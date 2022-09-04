Стадион: Босуил
0'
1:0
33' ПенальтиЯнссен Винсент
2:0
50' ГолМиёши Коджи
3:0
82' ГолВаленсия Энтони
87' Желтая карточкаКюйпер Максим
90'+1
Ход матча
33'
1:0
50'
2:0
82'
87'
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
23
Зигерс
Рубин
55
Диркс
Тюр
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Миёши КоджиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
17 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ravil Tagir
-
18 Kouya Mabea
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Антверпен
Вестерло
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|4 (2)
|0.57
|Фрай Микаэль
|4 (2)
|0.57
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.43
|Миёши Коджи
|1
|0.14
|Винс Сэмюэл
|1
|0.14
|Наингголан Раджа
|1
|0.14
|Валенсия Энтони
|1
|0.14
|Эккеленкамп Юрген
|0
|0
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Геркенс Питер
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветокеле Игор
|3
|0.43
|Фостер Лайл
|2
|0.29
|Диркс Тюр
|2 (1)
|0.29
|Nene Dorgeles
|2
|0.29
|Даци Эрдон
|1
|0.14
|Бернат Ян
|0
|0
|Кюйпер Максим
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Алмейда Динис
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Бернат Ян
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Фостер Лайл
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
9%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
15
10
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
7
47%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
1
6%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1
Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4
Вестерло
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1
АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|2.
|Генк
|7
|5
|1
|1
|19 - 8
|16
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|Гент
|1:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|АХ Лёвен
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|6.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Стандард
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Сент-Трейден
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|10.
|Шарлеруа
|0:1
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|13.
|Вестерло
|7
|2
|0
|5
|11 - 15
|6
|14.
|Остенде
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|15.
|Серен Юнайтед
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|10.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Гент
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлеруа
|0:1
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Кортрейк
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|АХ Лёвен
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Шарлеруа
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|10.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|11.
|Стандард
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Остенде
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Вестерло
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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