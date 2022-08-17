Подал с правого фланга Левин в центр штрафной, но здесь Степанов головой вынес сферу за пределы поля.

Прорвался по центру на скорости к штрафной соперника Степанов и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Сергей Кутузов! Неожиданно вышли вперед хозяева. Забросил с центра поля Бегларян в штрафную, куда ворвался Кутузов, оттеснил корпусом соперника и пробил низом точно в ближний угол ворот соперника. Есть первый гол "2DROTS" в профессиональной карьере.

Слишком активно радовался забитому голу один из владельцев и тренеров команды "Некит" за что тут же получил желтую карточку от арбитра.

В центре поля получил по ногам Степанов в подкате от Фурмана. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Со штрафного подавал Степанов на линию вратарской, где пробил головой Кутузов, но мяч полетел рядом со штангой.

Оторвался Лямзин от соперника по флангу и отдал пас под удар Сулейманову, но выстрел последнего накрыли защитники.

Замена в перерыве произошла в составе хозяев. Вместо Богдана Тимошенко на второй тайм вышел Александр Степанов.

Навесил Лямзин с углового на дальнюю штангу, но снова верх выиграл Степанов и вынес сферу подальше от ворот.

Проникающий пас исполнял в штрафную Лямзин на ход Коневу, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Тимошенко.

Компенсировал судья к времени первого тайма две минуты.

Руками отмахнулся Сулейманов в центре поля от Скляра. Судья без раздумий показал нарушителю желтую карточку.

Получил по ногам теперь уже Фартуна в борьбе против Дудкина. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Отправил арбитр команды на перерыв своим свистком. Счет в матче пока так и не открыт!

Взял инициативу на себя Коротаев, ворвался в штрафную, расшатал защитника и пробил по воротам, но угодил в сетку с внешней стороны.

Проникающий пас Надольский исполнял в штрафную на Левина, но мяч смог перехватить в последний момент Сальников.

На фланге получил по ногам Манаев в борьбе против Дудкина. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Со штрафного навесил на линию вратарской Степанов. Здесь после серии рикошетов снаряд угодил в руку Сальникову.

В верховой борьбе с соперником получил по лицу локтем Гудаев. Штрафной удар исполнять будут футболисты "2DROTS".

Пауза в матче. Получил повреждение небольшое Гудаев в прошлом эпизоде. Потребуется ему помощь медиков.

Мог убегать на ворота соперника Левин после скидки от Конева, но перехватил этот пас в подкате Бегларян.

Пробивал из пределов штрафной Конев головой после подачи от Лямзина, но снова в падении спас Сычёв свою команду.

Решил пробить Левин по воротам метров с двадцати трех после сольного прохода, но не попал он в створ.

На своей половине поля Манаев сбил в подкате Конева. За срыв перспективной контратаки нарушитель получил желтую карточку.

33' Забросил Кутузов в штрафную соперника на ход Фартуне, но не хватило тому скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

32' Сместился с левого фланга к центру Лямзин и с дальней дистанции пробил по воротам, но точно в руки Сычёву.

31' С угла поля навесил Лямзин на ближнюю штангу, но здесь Бегларян головой вынес снаряд обратно на фланг.

30' Прорвался по флангу Тимошенко и навесил в центр штрафной, но мяч после серии рикошетов отправился в руки Радионову.

29' Подобрал мяч на фланге Левин и подал на дальнюю штангу, но Гудаев головой смог вынести сферу подальше от ворот.

28' Выиграл подбор у штрафной соперника Сулейманов и пробил с лету, но крайне неточным вышел этот выстрел.

27' После навеса со штрафного от Лямзина пробил головой Молодняков, но мяч полетел намного выше перекладины.

26' Откровенно руками уложил соперника на газон Гудаев на фланге. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

25' Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам перевести дух и попить воды, жарко сегодня в Москве.

24' Забросил с фланга Бегларян в штрафную на Кутузова, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

23' На фланге Левин руками схватил за футболку Гудаева. Штрафной удар исполнять будут футболисты "2DROTS".

22' Со штрафного пробивал на силу по воротам Конев, но грамотную позицию занял Сычёв и поймал мяч в руки.

21' На чужой половине поля получил по ногам Савельев в борьбе против Кутузова. Опасный штрафной будут исполнять "черти".

20' С угла поля навесил Левин на дальнюю штангу, но вышел из ворот Сычёв и кулаком вынес сферу за пределы поля.

19' С дальней дистанции Конев пробивал по воротам. В красивом прыжке Сычёв смог перевести мяч на угловой.

18' Ворвался в штрафную соперника Кутузов и пробил по воротам. Мяч угодил в руку защитнику, но судья не стал назначать пенальти.

17' Отличным пасом Кутузов нашел в штрафной соперника Степанова, но тому пробить не позволил в подкате Молодняков.

16' Мягко забросил Левин в штрафную на ход Коневу, который пробил головой, но точности этому выстрелу явно не хватило.

15' На фланге Фартуна руками уложил на газон соперника в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Чертаново".

14' Диагональный пас исполнял Сулейманов в штрафную на ход Левину, но вышел из ворот Сычёв и забрал мяч в свои руки.

13' Прорвался по центру в штрафную соперника Степанов и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Фурман в подкате.

12' С дальней дистанции пробивал по воротам Лямзин, но перекладина выручила сейчас хозяев от пропущенного гола.

11' Мог убегать на ворота соперника Левин после заброса от Сулейманова, но вышел Сычёв из ворот и отвел угрозу.

10' Проникающий пас исполнял Савельев на ход Левину, но в подкате перехватил мяч в последний момент Сальников.

9' С левого фланга удалось Фартуне навесить на дальнюю штангу, но здесь в падении не дотянулся до мяча Коротаев.

8' С угла поля Фартуна навесил на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч обратно на фланг Фурман.

7' Мягко забросил в штрафную соперника Фартуна на ход Тимошенко, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с защитником.

6' Сместился с левого фланга Фартуна в штрафную и упал в борьбе с защитником. Судья проигнорировал этот эпизод.

5' Прорвался по левой бровке Лямзин и прострелил в центр штрафной, но в падении смог вынести сферу в подкате Коротаев.

4' В центре поля получил по ногам Фартуна. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья в этом эпизоде.

3' С правого фланга навесил Левин в центр штрафной площади, но здесь вынес защитник мяч далеко в центр поля.

2' Хозяева будут играть сегодня в красно-синей форме, гости выбрали себе белые цвета.