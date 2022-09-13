Стадион: Юесиушан
0:0
Перерыв
Ход матча
5'
28'
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
17
Yuncheng
Fu
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
13
An
Ning
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
29
Wenjie
Song
34
Yu
Hou
6
Yang
Li3
18
Hengbo
Fan
15
Dinghao
Yan
38
Rijin
Chen
28
Ling
Jie
17
Liyn
Yang
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
17 Yuncheng FuЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
13 An NingЗащитник
- Полузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Feiya ChangЗащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
-
15 Peng WangНападающий
-
11 Chugui YeНападающий
-
40 Yang Yang
-
39 Yuliang Su
-
41 Junjie Wu
-
-
Главный тренер: Weifeng Li
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Yu HouЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
18 Hengbo FanПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Rijin ChenПолузащитник
-
28 Ling JieНападающий
-
17 Liyn YangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
42 Jihao Zhang
-
23 Jiaheng Li
-
-
20 Shilong Wang
-
24 Xinjie He
-
-
-
33 Mingmin Cai
-
14 Zili Zhang
-
26 Long Chen
-
11 Zifeng Xie
-
Главный тренер: Bo Fu
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Эвергранд
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
25 матчей
28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
32%
16%
52%
8 побед 4 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wenjie Song
|2
|0.12
|Tixiang Li
|1
|0.06
|Hong Gui
|1
|0.06
|Zhizhao Chen
|1
|0.06
|Jihong Jiang
|1
|0.06
|Chun Lok Than
|1
|0.06
|Gong Zhang
|1
|0.06
|Chengru Wu
|1
|0.06
|Гильерме Маркес
|0
|0
|Мяо Тан
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.22
|Liyn Yang
|4
|0.22
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.06
|Ling Jie
|1
|0.06
|Хайо Ронг
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|4
|0
|Zhizhao Chen
|3
|0
|Jown Cardona
|3
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Jiaqi Han
|2
|0
|Yuncheng Fu
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Wenjie Song
|1
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Tixiang Li
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Вэй Ши-Хао
|4
|0
|Yu Hou
|4
|0
|Dinghao Yan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Hengbo Fan
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Хайо Ронг
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Shibo Liu
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
23
18
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
4
17%
2
11%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
5
28%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
3
13%
4
22%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
15
9
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
4
44%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
4
40%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
38
27
21 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
6
16%
2
7%
1-15
8
21%
6
22%
16-30
7
18%
1
4%
31-45
8
21%
7
26%
46-60
5
13%
3
11%
61-75
4
11%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1
Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0
Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|15
|14
|1
|0
|51 - 9
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|16
|13
|0
|3
|34 - 12
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|15
|9
|3
|3
|30 - 16
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|16
|8
|6
|2
|23 - 15
|30
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|16
|8
|5
|3
|28 - 15
|29
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|17
|7
|7
|3
|26 - 14
|28
|7.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|8.
|Шанхай СИПГ
|15
|7
|4
|4
|15 - 11
|25
|9.
|Бэйцзин Гоань
|16
|6
|5
|5
|23 - 24
|23
|10.
|Тянцзинь Тэда
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|11.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|7
|4
|25 - 23
|19
|12.
|Далянь Ифан
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|14.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|18 - 33
|16
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|18
|3
|3
|12
|11 - 26
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|17
|1
|1
|15
|9 - 39
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|16
|1
|0
|15
|9 - 50
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|6
|2
|2
|24 - 12
|20
|3.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|5.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Далянь Ифан
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|9.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|10
|1
|1
|8
|6 - 24
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Тянцзинь Тэда
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|2
|5
|2
|13 - 12
|11
|9.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|9
|2
|1
|6
|10 - 25
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|9
|1
|1
|7
|4 - 18
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|7
|0
|0
|7
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|11 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|10 (6)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|9 (4)
|Ухань Три Таунс
|Станчу Николае
|7 (8)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|1 4