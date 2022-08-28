Стадион: Арена Львов
0:3
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаСваток Александр
29' Желтая карточкаШепелев Владимир
35' Желтая карточкаКараваев Александр
42' Желтая карточкаБущан Георгий
0:1
43' ГолEduard Sarapiy
45' Желтая карточкаGabriel Dal Toe Busanello
0:2
55' ГолПихалёнок Александр
68' Желтая карточкаСидорчук Сергей
86' Желтая карточкаНазаренко Александр
0:3
90' ГолValentyn Rubchynskyi
90'+5
Ход матча
26'
29'
42'
43'
55'
68'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
-
93 Max WalefВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Oleksandr Kucher
История личных встреч
Динамо Киев
Днепр-1
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихалёнок Александр
|1
|1
|Eduard Sarapiy
|1
|1
|Valentyn Rubchynskyi
|1
|1
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Караваев Александр
|1
|0
|Шепелев Владимир
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сваток Александр
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0
Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1
Днепр-1
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0
Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Металлист-1925
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Рух Львов
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Шахтёр Донецк
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Верес
|0
|-
|0
|11.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Черноморец Од
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:3 Днепр-1
Исход игры
Динамо Киев
94.3% (100)
Ничья
5.7% (6)
Днепр-1
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.57% (43)
Меньше
59.43% (63)
Обе команды забьют
Да
37.74% (40)
Нет
62.26% (66)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
48.1% (51)
2:1 Динамо Киев
21.7% (23)
1:0 Динамо Киев
6.6% (7)
3:0 Динамо Киев
6.6% (7)
3:1 Динамо Киев
6.6% (7)
1:1 Ничья
3.8% (4)
4:1 Динамо Киев
2.8% (3)
3:2 Динамо Киев
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!