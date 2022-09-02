Стадион: Ян Брейдель
1:0
Перерыв
Ход матча
8'
33'
43'
77
Мата
Клинтон
94
Abakar
Sylla
14
Bjorn
Meijer
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камаль
24
Марселен
Жан
29
Торрес
Луи
10
Хотич
Дино
17
Фрэнсис
Абу
36
Уэда
Аясе
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
94 Abakar SyllaЗащитник
- Защитник
-
14 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
19 Сова КамальНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
11 Ларин КайлНападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
-
Главный тренер: Carl Hoefkens
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
-
29 Торрес ЛуиЗащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэда АясеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
-
-
42 Aske Sampers
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Брюгге
Серкль Брюгге
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
27 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
18 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
14.8%
29.6%
15 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|5
|0.71
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0.57
|Нильсен Каспер
|2
|0.29
|Ванакен Ханс
|1
|0.14
|Bjorn Meijer
|1
|0.14
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.14
|Сова Камаль
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деман Оливье
|1
|0.14
|Уэда Аясе
|1
|0.14
|Торрес Луи
|1
|0.14
|Денкей Кевин
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|2
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Сова Камаль
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|2
|1
|Декостере Роббе
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Марселен Жан
|1
|0
|Уэда Аясе
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
67%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
3
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
15%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
4
31%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
4
57%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1
Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Брюгге
|1:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|19 - 8
|15
|4.
|АХ Лёвен
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Гент
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|7.
|Андерлехт
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|8.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|11.
|Стандард
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|12.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|13.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|14.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Серкль Брюгге
|0:1
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|17.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Серкль Брюгге
|0:1
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Кортрейк
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Гент
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Брюгге
|1:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|9.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Стандард
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
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