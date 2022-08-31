Стадион: Энерга Гданьск Зрители: 8036
0:3
Конец матча
0'
0:1
19' ГолКвеквескири Ника
35' Желтая карточкаBassekou Diabate
0:2
42' ГолВельде Кристоффер
48' Желтая карточкаВельде Кристоффер
0:3
60' ГолСкурась Михал
84' Желтая карточкаНалепа Михал
89' Желтая карточкаШтек Давид
90' Желтая карточкаKacper Sezonienko
90'+4
Ход матча
19'
35'
42'
60'
62'
84'
89'
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
20
Конрадо
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Dominik Pila
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Лехия Гданьск
Лех
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
38 матчей
23.7%
15.8%
60.5%
9 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
18.4%
47.4%
34.2%
7 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.8%
42.1%
42.1%
6 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаёс Мацей
|2
|0.33
|Пайшау Флавиу
|2 (1)
|0.33
|Зволински Лукаш
|1
|0.17
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скурась Михал
|2
|0.33
|Квеквескири Ника
|1
|0.17
|Вельде Кристоффер
|1
|0.17
|Соуза Афонсу
|1
|0.17
|Исхак Микаэль
|1 (1)
|0.17
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Мархвиньски Филип
|0
|0
|Шимчак Филип
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|5
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Малоча Марио
|1
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Гаёс Мацей
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Конрадо
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|2
|0
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Вельде Кристоффер
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
27%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3
Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1
Лех
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1
Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|2.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|7.
|Видзев Лодзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Сталь Мелец
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|Варта Познань
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|11.
|Шлёнск
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|12.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|14.
|Заглембе Любин
|7
|2
|2
|3
|3 - 7
|8
|15.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|16.
|Пяст
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|17.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Краковия
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Лех
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|16.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|12.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|Погонь Щецин
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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