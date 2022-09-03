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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Днепр-1
2:0
Конец матча
Верес
0'
4' Желтая карточка
Адамюк Владимир
26' Желтая карточка
Гуцуляк Алексей
1:0
45' Гол
Хамаче Янис
2:0
47' Гол
Адамюк Владимир
49' Желтая карточка
Клёц Дмитрий
50' Желтая карточка
Бабенко Руслан
90' Желтая карточка
Квасный Николай
90'+4
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Eduard
Sarapiy
6
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
18
Бабенко
Руслан
13
Хамаче
Янис
7
Довбик
Артём
11
Громов
Артём
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
3
Вовченко
Семён
33
Мирошник
Роман
42
Пасич
Евгений
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
10
Клёц
Дмитрий
15
Лебеденко
Александр
17
Пасич
Геннадий
7
Сергийчук
Михаил
Днепр-1
Верес

История личных встреч

Днепр-1
Верес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихалёнок Александр 1 0.5
Хамаче Янис 1 0.5
Адамюк Владимир 1 0.5
Eduard Sarapiy 1 0.5
Валентин Рубчинский 1 0.5
Гуцуляк Алексей 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 1 0.33
Кучеров Валерий 1 0.33
Шестаков Михаил 1 0.33
Пасич Евгений 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 1 0
Сваток Александр 1 0
Адамюк Владимир 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Назаренко Александр 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошник Роман 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Квасный Николай 1 0
Лебеденко Александр 1 0
Пасич Геннадий 1 0
Вовченко Семён 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3
Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0
Верес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0
Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 3 3 0 0 9 - 5 9
2. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Александрия 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Верес 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Металлист 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Металлист-1925 1:1 3 0 3 0 1 - 1 3
9. Черноморец Од 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Ингулец 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ворскла 1:1 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Динамо Киев 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Рух Львов 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Шахтёр Донецк 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Днепр-1 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Металлист-1925 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верес 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Ворскла 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Рух Львов 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 3 2 0 1 3 - 3 6
2. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Заря 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ингулец 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Черноморец Од 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ворскла 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Металлист-1925 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Янис Амаш бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Гуцуляк Алексей получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Пасич Евгений уходит с поля. Квасный Николай выходит вместо него
    • Желтая карточка
      4'
      Адамюк Владимир получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Днепр-1 80.5% (91)
    X 13.3% (15)
    Верес 6.2% (7)
    -1
    выиграет Днепр-1, со счетом 3:1
    да
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    Прогнозы на матч Днепр-1 2:0 Верес

    Исход игры
    Днепр-1
    80.5% (91)
    Ничья
    13.3% (15)
    Верес
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (37)
    Меньше
    66.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    42.34% (47)
    Нет
    57.66% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Днепр-1
    32.7% (37)
    2:1 Днепр-1
    30.1% (34)
    2:0 Днепр-1
    14.2% (16)
    1:1 Ничья
    10.6% (12)
    0:1 Верес
    4.4% (5)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    3:0 Днепр-1
    1.8% (2)
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