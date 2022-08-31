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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 8036
Лехия Гданьск
0:3
Конец матча
Лех
0'
0:1
19' Гол
Квеквескири Ника
35' Желтая карточка
Bassekou Diabate
0:2
42' Гол
Вельде Кристоффер
48' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
0:3
60' Гол
Скурась Михал
84' Желтая карточка
Налепа Михал
89' Желтая карточка
Штек Давид
90' Желтая карточка
Kacper Sezonienko
90'+4
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
97
Абу-Ханна
Джоэл
20
Конрадо
7
Гаёс
Мацей
4
Кристерс
Тоберс
10
Bassekou
Diabate
33
Терраццино
Марко
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
25
Дагерстол
Филип
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
30
Квеквескири
Ника
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
11
Мархвиньски
Филип
21
Скурась
Михал
17
Шимчак
Филип
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Лех

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

38 матчей

23.7%
15.8%
60.5%
9 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

18.4%
47.4%
34.2%
7 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.8%
42.1%
42.1%
6 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:1
ЭГА
3:2
К
1:1
Э
2:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
3:3
ЭГА
0:0
Э
1:0
Э
2:1
ЭГА
0:0
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
1:2
Э
1:0
Э
1:2
ТМС
3:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
4:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
OE
0:3
КЛ
1:0
КЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаёс Мацей 2 0.33
Пайшау Флавиу 2 (1) 0.33
Зволински Лукаш 1 0.17
Дурмуш Илкай 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скурась Михал 2 0.33
Квеквескири Ника 1 0.17
Вельде Кристоффер 1 0.17
Соуза Афонсу 1 0.17
Исхак Микаэль 1 (1) 0.17
Перейра Жоэл III 0 0
Мархвиньски Филип 0 0
Шимчак Филип 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 5 0
Штек Давид 2 0
Малоча Марио 1 0
Куцяк Душан 1 0
Клеменс Кристиан 1 0
Бухалик Михал 1 0
Гаёс Мацей 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Конрадо 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Bassekou Diabate 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 2 0
Карлстрём Йеспер 2 0
Дуглас Барри 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Вельде Кристоффер 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
27%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3
Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1
Лех
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1
Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
2. Легия 7 4 2 1 10 - 7 14
3. Ракув 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Погонь Щецин 7 4 1 2 11 - 7 13
5. Радомьяк Радом 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Краковия 7 3 1 3 8 - 6 10
7. Видзев Лодзь 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Корона Кельце 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Сталь Мелец 7 3 1 3 10 - 10 10
10. Варта Познань 7 3 0 4 6 - 9 9
11. Шлёнск 7 2 3 2 6 - 9 9
12. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
14. Заглембе Любин 7 2 2 3 3 - 7 8
15. Лех 6 2 1 3 6 - 7 7
16. Пяст 6 2 0 4 5 - 6 6
17. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Лехия Гданьск 6 1 0 5 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
2. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
4. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Краковия 4 2 0 2 5 - 3 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
8. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
10. Сталь Мелец 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Лех 4 1 0 3 2 - 6 3
16. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Лехия Гданьск 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Радомьяк Радом 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
9. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
12. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ракув 2 1 0 1 4 - 2 3
14. Погонь Щецин 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
17. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
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    • 46'
      Bassekou Diabate уходит с поля. Jakub Kaluzinski выходит вместо него
    • Второй тайм начался
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      Второй тайм начался
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    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Вельде Кристоффер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Bassekou Diabate получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Квеквескири Ника бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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