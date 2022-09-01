0:4
Конец матча
0'
0:1
32' ГолПедро Гильерме
34' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
0:2
45' ГолРибейро Эвертон
54' Желтая карточкаValentin Gomez
0:3
61' ГолПедро Гильерме
67' Желтая карточкаТьяго Маия
68' Желтая карточкаMatias De los Santos II
74' Желтая карточкаЛуис Давид
0:4
83' ГолПедро Гильерме
84' Желтая карточкаЛео Перейра
90' Желтая карточкаПульгар Эрик
90' Желтая карточкаMateo Seoane
90'+3
Ход матча
32'
0:1
34'
45'
0:2
54'
61'
0:3
67'
74'
83'
0:4
84'
90'
90'
30
Lucas
Hoyos
20
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
39 Abiel Osorio
-
-
26 Mateo Seoane
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Айртон ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Фламенго
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|3 (1)
|0.6
|Julian Fernandez
|2
|0.4
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|8
|1.6
|Габриэл Барбоза
|2
|0.4
|Рибейро Эвертон
|1
|0.2
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.2
|Перейра Андреас
|1
|0.2
|Matheus Franca
|1
|0.2
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Valentin Gomez
|3
|0
|Хара Леонардо
|2
|0
|Пратто Лукас
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Matias De los Santos II
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Maximo Perrone
|1
|0
|Mateo Seoane
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Давид
|3
|0
|Лео Перейра
|3
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
2
40%
2
14%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Фламенго
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
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