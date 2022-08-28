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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Динамо Киев
0:3
Конец матча
Днепр-1
0'
26' Желтая карточка
Сваток Александр
29' Желтая карточка
Шепелев Владимир
35' Желтая карточка
Караваев Александр
42' Желтая карточка
Бущан Георгий
0:1
43' Гол
Eduard Sarapiy
45' Желтая карточка
Gabriel Dal Toe Busanello
0:2
55' Гол
Пихалёнок Александр
68' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
86' Желтая карточка
Назаренко Александр
0:3
90' Гол
Valentyn Rubchynskyi
90'+5

Ход матча

13'
Сирота Александр
Попов Денис II
 
26'
 
Сваток Александр
29'
Шепелев Владимир
 
35'
Караваев Александр
 
42'
Бущан Георгий
 
43'
0:1
Eduard Sarapiy
(Пихалёнок Александр)
45'
 
Gabriel Dal Toe Busanello
46'
Кедзёра Томаш
Кравченко Никита
 
46'
Гармаш Денис
Шепелев Владимир
 
55'
0:2
Пихалёнок Александр
(Gabriel Dal Toe Busanello)
56'
 
Назаренко Александр
Громов Артём
64'
Ванат Владислав
Беседин Артём
 
68'
Сидорчук Сергей
 
73'
 
Логинов Сергей
Сваток Александр
74'
Тымчик Александр
Караваев Александр
 
79'
 
Когут Игорь
Пихалёнок Александр
79'
 
Valentyn Rubchynskyi
Танчик Владимир
86'
 
Назаренко Александр
90'
0:3
Valentyn Rubchynskyi
Новости матча
Прогнозы 106
Динамо Киев 94.3% (100)
X 5.7% (6)
Днепр-1 0% (0)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
думается, будут забивать
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бущан
Георгий
21
Кравченко
Никита
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
44
Дубинчак
Владислав
20
Караваев
Александр
10
Шапаренко
Николай
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
29
Буяльский
Виталий
41
Беседин
Артём
93
Max
Walef
34
Танчик
Владимир
5
Eduard
Sarapiy
39
Сваток
Александр
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
9
Гуцуляк
Алексей
23
Бланко
Доминго
18
Бабенко
Руслан
11
Громов
Артём
8
Пихалёнок
Александр
7
Довбик
Артём
Динамо Киев
Днепр-1

История личных встреч

Динамо Киев
Днепр-1

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихалёнок Александр 1 1
Eduard Sarapiy 1 1
Valentyn Rubchynskyi 1 1
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Караваев Александр 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сваток Александр 1 0
Назаренко Александр 1 0
Gabriel Dal Toe Busanello 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0
Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Мурсия 3:1
Днепр-1
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0
Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Шахтёр Донецк 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Металлист-1925 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Черноморец Од 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Ворскла 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Рух Львов 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Шахтёр Донецк 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верес 0 - 0
11. Рух Львов 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Заря 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Черноморец Од 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
Новости матча
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Бусанелло получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 106
    Динамо Киев 94.3% (100)
    X 5.7% (6)
    Днепр-1 0% (0)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    думается, будут забивать
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Динамо Киев 0:3 Днепр-1

    Исход игры
    Динамо Киев
    94.3% (100)
    Ничья
    5.7% (6)
    Днепр-1
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.57% (43)
    Меньше
    59.43% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    37.74% (40)
    Нет
    62.26% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Киев
    48.1% (51)
    2:1 Динамо Киев
    21.7% (23)
    1:0 Динамо Киев
    6.6% (7)
    3:0 Динамо Киев
    6.6% (7)
    3:1 Динамо Киев
    6.6% (7)
    1:1 Ничья
    3.8% (4)
    4:1 Динамо Киев
    2.8% (3)
    3:2 Динамо Киев
    1.9% (2)
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