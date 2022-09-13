Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Тактическая замена. Jie Ling уходит с поля и его заменяет Long Chen

88' Судье надоело, что Jiaqi Han тянет время и он наказал его горчичником

87' Hengbo Fan не смог попасть в створ ударом издали

86' Матч возобновлен

86' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Рефери не любит споров - именно за это Zhizhao Chen сейчас получил желтую

86' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

86' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Dinghao Yan навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Dinghao Yan навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Оооо... вот это был удар! Вэй Ши-Хао должен был забить с этой позиции.

79' Вэй Ши-Хао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Dinghao Yan пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

78' Цзюньминь Хао навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Йи Тенг получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Йи Тенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Liyu Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Матч возобновлен

75' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

73' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Shaocong Wu наказан за толчок Jown Cardona

70' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Yang Li создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

67' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Тактическая замена. Shengxiong Zheng уходит с поля и его заменяет Mingmin Cai

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' An Ning получает желтую карточку за толчок соперника.

63' An Ning наказан за толчок Shengxiong Zheng

63' Хорошую попытку сделал Jiajun Liao . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Команда Гуанчжоу Фули забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

57' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Цзюньминь Хао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Yongjia Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хорошую попытку сделал Гильерме Маркес . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Yongjia Li пробует нанести удар издали, но Jianzhi Zhang держит все под контролем

50' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля