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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Антверпен
1:0
Второй тайм: 48'
Вестерло
0'
1:0
33' Пенальти
Янссен Винсент

Ход матча

33'
Янссен Винсент
1:0
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Вестерло
4.55
5.30
4.24
Все Коэффициенты
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
16
Геркенс
Питер
24
Эккеленкамп
Юрген
14
Стенгс
Келвин
18
Янссен
Винсент
19
Миёши
Коджи
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
23
Зигерс
Рубин
2
Пердикицци
Пьетро
11
Кюйпер
Максим
55
Диркс
Тюр
33
Нойштедтер
Роман
8
Мадсен
Николас
39
Томас
ван
ден
Кейбус
9
Фостер
Лайл
45
Nene
Dorgeles
Антверпен
4-3-3
Вестерло
4-4-2

История личных встреч

Антверпен
Вестерло

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:1
К
1:1
БВЛ
2:0
БВЛ
2:1
БВЛ
1:1
БВЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 4 (2) 0.57
Янссен Винсент 4 (2) 0.57
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.43
Винс Сэмюэл 1 0.14
Наингголан Раджа 1 0.14
Эккеленкамп Юрген 0 0
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Геркенс Питер 0 0
Миёши Коджи 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветокеле Игор 3 0.43
Фостер Лайл 2 0.29
Диркс Тюр 2 (1) 0.29
Nene Dorgeles 2 0.29
Даци Эрдон 1 0.14
Бернат Ян 0 0
Кюйпер Максим 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Янссен Винсент 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Алмейда Динис 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Бернат Ян 3 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Акбунар Халиль 1 0
Фостер Лайл 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

12
10
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
6
50%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1
Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4
Вестерло
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1
АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1:0 7 7 0 0 15 - 5 21
2. Генк 7 5 1 1 19 - 8 16
3. Брюгге 7 5 1 1 17 - 7 16
4. АХ Лёвен 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Гент 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 8 - 10 10
8. Стандард 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Сент-Трейден 7 2 4 1 6 - 6 10
10. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
11. Мехелен 7 2 1 4 12 - 14 7
12. Кортрейк 7 2 1 4 4 - 7 7
13. Вестерло 0:1 7 2 0 5 11 - 13 6
14. Остенде 7 2 0 5 7 - 11 6
15. Серен Юнайтед 7 2 0 5 7 - 14 6
16. Эйпен 7 2 0 5 7 - 13 6
17. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Серкль Брюгге 7 1 2 4 3 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1:0 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
5. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
8. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Вестерло 0:1 3 2 0 1 6 - 3 6
10. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
11. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
15. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Кортрейк 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Гент 3 2 1 0 6 - 3 7
3. АХ Лёвен 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
5. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
6. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Серен Юнайтед 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
10. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
11. Стандард 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Эйпен 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Остенде 4 1 0 3 4 - 6 3
14. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Унион Сент-Жиллуаз 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Вестерло 0:1 4 0 0 4 5 - 10 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Янссен Винсент из команды Антверпен забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Вестерло
4.55
5.30
4.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 1:0 Вестерло онлайн

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