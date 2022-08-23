Стадион: Колос
1:0
Конец матча
0'
1:0
36' ГолГончаренко Роман
51' Желтая карточкаВолынец Евгений
63' Желтая карточкаБанада Евгений
66' Желтая карточкаИльин Олег
70' Желтая карточкаСемёнов Дмитрий II
79' Желтая карточкаГончаренко Роман
83' Желтая карточкаМилько Вадим
86' Желтая карточкаЗолотов Николай
88' Желтая карточкаНовак Евгений
88' Желтая карточкаВернидуб Виталий
90'+5
Ход матча
36'
1:0
51'
63'
66'
79'
83'
86'
88'
88'
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
23
Попов
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Попов КириллНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Зотько ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
75 Попчук ГлебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гончаренко Роман
|1
|1
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|1
|0
|Новак Евгений
|1
|0
|Золотов Николай
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вернидуб Виталий
|1
|0
|Банада Евгений
|1
|0
|Семёнов Дмитрий II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1
Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0
Кривбасс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2
Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0 Альянс - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Подолье Хмельницкий 3:2 Агробизнес - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Кремень 4:1 Горняк-Спорт - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Нива Тернополь 1:0 Кривбасс - Олимпик Донецк 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Верес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Колос Ковалёвка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Колос Ковалёвка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Металлист-1925
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верес
|0
|-
|0
|16.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Черноморец Од
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс
Исход игры
Колос Ковалёвка
56% (61)
Ничья
33.9% (37)
Кривбасс
10.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
19.63% (21)
Меньше
80.37% (86)
Обе команды забьют
Да
49.53% (53)
Нет
50.47% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (33)
1:0 Колос Ковалёвка
28.4% (31)
2:1 Колос Ковалёвка
11.9% (13)
2:0 Колос Ковалёвка
11.9% (13)
0:1 Кривбасс
5.5% (6)
1:2 Кривбасс
3.7% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
3:1 Колос Ковалёвка
1.8% (2)
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