Стадион: Конья Бююкшехир
1:0
Конец матча
0'
22' Красная карточкаВаленсия Эннер
24' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
54' Вторая желтая карточкаДемирбаг Адиль
1:0
66' ГолДемир Мухаммет
89' Желтая карточкаКальво Франсиско
90' Желтая карточкаДикмен Сонер
90'+7
Ход матча
22'
24'
46'
54'
66'
1:0
89'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
9 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
4 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
22
Огюз
Ахмет
11
Мурич
Роберт
14
Дикмен
Сонер
41
Салаи
Аттила
28
Перес
Луан
99
Мор
Эмре
26
Зайц
Миха
18
Линкольн
II
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
-
29 Икпеазу УчеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
28 Перес ЛуанЗащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
18 ЛинкольнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
-
10 Гюлер АрдаНападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Коньяспор
Фенербахче
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед
26 матчей
23.1%
11.5%
65.4%
6 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.1%
19.2%
57.7%
6 побед 5 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демир Мухаммет
|2 (1)
|0.5
|Цекици Эндри
|1
|0.25
|Хауберт Гильерме
|1 (1)
|0.25
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Огюз Ахмет
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|6 (2)
|1.5
|Гюлер Арда
|2
|0.5
|Кинг Джошуа
|1
|0.25
|Зайц Миха
|1
|0.25
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.25
|Бериша Мергим
|1
|0.25
|Мор Эмре
|1
|0.25
|Дурсун Сердар
|0
|0
|Линкольн II
|0
|0
|Росси Диего
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Креспо Мигель
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|2
|1
|Кальво Франсиско
|2
|0
|Огюз Ахмет
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|Дикмен Сонер
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Эннер
|1
|1
|Виллиан Арао
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0
Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3
Фенербахче
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6
Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|2:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Газиантеп
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Адана Демирспор
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|Коньяспор
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|5.
|Фенербахче
|4
|2
|1
|1
|13 - 6
|7
|6.
|Истанбул Башакшехир
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|Галатасарай
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|8.
|Трабзонспор
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Кайсериспор
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|Антальяспор
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Гиресунспор
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Аланьяспор
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|13.
|Фатих Карагюмрюк
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Истанбулспор
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Касымпаша
|4
|1
|0
|3
|1 - 11
|3
|16.
|Сивасспор
|0:2
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Умраниеспор
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Анкарагюджю
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Хатайспор
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Истанбул Башакшехир
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Адана Демирспор
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Кайсериспор
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Газиантеп
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|Коньяспор
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Фенербахче
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|8.
|Трабзонспор
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Антальяспор
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|11.
|Гиресунспор
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Касымпаша
|2
|1
|0
|1
|1 - 6
|3
|13.
|Сивасспор
|0:2
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Анкарагюджю
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Аланьяспор
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хатайспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Умраниеспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Истанбулспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|Коньяспор
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|Аланьяспор
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Газиантеп
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Фенербахче
|2
|1
|0
|1
|6 - 1
|3
|6.
|Трабзонспор
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Истанбулспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Адана Демирспор
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Антальяспор
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Гиресунспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Бешикташ
|2:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Умраниеспор
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Касымпаша
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|15.
|Хатайспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Кайсериспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Анкарагюджю
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Сивасспор
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции