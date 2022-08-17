Ход матча
51'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гудаев ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Бондарь Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Левин ГаррикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Попов ПавелНападающий
-
Главный тренер: Первушин Денис
Результаты последних матчей
2DROTS
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Чертаново
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Торпедо-2 Москва - Чертаново 3:1 Чертаново - Динамо Вологда 2:2 Тверь - Чертаново 0:2 Чертаново - Спартак Кострома 1:2
Торпедо Владимир - Чертаново 1:2 Чертаново - Знамя Труда 5:0 Нефтехимик - Чертаново 5:1 Чертаново - Чита 2:0 Луки-Энергия - Чертаново 3:0 Чертаново - Балтика-БФУ 0:0 Зенит-2 - Чертаново 3:2 Чита - Чертаново 1:2 Чертаново - Луки-Энергия 3:0 Балтика-БФУ - Чертаново 0:0 Чертаново - Зенит-2 0:8 Енисей-2 - Чертаново 3:0 Шинник - Чертаново 3:0 Чертаново - Знамя Труда 1:1 Волна Нижегородская область - Чертаново 3:2 Чертаново - Муром 2:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч 2DROTS 1:0 Чертаново
Исход игры
2DROTS
47.8% (118)
Ничья
4.9% (12)
Чертаново
47.4% (117)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
46.02% (52)
Нет
53.98% (61)
Популярный счёт
1:2 Чертаново
13.4% (33)
0:2 Чертаново
9.7% (24)
0:1 Чертаново
7.7% (19)
1:3 Чертаново
4% (10)
0:3 Чертаново
3.2% (8)
1:0 2DROTS
2.4% (6)
1:1 Ничья
2% (5)
2:1 2DROTS
0.8% (2)
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