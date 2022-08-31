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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Антверпен
4:2
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Ниукоп Барт
2:0
15' Гол
Янссен Винсент
2:1
22' Гол
Ван дер Хейден Сибе
38' Красная карточка
Амани Жан
3:1
42' Гол
Винс Сэмюэл
4:1
45' Пенальти
Янссен Винсент
4:2
71' Гол
Эккерт Айенса Деннис
81' Желтая карточка
Де Лат Ричи
86' Красная карточка
Эль Аззоузи Уссама
90' Желтая карточка
Арун Фарис
90'+5
1
Бутез
Жан
61
Алмейда
Динис
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
24
Эккеленкамп
Юрген
8
Юсуф
Альхассан
19
Миёши
Коджи
18
Янссен
Винсент
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
94
Лапуссен
Лоик
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
7
Бонифасе
Виктор
Антверпен
5-3-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Антверпен
Унион Сент-Жиллуаз

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДБВЭ
1:1
ПДБВЭ
2:0
ВД
4:0
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 4 (2) 0.67
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.5
Янссен Винсент 3 (1) 0.5
Винс Сэмюэл 1 0.17
Наингголан Раджа 1 0.17
Эккеленкамп Юрген 0 0
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Геркенс Питер 0 0
Миёши Коджи 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 2 (1) 0.33
Ванзейр Данте 1 0.17
Бонифасе Виктор 1 0.17
Сайкс Росс 1 0.17
Ван дер Хейден Сибе 1 0.17
Саймон Адингра 1 0.17
Эккерт Айенса Деннис 1 0.17
Ниукоп Барт 0 0
Франсуа Гийом 0 0
Лапуссен Лоик 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Янссен Винсент 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Алмейда Динис 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 3 0
Амани Жан 1 1
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Родригес Хосе 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Теума Тедди 1 0
Сайкс Росс 1 0
Ван дер Хейден Сибе 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Виктор Боне 1 0
Зиани Илис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

12
10
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
17%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
6
50%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1
Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 14 - 5 18
2. Генк 6 5 0 1 19 - 8 15
3. Брюгге 6 4 1 1 13 - 7 13
4. АХ Лёвен 6 4 0 2 11 - 9 12
5. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 8 - 10 10
6. Андерлехт 5 3 0 2 9 - 4 9
7. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Сент-Трейден 6 2 3 1 6 - 6 9
9. Гент 5 2 2 1 9 - 7 8
10. Мехелен 6 2 1 3 10 - 11 7
11. Стандард 6 2 1 3 9 - 12 7
12. Остенде 6 2 0 4 7 - 10 6
13. Эйпен 6 2 0 4 7 - 12 6
14. Вестерло 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Серкль Брюгге 6 1 2 3 3 - 7 5
17. Кортрейк 6 1 1 4 3 - 7 4
18. Серен Юнайтед 6 1 0 5 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
3. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
4. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
6. Вестерло 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Мехелен 3 2 0 1 8 - 6 6
8. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
16. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Кортрейк 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
3. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
4. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
9. Остенде 3 1 0 2 4 - 5 3
10. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Эйпен 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Стандард 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Унион Сент-Жиллуаз 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Янссен Винсент из команды Антверпен забивает с точки!
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Винс Сэмюэл бьет в цель!
    • 38'
      УДАЛЕНИЕ! - Амани Жан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      36'
      Амани Жан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Ван дер Хейден Сибе бьет в цель!
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Янссен Винсент бьет в цель!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Ниукоп Барт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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