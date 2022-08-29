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Турция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Коньяспор
0:0
Второй тайм: 46'
Фенербахче
0'
22' Красная карточка
Валенсия Эннер
24' Желтая карточка
Демирбаг Адиль

Ход матча

22'
 
Валенсия Эннер
24'
Демирбаг Адиль
 
31'
 
Дурсун Сердар
Лемос Маурисио

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 7 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Фенербахче
4.24
3.88
3.65
Все Коэффициенты
Новости
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
18
Хаджиахметович
Амир
11
Мурич
Роберт
14
Дикмен
Сонер
7
Бютюки
Зюмер
9
Демир
Мухаммет
8
Рахманович
Амер
1
Байиндыр
Алтай
7
Кадыоглу
Ферди
29
Лемос
Маурисио
41
Салаи
Аттила
28
Перес
Луан
99
Мор
Эмре
5
Виллиан
Арао
26
Зайц
Миха
18
Линкольн
II
13
Валенсия
Эннер
9
Росси
Диего
Коньяспор
4-1-3-2
Фенербахче
4-4-2

История личных встреч

Коньяспор
Фенербахче

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед

26 матчей

23.1%
11.5%
65.4%
6 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
0:3
С
0:2
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
С
1:1
С
2:3
С
0:1
К
2:0
К
0:3
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
2:0
С
1:4
С
4:2
С
1:2
С
1:4
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цекици Эндри 1 0.25
Демир Мухаммет 1 (1) 0.25
Хауберт Гильерме 1 (1) 0.25
Огюз Ахмет 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 6 (2) 1.5
Гюлер Арда 2 0.5
Кинг Джошуа 1 0.25
Зайц Миха 1 0.25
Алиоски Эгзиян 1 0.25
Бериша Мергим 1 0.25
Мор Эмре 1 0.25
Дурсун Сердар 0 0
Линкольн II 0 0
Росси Диего 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Креспо Мигель 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 2 0
Кальво Франсиско 1 0
Огюз Ахмет 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Эннер 1 1
Виллиан Арао 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Зайц Миха 1 0
Энрике Густаво 1 0
Линкольн II 1 0
Бериша Мергим 1 0
Салаи Аттила 1 0
Перес Луан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
1
33%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0
Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3
Фенербахче
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6
Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 4 3 1 0 9 - 4 10
2. Адана Демирспор 4 3 0 1 9 - 6 9
3. Фенербахче 0:0 4 2 2 0 13 - 5 8
4. Истанбул Башакшехир 3 2 1 0 6 - 0 7
5. Бешикташ 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Галатасарай 4 2 1 1 2 - 1 7
7. Трабзонспор 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Коньяспор 0:0 4 1 3 0 4 - 0 6
9. Кайсериспор 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Антальяспор 4 2 0 2 8 - 8 6
11. Гиресунспор 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Аланьяспор 4 1 2 1 8 - 7 5
13. Фатих Карагюмрюк 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Истанбулспор 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Касымпаша 4 1 0 3 1 - 11 3
16. Сивасспор 3 0 2 1 2 - 5 2
17. Умраниеспор 4 0 1 3 3 - 6 1
18. Анкарагюджю 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Хатайспор 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Газиантеп 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Бешикташ 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Кайсериспор 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Адана Демирспор 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Фенербахче 0:0 2 1 1 0 7 - 5 4
7. Трабзонспор 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Антальяспор 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Фатих Карагюмрюк 2 1 0 1 6 - 5 3
10. Гиресунспор 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Касымпаша 2 1 0 1 1 - 6 3
12. Коньяспор 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Сивасспор 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Анкарагюджю 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Аланьяспор 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Галатасарай 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хатайспор 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Умраниеспор 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Истанбулспор 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Фенербахче 0:0 2 1 1 0 6 - 0 4
3. Коньяспор 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Аланьяспор 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Газиантеп 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Истанбулспор 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Адана Демирспор 2 1 0 1 5 - 6 3
8. Гиресунспор 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Антальяспор 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Трабзонспор 2 1 0 1 4 - 5 3
11. Бешикташ 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Истанбул Башакшехир 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Умраниеспор 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Касымпаша 2 0 0 2 0 - 5 0
15. Хатайспор 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Фатих Карагюмрюк 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Кайсериспор 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Анкарагюджю 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Лемос Маурисио уходит с поля. Дурсун Сердар выходит вместо него
  • Желтая карточка
    24'
    Демирбаг Адиль получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    УДАЛЕНИЕ! - Валенсия Эннер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Фенербахче
4.24
3.88
3.65
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Где смотреть матч Коньяспор 0:0 Фенербахче онлайн

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