Стадион: Колос
1:0
Второй тайм: 62'
Ход матча
36'
1:0
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
23
Попов
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Попов КириллНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Зотько ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
75 Попчук ГлебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гончаренко Роман
|1
|1
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1
Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0
Кривбасс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2
Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0 Альянс - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Подолье Хмельницкий 3:2 Агробизнес - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Кремень 4:1 Горняк-Спорт - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Нива Тернополь 1:0 Кривбасс - Олимпик Донецк 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Верес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Колос Ковалёвка
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кривбасс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Колос Ковалёвка
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Кривбасс
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Металлист-1925
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верес
|0
|-
|0
|16.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Черноморец Од
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Колос Ковалёвка
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кривбасс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс
Исход игры
Колос Ковалёвка
56% (61)
Ничья
33.9% (37)
Кривбасс
10.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
19.63% (21)
Меньше
80.37% (86)
Обе команды забьют
Да
49.53% (53)
Нет
50.47% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (33)
1:0 Колос Ковалёвка
28.4% (31)
2:1 Колос Ковалёвка
11.9% (13)
2:0 Колос Ковалёвка
11.9% (13)
0:1 Кривбасс
5.5% (6)
1:2 Кривбасс
3.7% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
3:1 Колос Ковалёвка
1.8% (2)
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