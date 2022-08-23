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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Заря
3:1
Конец матча
Ворскла
0'
1:0
7' Пенальти
Назарина Егор
14' Желтая карточка
Бацула Андрей
2:0
30' Гол
Безбородько Денис
3:0
53' Гол
Безбородько Денис
66' Желтая карточка
Скляр Александр
3:1
73' Пенальти
Олейник Денис
90'+5
53
Мацапура
Дмитрий
77
Данченко
Олег
44
Батагов
Арсений
32
Имереков
Максим
38
Смиян
Максим
29
Назарина
Егор
68
Фагундес
Кристиан
20
Чурко
Вячеслав
10
Булеца
Сергей
7
Кабаев
Владислав
22
Безбородько
Денис
31
Ризнык
Дмитрий
95
Родригес
Фелипе
II
38
Челядин
Артём
17
Чеснаков
Владимир
29
Бацула
Андрей
10
Тотре
Эннур
6
Скляр
Александр
77
Толи
Ардит
7
Олейник
Денис
33
Марлисон
11
Степанюк
Руслан
Заря
Ворскла

История личных встреч

Заря
Ворскла

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
46.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 14 побед

29 матчей

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 2 2
Назарина Егор 1 (1) 1
Кабаев Владислав 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олейник Денис 1 (1) 1

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 1 0
Бацула Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4
Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1
Ворскла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2
Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Верес 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Колос Ковалёвка 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кривбасс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Колос Ковалёвка 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ворскла 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Кривбасс 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Металлист-1925 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верес 0 - 0
16. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Черноморец Од 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колос Ковалёвка 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кривбасс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Безбородько Денис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Бацула Андрей получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Назарина Егор из команды Заря забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 108
    Заря 63% (68)
    X 30.6% (33)
    Ворскла 6.5% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Заря 3:1 Ворскла

    Исход игры
    Заря
    63% (68)
    Ничья
    30.6% (33)
    Ворскла
    6.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.91% (37)
    Меньше
    65.09% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    64.15% (68)
    Нет
    35.85% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Заря
    29.6% (32)
    1:1 Ничья
    28.7% (31)
    1:0 Заря
    23.1% (25)
    2:0 Заря
    8.3% (9)
    1:2 Ворскла
    3.7% (4)
    0:1 Ворскла
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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