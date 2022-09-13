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Китай: Суперлига
2022


Стадион:
Гуанчжоу Фули
0:0
Перерыв
Гуанчжоу Эвергранд
0'
5' Желтая карточка
Yu Hou
28' Желтая карточка
Jiajun Liao
31' Желтая карточка
Wenjie Song

Ход матча

5'
 
Yu Hou
28'
Jiajun Liao
 
31'
Wenjie Song
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Гуанчжоу Эвергранд
3.55
3.24
2.56
Все Коэффициенты
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
17
Yuncheng
Fu
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
13
An
Ning
12
Гильерме
Маркес
38
Yongjia
Li
4
Gong
Zhang
10
Tixiang
Li
29
Wenjie
Song
19
Jianzhi
Zhang
34
Yu
Hou
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
18
Hengbo
Fan
15
Dinghao
Yan
21
Shengxiong
Zheng
38
Rijin
Chen
28
Ling
Jie
17
Liyn
Yang
7
Вэй
Ши-Хао
Гуанчжоу Фули
5-4-1
Гуанчжоу Эвергранд
3-4-3

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Эвергранд

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

25 матчей

28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

32%
16%
52%
8 побед 4 ничьи 13 побед

История матчей

С
3:3
С
2:2
С
2:1
С
0:5
ТМС
2:0
ТМС
3:0
С
0:5
С
2:0
С
2:4
С
4:5
К
7:2
С
4:2
К
4:2
С
2:2
К
1:3
К
2:2
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
2:2
С
3:4
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wenjie Song 2 0.12
Tixiang Li 1 0.06
Hong Gui 1 0.06
Zhizhao Chen 1 0.06
Jihong Jiang 1 0.06
Chun Lok Than 1 0.06
Gong Zhang 1 0.06
Chengru Wu 1 0.06
Гильерме Маркес 0 0
Мяо Тан 0 0
Yang Yang 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вэй Ши-Хао 4 0.22
Liyn Yang 4 0.22
Dinghao Yan 1 (1) 0.06
Ling Jie 1 0.06
Хайо Ронг 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Afrden Asqer 0 0
Rijin Chen 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 4 0
Zhizhao Chen 3 0
Jown Cardona 3 0
Peng Wang 2 0
Jiaqi Han 2 0
Yuncheng Fu 2 0
Jiajun Liao 2 0
Wenjie Song 1 0
Гильерме Маркес 1 0
Tixiang Li 1 0
Feiya Chang 1 0
Chun Lok Than 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Вэй Ши-Хао 4 0
Yu Hou 4 0
Dinghao Yan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Yang Li3 2 0
Hengbo Fan 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Хайо Ронг 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

23
18
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
4
17%
2
11%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
5
28%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
3
13%
4
22%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
9
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
4
44%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
4
40%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

38
27
21 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
6
16%
2
7%
1-15
8
21%
6
22%
16-30
7
18%
1
4%
31-45
8
21%
7
26%
46-60
5
13%
3
11%
61-75
4
11%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1
Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0
Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 15 14 1 0 51 - 9 43
2. Шаньдун Тайшань 16 13 0 3 34 - 12 39
3. Хэнань Цзянье 15 9 3 3 30 - 16 30
4. Шанхай Шеньхуа 16 8 6 2 23 - 15 30
5. Мэйчжоу Хакка 16 8 5 3 28 - 15 29
6. Чжэцзян Профессионал 17 7 7 3 26 - 14 28
7. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
8. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
9. Бэйцзин Гоань 16 6 5 5 23 - 24 23
10. Тянцзинь Тэда 17 5 5 7 21 - 21 20
11. Чанчунь Ятай 15 4 7 4 25 - 23 19
12. Далянь Ифан 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Шэньчжэнь 15 5 1 9 18 - 33 16
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 18 3 3 12 11 - 26 12
17. Гуанчжоу Фули 0:0 17 1 1 15 9 - 39 4
18. Хэбей Форчун 16 1 0 15 9 - 50 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Мэйчжоу Хакка 10 6 2 2 24 - 12 20
3. Хэнань Цзянье 9 6 1 2 22 - 12 19
4. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
5. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Далянь Ифан 8 3 3 2 14 - 10 12
9. Бэйцзин Гоань 8 3 3 2 9 - 7 12
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 9 2 2 5 7 - 8 8
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 6 6
17. Гуанчжоу Фули 0:0 10 1 1 8 6 - 24 4
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Тянцзинь Тэда 10 3 3 4 12 - 13 12
6. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Чжэцзян Профессионал 9 2 5 2 13 - 12 11
9. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 9 2 1 6 10 - 25 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 9 1 1 7 4 - 18 4
17. Гуанчжоу Фули 0:0 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 7 0 0 7 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 11 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 10 (6)
Шаньдун Тайшань Кризан 9 (4)
Ухань Три Таунс Станчу Николае 7 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 40%, Гуанчжоу Эвергранд: 60%.
  • 48'
    Команда Гуанчжоу Эвергранд имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Гуанчжоу Фули пробьет пенальти!
  • 46'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 46'
    Yu Hou из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 38%, Гуанчжоу Эвергранд: 62%.
  • 44'
    Yang Li ослабляет давление, выбив мяч.
  • 44'
    Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Jianzhi Zhang все предвидел и спас команду!
  • 44'
    Jiajun Liao создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Фули
    Ничья
    Гуанчжоу Эвергранд
    3.55
    3.24
    2.56
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