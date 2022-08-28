будет "борьба"
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милько Вадим
|1
|0.5
|Безбородько Денис
|1
|0.5
|Гончаренко Роман
|1
|0.5
|Болбат Сергей
|0
|0
|Ильин Олег
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|1
|0.5
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|2
|0
|Новак Евгений
|2
|0
|Золотов Николай
|2
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Дидик Роман
|1
|0
|Marko Sapuha
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Шахтёр Донецк
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Металлист-1925
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Кривбасс
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Рух Львов
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кривбасс
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Верес
|0
|-
|0
|12.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Черноморец Од
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Кривбасс
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Шахтёр Донецк
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0