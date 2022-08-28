  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Колос Ковалёвка
2:0
Конец матча
Рух Львов
0'
1:0
5' Гол
Милько Вадим
36' Желтая карточка
Милько Вадим
45' Желтая карточка
Дидик Роман
51' Желтая карточка
Де Паула Таллес
51' Желтая карточка
Новак Евгений
57' Желтая карточка
Безбородько Денис
62' Желтая карточка
Соломон-Отабор Вив
66' Желтая карточка
Золотов Николай
2:0
83' Гол
Безбородько Денис
90'+6
25
Волынец
Евгений
15
Черноморец
Александр
21
Новак
Евгений
3
Гончаренко
Роман
35
Золотов
Николай
14
Милько
Вадим
10
Ореховский
Павел
47
Мякушко
Сергей
69
Ильин
Олег
50
Болбат
Сергей
23
Попов
Кирилл
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
73
Лях
Ростислав
96
Слюсар
Денис
5
Федорчук
Валерий
63
Marko
Sapuha
23
Бойчук
Богдан
30
Де
Паула
Таллес
11
Соломон-Отабор
Вив
7
Климчук
Юрий
Колос Ковалёвка
Рух Львов

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Рух Львов

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милько Вадим 1 0.5
Безбородько Денис 1 0.5
Гончаренко Роман 1 0.5
Болбат Сергей 0 0
Ильин Олег 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 1 0.5

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 2 0
Новак Евгений 2 0
Золотов Николай 2 0
Безбородько Денис 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Ильин Олег 1 0
Волынец Евгений 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Паула Таллес 1 0
Белый Максим 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Лях Ростислав 1 0
Дидик Роман 1 0
Marko Sapuha 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0
Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Шахтёр Донецк 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Металлист-1925 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Кривбасс 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Черноморец Од 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ворскла 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Рух Львов 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Шахтёр Донецк 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кривбасс 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Верес 0 - 0
12. Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Заря 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Черноморец Од 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Кривбасс 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
8. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шахтёр Донецк 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Дидик Роман получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Милько Вадим получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Милько Вадим бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 107
    Колос Ковалёвка 72% (77)
    X 20.6% (22)
    Рух Львов 7.5% (8)
    -1
    выиграет Колос Ковалёвка, со счетом 2:1
    будет "борьба"
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Колос Ковалёвка 2:0 Рух Львов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:0 Рух Львов

    Исход игры
    Колос Ковалёвка
    72% (77)
    Ничья
    20.6% (22)
    Рух Львов
    7.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.98% (18)
    Меньше
    83.02% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    33.96% (36)
    Нет
    66.04% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Колос Ковалёвка
    48.6% (52)
    1:1 Ничья
    18.7% (20)
    2:0 Колос Ковалёвка
    10.3% (11)
    2:1 Колос Ковалёвка
    9.3% (10)
    1:2 Рух Львов
    3.7% (4)
    3:1 Колос Ковалёвка
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    0:1 Рух Львов
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     