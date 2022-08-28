Стадион: Олимпийский (Киев)
1:0
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаТатарков Никита
74' Вторая желтая карточкаТатарков Никита
1:0
77' ГолБондаренко Артём
79' Желтая карточкаБондаренко Артём
90'+7
Ход матча
48'
56'
74'
77'
79'
23
Лукас
Тэйлор
34
Петряк
Иван
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Петряк ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
75 Попчук ГлебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Зотько ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dmytro Kara-Mustafa
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бондаренко Артём
|1
|0.5
|Мудрик Михаил
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|1
|1
|Вернидуб Виталий
|1
|0
|Банада Евгений
|1
|0
|Семёнов Дмитрий II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2
Кривбасс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0
Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0 Альянс - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Подолье Хмельницкий 3:2 Агробизнес - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Кремень 4:1 Горняк-Спорт - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Нива Тернополь 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Днепр-1
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Металлист-1925
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Динамо Киев
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Рух Львов
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Шахтёр Донецк
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Днепр-1
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Верес
|0
|-
|0
|11.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Динамо Киев
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Днепр-1
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Черноморец Од
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Динамо Киев
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:0 Кривбасс
Исход игры
Шахтёр Донецк
98.1% (105)
Ничья
1.9% (2)
Кривбасс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.13% (33)
Меньше
68.87% (73)
Обе команды забьют
Да
17.92% (19)
Нет
82.08% (87)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
51.4% (55)
1:0 Шахтёр Донецк
15% (16)
3:0 Шахтёр Донецк
13.1% (14)
2:1 Шахтёр Донецк
8.4% (9)
3:1 Шахтёр Донецк
6.5% (7)
1:1 Ничья
1.9% (2)
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