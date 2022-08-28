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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Шахтёр Донецк
1:0
Конец матча
Кривбасс
0'
48' Желтая карточка
Татарков Никита
56' Желтая карточка
74' Вторая желтая карточка
Татарков Никита
1:0
77' Гол
Бондаренко Артём
79' Желтая карточка
Бондаренко Артём
90'+7
81
Трубин
Анатолий
23
Лукас
Тэйлор
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
15
Михайличенко
Богдан
6
Степаненко
Тарас
34
Петряк
Иван
21
Бондаренко
Артём
8
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
14
Сикан
Даниил
23
Сарнавский
Богдан
39
Опанасенко
Евгений
5
Стецков
Тимур
15
Вернидуб
Виталий
24
Якимец
Владимир
9
Хобленко
Алексей
19
Волошин
Назар
10
Хомченовский
Дмитрий
50
Семёнов
Дмитрий
II
11
Татарков
Никита
18
Устименко
Денис
Шахтёр Донецк
Кривбасс

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бондаренко Артём 1 0.5
Мудрик Михаил 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 1 0
Очеретько Олег 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 1 1
Вернидуб Виталий 1 0
Банада Евгений 1 0
Семёнов Дмитрий II 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2
Кривбасс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0
Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0 Альянс - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Подолье Хмельницкий 3:2 Агробизнес - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Кремень 4:1 Горняк-Спорт - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Нива Тернополь 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Шахтёр Донецк 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Днепр-1 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Металлист-1925 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Черноморец Од 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Динамо Киев 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Ворскла 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Рух Львов 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Шахтёр Донецк 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Днепр-1 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верес 0 - 0
11. Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Динамо Киев 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Днепр-1 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Заря 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Черноморец Од 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Динамо Киев 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 82'
    Устименко Денис уходит с поля. Дебелко Роман выходит вместо него
  • Желтая карточка
    79'
    Артем Бондаренко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Артем Бондаренко бьет в цель!
  • 75'
    Хобленко Алексей уходит с поля. Банада Евгений выходит вместо него
  • 74'
    Татарков Никита получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    74'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 107
    Шахтёр Донецк 98.1% (105)
    X 1.9% (2)
    Кривбасс 0% (0)
    +1
    выиграет Шахтёр Донецк, со счетом 2:0
    дома играет -должен сыграть .
    Arii #
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    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:0 Кривбасс

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    98.1% (105)
    Ничья
    1.9% (2)
    Кривбасс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.13% (33)
    Меньше
    68.87% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    17.92% (19)
    Нет
    82.08% (87)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Донецк
    51.4% (55)
    1:0 Шахтёр Донецк
    15% (16)
    3:0 Шахтёр Донецк
    13.1% (14)
    2:1 Шахтёр Донецк
    8.4% (9)
    3:1 Шахтёр Донецк
    6.5% (7)
    1:1 Ничья
    1.9% (2)
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