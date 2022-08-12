Результаты последних матчей
Амкал
(2 матча)
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 поражение
Зоркий
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Балтика-БФУ - Зоркий 1:1 Зоркий - Звезда Санкт-Петербург 1:3 Великий Новгород - Зоркий 0:1 Зоркий - Зенит-2 0:1
Зоркий - Луки-Энергия 2:0 Сокол - Зоркий 4:0 Сатурн - Зоркий 5:1 Зоркий - Арарат Москва 4:2 Динамо Брянск - Зоркий 2:1 Зоркий - Калуга 4:0 Металлург Липецк - Зоркий 3:0 Зоркий - Рязань 0:0 Химки-2 - Зоркий 1:5 Зоркий - Химик Арсенал 1:2 Строгино - Зоркий 1:2 Зоркий - Квант 4:0 Зоркий - Ротор-2 3:1 Зоркий - Сокол 2:2 Зоркий - Рязань 1:3 Зоркий - Сатурн 1:3
Прогнозы на матч Амкал - Зоркий
Исход игры
Амкал
66.7% (24)
Ничья
13.9% (5)
Зоркий
19.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
21.43% (6)
Меньше
78.57% (22)
Обе команды забьют
Да
39.29% (11)
Нет
60.71% (17)
Популярный счёт
1:0 Амкал
30.6% (11)
1:1 Ничья
13.9% (5)
1:2 Зоркий
11.1% (4)
2:0 Амкал
8.3% (3)
0:1 Зоркий
8.3% (3)
2:1 Амкал
5.6% (2)
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