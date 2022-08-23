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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Колос Ковалёвка
1:0
Конец матча
Кривбасс
0'
1:0
36' Гол
Гончаренко Роман
51' Желтая карточка
Волынец Евгений
63' Желтая карточка
Банада Евгений
66' Желтая карточка
Ильин Олег
70' Желтая карточка
Семёнов Дмитрий II
79' Желтая карточка
Гончаренко Роман
83' Желтая карточка
Милько Вадим
86' Желтая карточка
Золотов Николай
88' Желтая карточка
Новак Евгений
88' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
90'+5
25
Волынец
Евгений
50
Болбат
Сергей
21
Новак
Евгений
3
Гончаренко
Роман
15
Черноморец
Александр
10
Ореховский
Павел
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
47
Мякушко
Сергей
35
Золотов
Николай
23
Попов
Кирилл
23
Сарнавский
Богдан
19
Волошин
Назар
10
Хомченовский
Дмитрий
44
Банада
Евгений
7
Понедельник
Андрей
50
Семёнов
Дмитрий
II
24
Якимец
Владимир
13
Зотько
Иван
15
Вернидуб
Виталий
11
Татарков
Никита
18
Устименко
Денис
Колос Ковалёвка
Кривбасс

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гончаренко Роман 1 1
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 1 0
Новак Евгений 1 0
Золотов Николай 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Ильин Олег 1 0
Волынец Евгений 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вернидуб Виталий 1 0
Банада Евгений 1 0
Семёнов Дмитрий II 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1
Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0
Кривбасс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2
Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0 Альянс - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Подолье Хмельницкий 3:2 Агробизнес - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Кремень 4:1 Горняк-Спорт - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Нива Тернополь 1:0 Кривбасс - Олимпик Донецк 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Верес 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кривбасс 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ворскла 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Металлист-1925 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верес 0 - 0
16. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Черноморец Од 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кривбасс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Roman Goncharenko бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    Колос Ковалёвка 56% (61)
    X 33.9% (37)
    Кривбасс 10.1% (11)
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    Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс

    Исход игры
    Колос Ковалёвка
    56% (61)
    Ничья
    33.9% (37)
    Кривбасс
    10.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.63% (21)
    Меньше
    80.37% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    49.53% (53)
    Нет
    50.47% (54)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.3% (33)
    1:0 Колос Ковалёвка
    28.4% (31)
    2:1 Колос Ковалёвка
    11.9% (13)
    2:0 Колос Ковалёвка
    11.9% (13)
    0:1 Кривбасс
    5.5% (6)
    1:2 Кривбасс
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    3:1 Колос Ковалёвка
    1.8% (2)
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