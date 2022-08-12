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  3. РОССИЯ: Кубок: 1/256 финала
Амкал
 
Позже
Зоркий
Прогнозы 36
Амкал 66.7% (24)
X 13.9% (5)
Зоркий 19.4% (7)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Амкал - Зоркий от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 августа 2022, осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Амкал 66.7% (24)
    X 13.9% (5)
    Зоркий 19.4% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Амкал - Зоркий онлайн

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    Прогнозы на матч Амкал - Зоркий

    Исход игры
    Амкал
    66.7% (24)
    Ничья
    13.9% (5)
    Зоркий
    19.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.43% (6)
    Меньше
    78.57% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    39.29% (11)
    Нет
    60.71% (17)
    Популярный счёт
    1:0 Амкал
    30.6% (11)
    1:1 Ничья
    13.9% (5)
    1:2 Зоркий
    11.1% (4)
    2:0 Амкал
    8.3% (3)
    0:1 Зоркий
    8.3% (3)
    2:1 Амкал
    5.6% (2)
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    Амкал
    Зоркий
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