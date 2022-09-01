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Кубок Либертадорес

2022
Велес Сарсфилд
0:4
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
32' Гол
Педро Гильерме
34' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
0:2
45' Гол
Рибейро Эвертон
54' Желтая карточка
Valentin Gomez
0:3
61' Гол
Педро Гильерме
67' Желтая карточка
Тьяго Маия
68' Желтая карточка
Matias De los Santos II
74' Желтая карточка
Луис Давид
0:4
83' Гол
Педро Гильерме
84' Желтая карточка
Лео Перейра
90' Желтая карточка
Пульгар Эрик
90' Желтая карточка
Mateo Seoane
90'+3
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
36
Nicolas
Garayalde
35
Касерес
Сантьяго
10
Luca
Orellano
20
Walter
Bou
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
20
Дос
Сантос
Адербар
22
Марсело
Родиней
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
8
Тьяго
Маия
35
Joao
Gomes
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
21
Педро
Гильерме
9
Габриэл
Барбоза
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Фламенго
4-3-1-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Фламенго

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
0:0
КЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 3 (1) 0.6
Julian Fernandez 2 0.4
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 8 1.6
Габриэл Барбоза 2 0.4
Рибейро Эвертон 1 0.2
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.2
Перейра Андреас 1 0.2
Matheus Franca 1 0.2

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Valentin Gomez 3 0
Хара Леонардо 2 0
Пратто Лукас 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Lucas Hoyos 1 0
Matias De los Santos II 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Maximo Perrone 1 0
Mateo Seoane 1 0
Abiel Osorio 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Давид 3 0
Лео Перейра 3 0
Тьяго Маия 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Диего Рибас 1 0
Перейра Андреас 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Марсело Родиней 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
2
40%
2
14%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Фламенго
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1
1/8 финала
3 Атлетико Паранаэнсе
2 Либертад
1 Форталеза
4 Эстудиантес Ла Плата
1 Эмелек
2 Атлетико Минейро
0 Серро Портеньо
8 Палмейрас Сан-Паулу
1 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
3 Тальерес Кордоба
1 Колон
6 Коринтианс
5 Бока Хуниорс
1 Депортес Толима
8 Фламенго
1/4 финала
1 Атлетико Паранаэнсе
0 Эстудиантес Ла Плата
7 Атлетико Минейро
8 Палмейрас Сан-Паулу
4 Велес Сарсфилд
2 Тальерес Кордоба
0 Коринтианс
3 Фламенго
1/2 финала
1 Атлетико Паранаэнсе
0 Палмейрас Сан-Паулу
0 Велес Сарсфилд
4 Фламенго
Финал
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Рибейро Эвертон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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