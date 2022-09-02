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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Брюгге
1:0
Перерыв
Серкль Брюгге
0'
8' Желтая карточка
Марселен Жан
33' Желтая карточка
Уэда Аясе
1:0
43' Гол
Сков-Ольсен Андреас

Ход матча

8'
 
Марселен Жан
29'
Рафаэль Онедика
Мата Клинтон
 
33'
 
Уэда Аясе
43'
Сков-Ольсен Андреас
(Ютгла Ферран)
1:0
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Серкль Брюгге
4.80
5.79
6.10
Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
94
Abakar
Sylla
7
Сков-Ольсен
Андреас
14
Bjorn
Meijer
27
Нильсен
Каспер
6
Одои
Денис
20
Ванакен
Ханс
9
Ютгла
Ферран
19
Сова
Камаль
1
Маецки
Радослав
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
24
Марселен
Жан
29
Торрес
Луи
10
Хотич
Дино
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
22
Лопес
Леонардо
36
Уэда
Аясе
9
Денкей
Кевин
Брюгге
3-5-2
Серкль Брюгге
4-4-2

История личных встреч

Брюгге
Серкль Брюгге

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

27 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
18 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
14.8%
29.6%
15 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ПДА
4:0
КБ
2:3
КБ
5:1
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:3
КБ
0:1
ЛЖ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 5 0.71
Сков-Ольсен Андреас 4 0.57
Нильсен Каспер 2 0.29
Ванакен Ханс 1 0.14
Bjorn Meijer 1 0.14
Ланг Ноа 1 (1) 0.14
Сова Камаль 0 0
Хендри Джек 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деман Оливье 1 0.14
Уэда Аясе 1 0.14
Торрес Луи 1 0.14
Денкей Кевин 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 2 0
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мата Клинтон 2 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камаль 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 2 1
Декостере Роббе 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Марселен Жан 1 0
Уэда Аясе 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
67%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
3
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
15%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
4
31%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
4
57%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1
Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 14 - 5 18
2. Брюгге 1:0 7 5 1 1 14 - 7 16
3. Генк 6 5 0 1 19 - 8 15
4. АХ Лёвен 6 4 0 2 11 - 9 12
5. Гент 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 8 - 10 10
7. Андерлехт 6 3 0 3 9 - 5 9
8. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
9. Сент-Трейден 6 2 3 1 6 - 6 9
10. Мехелен 6 2 1 3 10 - 11 7
11. Стандард 6 2 1 3 9 - 12 7
12. Остенде 6 2 0 4 7 - 10 6
13. Эйпен 6 2 0 4 7 - 12 6
14. Вестерло 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Серкль Брюгге 0:1 7 1 2 4 3 - 8 5
17. Кортрейк 6 1 1 4 3 - 7 4
18. Серен Юнайтед 6 1 0 5 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1:0 4 3 1 0 7 - 4 10
2. Антверпен 3 3 0 0 9 - 4 9
3. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
5. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Вестерло 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Мехелен 3 2 0 1 8 - 6 6
8. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Серкль Брюгге 0:1 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
16. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Кортрейк 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Гент 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Брюгге 1:0 3 2 0 1 7 - 3 6
4. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
5. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
9. Остенде 3 1 0 2 4 - 5 3
10. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Эйпен 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Стандард 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Унион Сент-Жиллуаз 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
18. Серкль Брюгге 0:1 4 0 0 4 1 - 7 0
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Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Серкль Брюгге
4.80
5.79
6.10
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