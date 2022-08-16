  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок

2022-2023
Амкал
 
Позже
Зоркий
Прогнозы 318
Амкал 69.5% (221)
X 5.7% (18)
Зоркий 24.8% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Амкал
Ничья
Зоркий
4.00
4.40
1.77
Все Коэффициенты
Новости

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча 1/256 финала Кубка России, в котором сойдутся "Амкал" и "Зоркий". Комментирует Дудник Кирилл. 
Прогнозы 318
Амкал 69.5% (221)
X 5.7% (18)
Зоркий 24.8% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Амкал
Ничья
Зоркий
4.00
4.40
1.77
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Амкал - Зоркий онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Амкал - Зоркий

Исход игры
Амкал
70.5% (232)
Ничья
5.5% (18)
Зоркий
24% (79)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (37)
Меньше
66.36% (73)
Обе команды забьют
Да
45.45% (50)
Нет
54.55% (60)
Популярный счёт
1:0 Амкал
10.9% (36)
1:2 Зоркий
7% (23)
1:1 Ничья
4.3% (14)
2:1 Амкал
2.4% (8)
0:2 Зоркий
2.4% (8)
0:1 Зоркий
2.4% (8)
2:0 Амкал
2.1% (7)
1:4 Зоркий
0.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Амкал
Зоркий
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 