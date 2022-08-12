Результаты последних матчей
2DROTS
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Чертаново
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Торпедо-2 Москва - Чертаново 3:1 Чертаново - Динамо Вологда 2:2 Тверь - Чертаново 0:2 Чертаново - Спартак Кострома 1:2
Торпедо Владимир - Чертаново 1:2 Чертаново - Знамя Труда 5:0 Нефтехимик - Чертаново 5:1 Чертаново - Чита 2:0 Луки-Энергия - Чертаново 3:0 Чертаново - Балтика-БФУ 0:0 Зенит-2 - Чертаново 3:2 Чита - Чертаново 1:2 Чертаново - Луки-Энергия 3:0 Балтика-БФУ - Чертаново 0:0 Чертаново - Зенит-2 0:8 Енисей-2 - Чертаново 3:0 Шинник - Чертаново 3:0 Чертаново - Знамя Труда 1:1 Волна Нижегородская область - Чертаново 3:2 Чертаново - Муром 2:3
Прогнозы на матч 2DROTS - Чертаново
Исход игры
2DROTS
29% (18)
Ничья
8.1% (5)
Чертаново
62.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
45.24% (19)
Меньше
54.76% (23)
Обе команды забьют
Да
45.24% (19)
Нет
54.76% (23)
Популярный счёт
1:2 Чертаново
22.6% (14)
0:2 Чертаново
16.1% (10)
0:1 Чертаново
11.3% (7)
1:0 2DROTS
3.2% (2)
1:1 Ничья
3.2% (2)
1:3 Чертаново
3.2% (2)
0:3 Чертаново
3.2% (2)
0:0 Ничья
3.2% (2)
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