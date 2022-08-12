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  3. РОССИЯ: Кубок: 1/256 финала
2DROTS
 
Позже
Чертаново
Прогнозы 62
2DROTS 29% (18)
X 8.1% (5)
Чертаново 62.9% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
2DROTS
Ничья
Чертаново
12.00
7.80
1.16
Все Коэффициенты
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча 2DROTS - Чертаново от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2022, осталось 2 дня 5 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 62
    2DROTS 29% (18)
    X 8.1% (5)
    Чертаново 62.9% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    2DROTS
    Ничья
    Чертаново
    12.00
    7.80
    1.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч 2DROTS - Чертаново онлайн

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    Прогнозы на матч 2DROTS - Чертаново

    Исход игры
    2DROTS
    29% (18)
    Ничья
    8.1% (5)
    Чертаново
    62.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.24% (19)
    Меньше
    54.76% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    45.24% (19)
    Нет
    54.76% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Чертаново
    22.6% (14)
    0:2 Чертаново
    16.1% (10)
    0:1 Чертаново
    11.3% (7)
    1:0 2DROTS
    3.2% (2)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
    1:3 Чертаново
    3.2% (2)
    0:3 Чертаново
    3.2% (2)
    0:0 Ничья
    3.2% (2)
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