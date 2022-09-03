да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихалёнок Александр
|1
|0.5
|Хамаче Янис
|1
|0.5
|Адамюк Владимир
|1
|0.5
|Eduard Sarapiy
|1
|0.5
|Валентин Рубчинский
|1
|0.5
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|1
|0.33
|Кучеров Валерий
|1
|0.33
|Шестаков Михаил
|1
|0.33
|Пасич Евгений
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Адамюк Владимир
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошник Роман
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Квасный Николай
|1
|0
|Лебеденко Александр
|1
|0
|Пасич Геннадий
|1
|0
|Вовченко Семён
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|3
|3
|0
|0
|9 - 5
|9
|2.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Александрия
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Верес
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Металлист
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Металлист-1925
|1:1
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|9.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Ингулец
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ворскла
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Динамо Киев
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Рух Львов
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Шахтёр Донецк
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Металлист-1925
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Металлист
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Верес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Ворскла
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Рух Львов
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|2.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ингулец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Черноморец Од
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ворскла
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Металлист-1925
|1:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0