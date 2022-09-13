Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Jiajun Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Хорошую попытку сделал Wenjie Song . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Wenjie Song получил желтую карточку от судьи

30' Гильерме Маркес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Jiajun Liao получил желтую карточку от судьи

27' Gong Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Wenjie Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Shengxiong Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Гильерме Маркес бьет со штрафного в створ, но Jianzhi Zhang держит все под контролем

20' Rijin Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Гильерме Маркес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

17' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Shengxiong Zheng из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде

15' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Вэй Ши-Хао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Shaocong Wu нанес удар головой, но Jiaqi Han спокойно отбил мяч.

10' Hengbo Fan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Dinghao Yan навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Yu Hou совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

5' Dinghao Yan навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Liyu Yang пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру