Стадион: Ян Брейдель
4:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаМарселен Жан
33' Желтая карточкаУэда Аясе
1:0
43' ГолСков-Ольсен Андреас
46' Желтая карточкаЮтгла Ферран
2:0
59' Гол в свои воротаМарселен Жан
3:0
67' ГолНильсен Каспер
4:0
82' ГолЯремчук Роман
90'+3
Ход матча
8'
33'
43'
46'
59'
2:0
67'
3:0
82'
4:0
77
Мата
Клинтон
94
Abakar
Sylla
14
Bjorn
Meijer
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камаль
24
Марселен
Жан
29
Торрес
Луи
10
Хотич
Дино
17
Фрэнсис
Абу
36
Уэда
Аясе
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
94 Abakar SyllaЗащитник
- Защитник
-
14 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
19 Сова КамальНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
11 Ларин КайлНападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
-
Главный тренер: Carl Hoefkens
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
-
29 Торрес ЛуиЗащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэда АясеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
-
-
42 Aske Sampers
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Брюгге
Серкль Брюгге
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
27 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
18 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
14.8%
29.6%
15 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|5
|0.71
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0.57
|Нильсен Каспер
|3
|0.43
|Ванакен Ханс
|1
|0.14
|Яремчук Роман
|1
|0.14
|Bjorn Meijer
|1
|0.14
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.14
|Сова Камаль
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деман Оливье
|1
|0.14
|Уэда Аясе
|1
|0.14
|Торрес Луи
|1
|0.14
|Денкей Кевин
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|2
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Сова Камаль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|2
|1
|Декостере Роббе
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Марселен Жан
|1
|0
|Уэда Аясе
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
56%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
4
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
13%
1
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
4
25%
2
50%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
5
50%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1
Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|19 - 8
|15
|4.
|АХ Лёвен
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Гент
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|7.
|Андерлехт
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|8.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|11.
|Стандард
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|12.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|13.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|14.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|17.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Кортрейк
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Гент
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|9.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Стандард
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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