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Украина: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Кривбасс
0:1
Второй тайм: 74'
Верес
0'
0:1
28' Гол
Дахновский Виталий
32' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
43' Желтая карточка
Татарков Никита
45' Желтая карточка
Вовченко Семён
49' Желтая карточка
Стецков Тимур
67' Желтая карточка
Дахновский Виталий

Ход матча

28'
0:1
Дахновский Виталий
(Гайдучик Николай)
32'
Вернидуб Виталий
 
36'
Кораблин Тимур
Хомченовский Дмитрий
 
43'
Татарков Никита
 
45'
 
Вовченко Семён
46'
Понедельник Андрей
Шевченко Денис
 
49'
Стецков Тимур
 
67'
 
Дахновский Виталий
72'
 
Сергийчук Михаил
Гайдучик Николай
Прогнозы 111
Кривбасс 40.5% (45)
X 37.8% (42)
Верес 21.6% (24)
0
выиграет Кривбасс, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Верес
2.55
3.30
3.08
Все Коэффициенты
33
Клищук
Андрей
15
Вернидуб
Виталий
11
Татарков
Никита
5
Стецков
Тимур
24
Якимец
Владимир
50
Семёнов
Дмитрий
II
10
Хомченовский
Дмитрий
22
Шевченко
Денис
19
Волошин
Назар
9
Хобленко
Алексей
18
Устименко
Денис
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
33
Мирошник
Роман
3
Вовченко
Семён
42
Пасич
Евгений
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
15
Лебеденко
Александр
17
Пасич
Геннадий
89
Гайдучик
Николай
Кривбасс
Верес

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 1 0.25
Кучеров Валерий 1 0.25
Шестаков Михаил 1 0.25
Дахновский Виталий 1 0.25
Пасич Евгений 0 0
Гайдучик Николай 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Вернидуб Виталий 2 0
Банада Евгений 2 0
Зотько Иван 1 0
Стецков Тимур 1 0
Семёнов Дмитрий II 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 2 0
Вовченко Семён 2 0
Мирошник Роман 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Лебеденко Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1
Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0 Альянс - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Подолье Хмельницкий 3:2 Агробизнес - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Кремень 4:1
Верес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3
Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
2. Верес 1:0 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Колос Ковалёвка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Металлист 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 2 - 0 7
6. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
7. Александрия 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Металлист-1925 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Рух Львов 4 1 0 3 4 - 6 3
10. Ингулец 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Черноморец Од 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Минай 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Львов 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Кривбасс 0:1 4 0 1 3 0 - 3 1
15. Динамо Киев 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ворскла 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Металлист-1925 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Шахтёр Донецк 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Днепр-1 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Минай 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Кривбасс 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Верес 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 1:0 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Металлист 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Львов 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Черноморец Од 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Колос Ковалёвка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Кривбасс 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Ворскла 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заря Безбородько Денис 3 0 0
2. Рух Львов Де Паула Таллес 3 1 0
3. Металлист Прядун Максим 2 0 1
4. Заря Русин Назарий 2 0 1
5. Александрия Цуриков Андрей 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кривбасс Татарков Никита 2 1
2. Колос Ковалёвка Милько Вадим 3 0
3. Заря Назарина Егор 3 0
4. Заря Вантух Роман 1 1
5. Кривбасс Вернидуб Виталий 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Вовченко Семён получил желтую карточку от судьи
Прогнозы 111
Кривбасс 40.5% (45)
X 37.8% (42)
Верес 21.6% (24)
0
выиграет Кривбасс, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Верес
2.55
3.30
3.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кривбасс 0:1 Верес онлайн

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Прогнозы на матч Кривбасс 0:1 Верес

Исход игры
Кривбасс
40.5% (45)
Ничья
37.8% (42)
Верес
21.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
22.94% (25)
Меньше
77.06% (84)
Обе команды забьют
Да
56.88% (62)
Нет
43.12% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (37)
1:0 Кривбасс
25.2% (28)
2:1 Кривбасс
12.6% (14)
0:1 Верес
10.8% (12)
1:2 Верес
9% (10)
0:0 Ничья
3.6% (4)
2:0 Кривбасс
1.8% (2)
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