Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
3:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолРусин Назарий
22' Желтая карточкаСирота Александр
31' Желтая карточкаРусин Назарий
2:0
35' ГолМишнёв Дмитрий
42' Желтая карточкаЗабарный Илья
2:1
49' ГолВанат Владислав
51' Желтая карточкаВанат Владислав
55' Желтая карточкаКараваев Александр
58' Желтая карточкаВантух Роман
69' Вторая желтая карточкаВантух Роман
3:1
70' ГолБражко Владимир
75' Желтая карточкаШапаренко Николай
79' Желтая карточкаНазарина Егор
83' Желтая карточкаАлефиренко Даниил
3:2
83' ГолБуяльский Виталий
86' Желтая карточкаБуяльский Виталий
90'+6
Ход матча
7'
22'
31'
35'
2:0
42'
49'
51'
58'
69'
70'
3:1
79'
83'
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Смиян МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Nazar Bayruk
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Заря
Динамо Киев
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
10 побед 5 ничьих 0 побед
32 матча
12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 23 победы
42 матча
9.5%
23.8%
66.7%
4 победы 10 ничьих 28 побед
Первый тайм
9.5%
42.9%
47.6%
4 победы 18 ничьих 20 побед
Второй тайм
23.8%
21.4%
54.8%
10 побед 9 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|2
|0.67
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0.67
|Русин Назарий
|1
|0.33
|Вантух Роман
|1
|0.33
|Алефиренко Даниил
|1
|0.33
|Бражко Владимир
|1
|0.33
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.33
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Имереков Максим
|0
|0
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Нагнойный Денис
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|1
|0.5
|Ванат Владислав
|1
|0.5
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вантух Роман
|1
|1
|Назарина Егор
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Русин Назарий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караваев Александр
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Шепелев Владимир
|1
|0
|Сирота Александр
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
|Ванат Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0
Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0
Динамо Киев
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|3
|3
|0
|0
|9 - 5
|9
|2.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Александрия
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Верес
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Металлист
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Металлист-1925
|1:1
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|9.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Ингулец
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ворскла
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Динамо Киев
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Рух Львов
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Шахтёр Донецк
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Металлист-1925
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Металлист
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Верес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Ворскла
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Рух Львов
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|2.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ингулец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Черноморец Од
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ворскла
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Металлист-1925
|1:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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Прогнозы на матч Заря 3:2 Динамо Киев
Исход игры
Заря
12% (14)
Ничья
19.7% (23)
Динамо Киев
68.4% (80)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (70)
Меньше
37.5% (42)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
43.6% (51)
1:1 Ничья
17.1% (20)
0:1 Динамо Киев
9.4% (11)
1:3 Динамо Киев
6% (7)
0:2 Динамо Киев
5.1% (6)
2:1 Заря
5.1% (6)
1:0 Заря
2.6% (3)
2:3 Динамо Киев
1.7% (2)
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