан
35' Желтая карточкаДабровски Дамьян
45' Желтая карточкаЗахович Лука
1:0
55' ГолВдовяк Матеуш
81' Желтая карточкаИви Лопес
86' Желтая карточкаФорнальчик Мариуш
88' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
88' Желтая карточкаПясецки Фабиан
90' Желтая карточкаБичахчян Ваан
90' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
90'+6
Ход матча
17'
32'
35'
45'
55'
1:0
81'
88'
90'
23
Кун
Патрик
55
Чиж
Шимон
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Ракув
Погонь Щецин
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|2
|0.33
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.33
|Пясецки Фабиан
|2
|0.33
|Гутковский Владислав
|1
|0.17
|Кочергин Владислав
|1
|0.17
|Сореску Деян
|1
|0.17
|Иви Лопес
|1 (1)
|0.17
|Тудор Фран
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алмквист Понтус
|2
|0.29
|Гросицки Камил
|2
|0.29
|Захович Лука
|2
|0.29
|Бичахчян Ваан
|2
|0.29
|Дабровски Дамьян
|1
|0.14
|Ленговски Матеуш
|1
|0.14
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Арсенич Зоран
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
4
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
33%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
4
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2
Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0
Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|2.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|7.
|Видзев Лодзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Сталь Мелец
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|Варта Познань
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|11.
|Шлёнск
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|12.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|14.
|Заглембе Любин
|7
|2
|2
|3
|3 - 7
|8
|15.
|Пяст
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|16.
|Лех
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|17.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Краковия
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Лех
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|15.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|Погонь Щецин
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|15.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|16.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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