Стадион: Босуил
4:2
Конец матча
0'
1:0
8' Гол в свои воротаНиукоп Барт
2:0
15' ГолЯнссен Винсент
2:1
22' ГолВан дер Хейден Сибе
38' Красная карточкаАмани Жан
3:1
42' ГолВинс Сэмюэл
4:1
45' ПенальтиЯнссен Винсент
4:2
71' ГолЭккерт Айенса Деннис
81' Желтая карточкаДе Лат Ричи
86' Красная карточкаЭль Аззоузи Уссама
90' Желтая карточкаАрун Фарис
90'+5
Ход матча
8'
1:0
15'
22'
38'
42'
3:1
45'
4:1
71'
81'
90'
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Защитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Антверпен
Унион Сент-Жиллуаз
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|4 (2)
|0.67
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.5
|Янссен Винсент
|3 (1)
|0.5
|Винс Сэмюэл
|1
|0.17
|Наингголан Раджа
|1
|0.17
|Эккеленкамп Юрген
|0
|0
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Геркенс Питер
|0
|0
|Миёши Коджи
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|2 (1)
|0.33
|Ванзейр Данте
|1
|0.17
|Бонифасе Виктор
|1
|0.17
|Сайкс Росс
|1
|0.17
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.17
|Саймон Адингра
|1
|0.17
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.17
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Лапуссен Лоик
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Алмейда Динис
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|3
|0
|Амани Жан
|1
|1
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Родригес Хосе
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
12
10
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
17%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
6
50%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1
Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|19 - 8
|15
|3.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|АХ Лёвен
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|6.
|Андерлехт
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|7.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|11.
|Стандард
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|12.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|13.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|14.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|17.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Кортрейк
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|3.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|9.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Стандард
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
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