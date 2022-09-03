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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Заря
3:2
Конец матча
Динамо Киев
0'
1:0
7' Гол
Русин Назарий
22' Желтая карточка
Сирота Александр
31' Желтая карточка
Русин Назарий
2:0
35' Гол
Мишнёв Дмитрий
42' Желтая карточка
Забарный Илья
2:1
49' Гол
Ванат Владислав
51' Желтая карточка
Ванат Владислав
55' Желтая карточка
Караваев Александр
58' Желтая карточка
Вантух Роман
69' Вторая желтая карточка
Вантух Роман
3:1
70' Гол
Бражко Владимир
75' Желтая карточка
Шапаренко Николай
79' Желтая карточка
Назарина Егор
83' Желтая карточка
Алефиренко Даниил
3:2
83' Гол
Буяльский Виталий
86' Желтая карточка
Буяльский Виталий
90'+6

Ход матча

7'
Русин Назарий
(Фагундес Кристиан)
1:0
22'
 
Сирота Александр
31'
Русин Назарий
 
35'
Мишнёв Дмитрий
(Чурко Вячеслав)
2:0
42'
 
Забарный Илья
46'
 
Гармаш Денис
Кедзёра Томаш
46'
 
Шапаренко Николай
Шепелев Владимир
46'
 
Сидорчук Сергей
Андриевский Александр
49'
2:1
Ванат Владислав
(Буяльский Виталий)
51'
 
Ванат Владислав
55'
 
Караваев Александр
58'
Вантух Роман
 
63'
Бражко Владимир
Мишнёв Дмитрий
 
63'
Лунёв Максим
Нагнойный Денис
 
69'
Вантух Роман
 
70'
Бражко Владимир
(Русин Назарий)
3:1
75'
 
Шапаренко Николай
79'
Назарина Егор
 
80'
Алефиренко Даниил
Чурко Вячеслав
 
82'
 
Беседин Артём
Кабаев Владислав
83'
Алефиренко Даниил
 
83'
3:2
Буяльский Виталий
86'
 
Буяльский Виталий
Новости матча
Прогнозы 117
Заря 12% (14)
X 19.7% (23)
Динамо Киев 68.4% (80)
-1
выиграет Заря, со счетом 3:1
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
53
Мацапура
Дмитрий
77
Данченко
Олег
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
68
Фагундес
Кристиан
29
Назарина
Егор
20
Чурко
Вячеслав
31
Русин
Назарий
9
Мишнёв
Дмитрий
17
Нагнойный
Денис
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
20
Караваев
Александр
8
Шепелев
Владимир
29
Буяльский
Виталий
18
Андриевский
Александр
7
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Заря
Динамо Киев

История личных встреч

Заря
Динамо Киев

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
10 побед 5 ничьих 0 побед

32 матча

12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 23 победы

42 матча

9.5%
23.8%
66.7%
4 победы 10 ничьих 28 побед

Первый тайм

9.5%
42.9%
47.6%
4 победы 18 ничьих 20 побед

Второй тайм

23.8%
21.4%
54.8%
10 побед 9 ничьих 23 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
К
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 2 0.67
Мишнёв Дмитрий 2 0.67
Русин Назарий 1 0.33
Вантух Роман 1 0.33
Алефиренко Даниил 1 0.33
Бражко Владимир 1 0.33
Назарина Егор 1 (1) 0.33
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Имереков Максим 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Нагнойный Денис 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 1 0.5
Ванат Владислав 1 0.5

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вантух Роман 1 1
Назарина Егор 2 0
Имереков Максим 1 0
Фагундес Кристиан 1 0
Русин Назарий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караваев Александр 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Сирота Александр 1 0
Забарный Илья 1 0
Ванат Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0
Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0
Динамо Киев
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 3 3 0 0 9 - 5 9
2. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Александрия 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Верес 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Металлист 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Металлист-1925 1:1 3 0 3 0 1 - 1 3
9. Черноморец Од 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Ингулец 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ворскла 1:1 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Динамо Киев 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Рух Львов 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Шахтёр Донецк 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Днепр-1 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Металлист-1925 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верес 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Ворскла 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Рух Львов 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 3 2 0 1 3 - 3 6
2. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Заря 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ингулец 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Черноморец Од 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ворскла 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Металлист-1925 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
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Новости матча
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Илья Забарный получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Мишнёв Дмитрий бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Русин Назарий получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Александр Сирота получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Русин Назарий бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Заря 12% (14)
    X 19.7% (23)
    Динамо Киев 68.4% (80)
    -1
    выиграет Заря, со счетом 3:1
    Да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Заря 3:2 Динамо Киев

    Исход игры
    Заря
    12% (14)
    Ничья
    19.7% (23)
    Динамо Киев
    68.4% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (70)
    Меньше
    37.5% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Киев
    43.6% (51)
    1:1 Ничья
    17.1% (20)
    0:1 Динамо Киев
    9.4% (11)
    1:3 Динамо Киев
    6% (7)
    0:2 Динамо Киев
    5.1% (6)
    2:1 Заря
    5.1% (6)
    1:0 Заря
    2.6% (3)
    2:3 Динамо Киев
    1.7% (2)
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