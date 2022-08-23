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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Шахтёр Донецк
0:0
Конец матча
Металлист-1925
0'
72' Желтая карточка
Ременюк Андрей
84' Желтая карточка
Очеретько Олег
90'+4
81
Трубин
Анатолий
15
Михайличенко
Богдан
22
Матвиенко
Николай
4
Кривцов
Сергей
23
Лукас
Тэйлор
6
Степаненко
Тарас
10
Мудрик
Михаил
17
Джурасек
Невен
8
Судаков
Георгий
34
Петряк
Иван
14
Сикан
Даниил
37
Мозиль
Олег
5
Mykhaylo
Rudavskyi
17
Курило
Игорь
30
Mykyta
Bezuglyi
23
Шершень
Михаил
8
Мартынюк
Ярослав
11
Ременюк
Андрей
27
Кравченко
Дмитрий
28
Габелок
Артём
10
Русин
Ростислав
19
Illia
Zubkov
Шахтёр Донецк
Металлист-1925

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Металлист-1925

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Очеретько Олег 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ременюк Андрей 1 0

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2
Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0
Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Верес 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Черноморец Од 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Заря 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ворскла 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черноморец Од 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ворскла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Металлист-1925 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Верес 0:0 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ворскла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Черноморец Од 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 107
Шахтёр Донецк 97.2% (104)
X 2.8% (3)
Металлист-1925 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Металлист-1925

Исход игры
Шахтёр Донецк
97.2% (104)
Ничья
2.8% (3)
Металлист-1925
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.27% (45)
Меньше
56.73% (59)
Обе команды забьют
Да
28.85% (30)
Нет
71.15% (74)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
46.7% (50)
3:0 Шахтёр Донецк
14% (15)
3:1 Шахтёр Донецк
14% (15)
2:1 Шахтёр Донецк
12.1% (13)
1:0 Шахтёр Донецк
5.6% (6)
4:0 Шахтёр Донецк
1.9% (2)
1:1 Ничья
1.9% (2)
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