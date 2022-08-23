Стадион: Олимпийский (Киев)
0:0
Конец матча
Ход матча
23
Лукас
Тэйлор
34
Петряк
Иван
14
Сикан
Даниил
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
19
Illia
Zubkov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Петряк ИванПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Eduard Kozik
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Illia ZubkovНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Дудик АртёмНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Металлист-1925
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Очеретько Олег
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ременюк Андрей
|1
|0
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2
Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0
Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Верес
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Черноморец Од
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черноморец Од
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Металлист-1925
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Верес
|0:0
|0
|-
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Черноморец Од
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Металлист-1925
Исход игры
Шахтёр Донецк
97.2% (104)
Ничья
2.8% (3)
Металлист-1925
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.27% (45)
Меньше
56.73% (59)
Обе команды забьют
Да
28.85% (30)
Нет
71.15% (74)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
46.7% (50)
3:0 Шахтёр Донецк
14% (15)
3:1 Шахтёр Донецк
14% (15)
2:1 Шахтёр Донецк
12.1% (13)
1:0 Шахтёр Донецк
5.6% (6)
4:0 Шахтёр Донецк
1.9% (2)
1:1 Ничья
1.9% (2)
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