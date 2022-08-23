Стадион: Славутич-Арена
0'
1:0
7' ПенальтиНазарина Егор
14' Желтая карточкаБацула Андрей
2:0
30' ГолБезбородько Денис
3:0
53' ГолБезбородько Денис
66' Желтая карточкаСкляр Александр
3:1
73' ПенальтиОлейник Денис
90'+5
Ход матча
7'
1:0
14'
30'
53'
66'
73'
3:1
38
Смиян
Максим
10
Тотре
Эннур
77
Толи
Ардит
33
Марлисон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Тотре ЭннурПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Заря
Ворскла
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
46.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 14 побед
29 матчей
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|2
|2
|Назарина Егор
|1 (1)
|1
|Кабаев Владислав
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олейник Денис
|1 (1)
|1
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4
Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1
Ворскла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2
Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Верес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Колос Ковалёвка
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кривбасс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Колос Ковалёвка
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Кривбасс
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Металлист-1925
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верес
|0
|-
|0
|16.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Черноморец Од
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Колос Ковалёвка
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кривбасс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Прогнозы на матч Заря 3:1 Ворскла
Исход игры
Заря
63% (68)
Ничья
30.6% (33)
Ворскла
6.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
34.91% (37)
Меньше
65.09% (69)
Обе команды забьют
Да
64.15% (68)
Нет
35.85% (38)
Популярный счёт
2:1 Заря
29.6% (32)
1:1 Ничья
28.7% (31)
1:0 Заря
23.1% (25)
2:0 Заря
8.3% (9)
1:2 Ворскла
3.7% (4)
0:1 Ворскла
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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